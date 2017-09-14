Господар Вельзевула написав:Днепр очухивается быстро, пока не весь,но в целом не блекаут-а говно. Кацапы педики криворукие. В целом подготовленному очень комфортно, раздражают лишь особи, выгребшие в 8 утра весь хлеб в ларьках, догребающие в 10 утра поддоны с водой в маркетах и самое страшное-опять устраивающие очереди на АЗС. Без жидких углеводородов будет хреново.
а що каже равін, останнє що пам"ятаю: з 15 січня 2026 мир?
Ума не приложу зачем ему было позорится. Ладно там блазень и его свора, с своими прогнозиками, на тех и так клейма нет,а тут-уважаемый человек. Ну думаю его ввели в заблуждение-все то порешали, но кое-кто решил полезть в залупу и испытать судьбу.. Кстати,пан Флайман,возвращаясь к наукам. Все это вот-дроч. Эти войны, политика-это все приходит и уходит. Мир разивается наукой, учеными, и был такой ученый-Дарвин. Вот цитата одного военного: "Країну успадкують діти дезертирів та ухилянтів. Це варто прийняти як данність. Найкращі люди в основному вже загинули і до кінця війни, вірогідно, загинуть й ті, що залишились, — 24-річний військовий з позивним Дітріх" Дарвин прав. Выживают наиболее приспосабливаемые.
То есть, ты ничего не понял из блекаута в Днепре ...
Яка це добра половина українців чи чернігівців (я так не зрозумів) воювала за европу ?
Чи ти зі своїми румунами переплутав ? Які, до речі, спалили Корюківку
це в мене за європу воювало половина предків, а в тебе всі за московитську орду
З одного боку, ти за перемоги СРСР, з іншого - у тебе половина предків були за Гітлером
Однією дупою на два сідла не сядешь )
PS. Дуже було смішно читати від тебе, який за московитську церкву хоче ноги ламати, щось про московитську орду )))
це тому що ти недалекий тому тобі смішно і сарказму ти не розумієш. В Нормально мені сидиться, це ти постійно пересмикуєш історію і шукаєш в ній виправдання для сучасності. А мені нормально шо напіврумун / напівукраїнець, одесит марінеску- герой. Немуляє абсолютно. Чого ж половина за гітлера з тієї половини і за антонеску воювали) а з другої в червоні армії були. Тебе не муляє що сирський щирий росіянин? вся проблема в тім шо в тебе світогляд дупи, яка хоче вмоститись на стілець Тільки без ссср в тебе того стільця в часи 2ї світової нема і ти провалюєшся в пустоту.
це тому що ти недалекий тому тобі смішно і сарказму ти не розумієш. В Нормально мені сидиться, це ти постійно пересмикуєш історію і шукаєш в ній виправдання для сучасності. А мені нормально шо напіврумун / напівукраїнець, одесит марінеску- герой. Немуляє абсолютно.
Для сарказму у тебе повинен бути розум, а розуму у тебе немає, від слова "зовсім" Є відбрехування ) які ти називаешь "сарказмом"
Тому для тебе Маринеско, який відправив цивільних на дно - герой
Тобі насрати на цивільних, від слова "зовсім" Але тоді не пиши, що ти православний
Або Маринеско герой, або хрестик )
PS. Для тебе і "Путін хоче миру", який вбиває українців Це теж такий собі "сарказм" ?
У берегов Турции атакован очередной танкер из российского теневого флота. 7 января дрон атаковал нефтяной танкер ELBUS в Черном море в 30 милях от побережья Турции (провинция Кастамона). Судно под флагом Палау направлялось в российский порт Новороссийск для загрузки нефтью. В результате атаки повреждена верхняя часть танкера, пишет газета Ortadoğu. Атака произошла вчера между 08.57 и 11.18 по Гринвичу. Сейчас танкер находится на рейде турецкого порта Инеболу.
балаболка, Марінеску потопив німецькі військові транспотники на яких крім військових були і цивільні. Ціль була легітимна. І відповідала законам і звичаям війни в той час. Чи ти думаєш що коли американці бомбмбили дрезден то не були героями бо цивільні загинули? А льотчики балтійського флоту які в серпні 41 летіли бомбити берлін теж не герої?
балаболка, Марінеску потопив німецькі військові транспотники на яких крім військових були і цивільні. Ціль була легітимна. І відповідала законам і звичаям війни в той час. Чи ти думаєш що коли американці бомбмбили дрезден то не були героями бо цивільні загинули?
Маринеско - молодець по цивільним, американці по Дрездену - не молодці ?
Я правильно зрозумів ? ))
Ти знову намагаєшься однією дупою на двух конях всидіти ...
PS. Рашисти знову б"ють по цивільним, то вони теж молодці ? Чи як ? ))