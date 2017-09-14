RSS
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 20:35

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Маринеско - молодець по цивільним, американці по Дрездену - не молодці ?

Я правильно зрозумів ? ))

усі герої. І ті втрати серед цивільних були допустимі.
Чи ти гадав шо ти цивільний того по тобі бити не можно, а по мені можно? :lol: так я чогось несогласєн що це більший злочин :lol:

Ти вже про себе
Чудово

Але ти не сказав головне
Рашистам можно по цивільним ?
Ти це підтримуєшь ?

PS. Чи тобі теж буде весело про те, коли рашисти гатят по цивільним ?
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 20:48

Коли агресору починають водити прутнем по губам всі кому не лінь -це подобається...
Лад- що там з роССійським танкером , який спочатку йшов від Ірану в сторону Венесуели , потім коло Венесуели розвернувся і пішов в сторону Мурманська.. і був захоплений американцями?
Брат виконуючої обовязки президента Венесуели він же друга людина в країні заявив про звільнення політичних вязнів як венесуелців так і з інших країн
Лад - що там з Іранським режимом айятол?

Педераційники думали що ЇМ все можна, а інші будуть по правилам..

От тепер нові правила.

ПС
Те що Дніпро отримає енергію я ні на хвилику не сумнівався , тим більше що переконаний ПЕРШИМИ зранку затарахкотіли генератори маленьких магазинчиків
Першими зранку тротуари почали розгрібати від снігу працівники і власники цих магазинчиків...

І згадую Шейтельмана, як він казав
Педерація напала, я вийшов у двір , а дівчинка продає каву ....
budivelnik
