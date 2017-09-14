|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 08 січ, 2026 17:02
ЛАД написав:
Для некоторых это всё не подвиги.
И победа в войне не победа.
Для некоторых, всё что делает Россия - это правильно
даже если по нему летят ракеты и мопеды
pesikot
-
Додано: Чет 08 січ, 2026 17:03
prodigy написав: pesikot написав:
Пишуть, що ті громадяни України на танкері - це жителі окупованого Криму
в цьому і проблема, що маючи українські документи моряк може бути хз ким
у мене знайомий працює роками з крисчанами(так їх називають українці),
Почему админы не трут оскорбления украинцев по месту проживания? Или они уже не украинцы? Мы собираемся их освободить или их ненавидим (кого мы еще ненавидим - Луганск, Донецк? Запорожье тоже будем ненавидеть если окупируют?) Это две взаимоисключающих стратегии.
katso
Додано: Чет 08 січ, 2026 17:07
katso написав: prodigy написав: pesikot написав:
Пишуть, що ті громадяни України на танкері - це жителі окупованого Криму
в цьому і проблема, що маючи українські документи моряк може бути хз ким
у мене знайомий працює роками з крисчанами(так їх називають українці),
Почему админы не трут оскорбления украинцев по месту проживания? Или они уже не украинцы? Мы собираемся их освободить или их ненавидим (кого мы еще ненавидим - Луганск, Донецк? Запорожье тоже будем ненавидеть если окупируют?) Это две взаимоисключающих стратегии.
Не труть тому що громадянин України то є людина яка поважає міжнародне право, та цілісність України і засуджує напад на Україну.
Навіть Рокко - громадянин Італії із цим був ознайомлений )))
stm
Додано: Чет 08 січ, 2026 17:09
katso написав: prodigy написав: pesikot написав:
Пишуть, що ті громадяни України на танкері - це жителі окупованого Криму
в цьому і проблема, що маючи українські документи моряк може бути хз ким
у мене знайомий працює роками з крисчанами(так їх називають українці),
Почему админы не трут оскорбления украинцев по месту проживания? Или они уже не украинцы? Мы собираемся их освободить или их ненавидим (кого мы еще ненавидим - Луганск, Донецк? Запорожье тоже будем ненавидеть если окупируют?) Это две взаимоисключающих стратегии.
Ты где увидел оскорбление украинцев по месту их проживания ? )
Как на танкере теневого флота поймали, так сразу украинцы
А если б не поймали, так крымчане-россияне
pesikot
Додано: Чет 08 січ, 2026 17:38
pesikot написав: ЛАД написав:
Для некоторых это всё не подвиги.
И победа в войне не победа.
Для некоторых, всё что делает Россия - это правильно
даже если по нему летят ракеты и мопеды
ссср це не росія. Вклад України в ту війну суттєвий.
Взагалі, це якось абсурдно, що маю про вклад українців в другу світову розказувати чернігівцю я, в якого добра половина воювала в тій війні за європу.
Не буває вічних союзників і вічних ворогів.
Як і явище приналежності до якогось народу чи нації не можно залізобетонно накладати на тисячоліття.
Все це сіюмінутне.
Якого ви пропагандони другу світову війну постійно накладаєте на сучасну війну росії і України?
Ця ваша лінійна історія України від Київської русі до козаччини потом Центральної ради,бандерівської протодержави і сучасної вільної України розрахована на 10 річну дитину
Banderlog
Додано: Чет 08 січ, 2026 17:52
Banderlog написав: pesikot написав: ЛАД написав:
Для некоторых это всё не подвиги.
И победа в войне не победа.
Для некоторых, всё что делает Россия - это правильно
даже если по нему летят ракеты и мопеды
ссср це не росія. Вклад України в ту війну суттєвий.
То як там з "подвигами" Маринеско ?
Закрили тему, що ніяких подвигів не було, а було знищення цивільних ?
Banderlog написав:
Взагалі, це якось абсурдно, що маю про вклад українців в другу світову розказувати чернігівцю я, в якого добра половина воювала в тій війні за європу.
Ти знову відкрито брешеш )
Яка це добра половина українців чи чернігівців (я так не зрозумів) воювала за европу ?
Чи ти зі своїми румунами переплутав ?
Які, до речі, спалили Корюківку
pesikot
Додано: Чет 08 січ, 2026 17:57
ЛАД написав:
Да, финны сумели нанести тяжёлые потери РККА, но это естественно - наступающие войска всегда несут бОльшие потери, чем обороняющиеся, тем более, на оборудованных рубежах.
И да, РККА не сумела выполнить все поставленные задачи, но это на войне бывает достаточно часто и всё же для советской армии это был не основной фронт и главные задачи были достигнуты - финны были отодвинуты далеко от Ленинграда, а СССР резко улучшил ситуацию для своего флота на Балтике.
А тепер порівняємо з тим чого добились москалі
1 Їх втрати разів в 10 вищі ніж втрати совків в 1939 (126000 в 1939, 1+млн в 2022-2025)
2 До НАТО ввійшли Фіни і Шведи (подали заявки на вступ в травні 2022 (через два місяці після нападу педерації) вступили
фіни в квітні 2023 - + 1300 км кордону педерації з НАТО
Шведи в березні 2024
3 Балтійське море за яке воював ще петро1 - стало ВНУТРІШНІМ морем НАТО
4 Чорне море за яке воювала Катерина2 - небезпечне для пересування торгового флоту педерації+військовий флот педерації загнаний в бухти..
Питання до тебе
Так хто при..дурок більший ніж йоська кривавий?
йосці мозги вправились після 126000 втрат
а сьогоднішньому і 1+млн не указ..
а війна по часу вже довше великої вітчизняної
budivelnik
Додано: Чет 08 січ, 2026 18:00
Днепр очухивается быстро, пока не весь,но в целом не блекаут-а говно.
Кацапы педики криворукие.
В целом подготовленному очень комфортно, раздражают лишь особи, выгребшие в 8 утра весь хлеб в ларьках, догребающие в 10 утра поддоны с водой в маркетах и самое страшное-опять устраивающие очереди на АЗС.
Без жидких углеводородов будет хреново.
Господар Вельзевула
Додано: Чет 08 січ, 2026 18:01
ЛАД написав: Hotab написав:
Да, приказ капитана или офицеров сменить флаг судна во время рейса (без реальной передачи собственности или изменения регистрации) является незаконным с точки зрения международного морского права.
ЛАД написав:
...................
Не в курсе о порядке смены названия и флага, но почти уверен, что матросы к этим действиям отношения не имеют.
Возможно, не прав, может быть, prodigy
уточнит?
Но вряд ли сменить флаг можно назвать злочинним наказом, который матрос может отказаться выполнять.
..............
Висновок: свідомо йдеш в тіньовий флот - будь готовий виконувати злочинні накази. Будь готовий відповідати за це.
А «стидліво натягувати юбочку» не вийде. Якщо хочеш чесності і право вирішувати , оце я буду виконувати, оце ні (опираючись на відмінні знання морського права) то йдеш працювати в світлу.
Так понимаю, что это разъяснение ИИ.
Слишком сложный вопрос для него, можно ли безоговорочно доверять ответу?
Исходя из разъяснения prodigy viewtopic.php?p=5921928#p5921928
: "матросік 110% міг не значи кому належіть судно", - он мог и не знать, что это "теневой флот".
И вы не ответили на вопрос: "Кем порушено морское право?"
В чём нарушение? В игнорировании американской блокады? Опять же не знаток морского права, но очень интересно, насколько законна такая блокада?
ООН ніяких не видавало вказівок.
flyman
Додано: Чет 08 січ, 2026 18:04
budivelnik
Я понимаю, что вы привыкли с подчинёнными общаться на ты.
Но я не ваш подчинённый и совсем немного старше вас. Научитесь разговаривать на вы, приходите, будем обсуждать ваши высказывания.
ЛАД
