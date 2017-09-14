RSS
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 20:35

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Маринеско - молодець по цивільним, американці по Дрездену - не молодці ?

Я правильно зрозумів ? ))

усі герої. І ті втрати серед цивільних були допустимі.
Чи ти гадав шо ти цивільний того по тобі бити не можно, а по мені можно? :lol: так я чогось несогласєн що це більший злочин :lol:

Ти вже про себе
Чудово

Але ти не сказав головне
Рашистам можно по цивільним ?
Ти це підтримуєшь ?

PS. Чи тобі теж буде весело про те, коли рашисти гатят по цивільним ?
pesikot

 
Повідомлень: 13064
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 20:48

Коли агресору починають водити прутнем по губам всі кому не лінь -це подобається...
Лад- що там з роССійським танкером , який спочатку йшов від Ірану в сторону Венесуели , потім коло Венесуели розвернувся і пішов в сторону Мурманська.. і був захоплений американцями?
Брат виконуючої обовязки президента Венесуели він же друга людина в країні заявив про звільнення політичних вязнів як венесуелців так і з інших країн
Лад - що там з Іранським режимом айятол?

Педераційники думали що ЇМ все можна, а інші будуть по правилам..

От тепер нові правила.

ПС
Те що Дніпро отримає енергію я ні на хвилику не сумнівався , тим більше що переконаний ПЕРШИМИ зранку затарахкотіли генератори маленьких магазинчиків
Першими зранку тротуари почали розгрібати від снігу працівники і власники цих магазинчиків...

І згадую Шейтельмана, як він казав
Педерація напала, я вийшов у двір , а дівчинка продає каву ....
budivelnik

 
Повідомлень: 27702
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 21:12

  pesikot написав:
Але ти не сказав головне
Рашистам можно по цивільним ?
Ти це підтримуєшь ?

PS. Чи тобі теж буде весело про те, коли рашисти гатят по цивільним ?

ні по кому не можно, ні по цивільних ні по військових.
Banderlog

 
Повідомлень: 4379
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 21:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:згадую Шейтельмана, як він казав

Шейтельман - це голова. І Штайнмаєр - теж голова (с)(тм)
flyman

 
Повідомлень: 42045
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 21:33

  pesikot написав:
  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:а що каже равін, останнє що пам"ятаю: з 15 січня 2026 мир?


Ума не приложу зачем ему было позорится.
Ладно там блазень и его свора, с своими прогнозиками, на тех и так клейма нет,а тут-уважаемый человек.
Ну думаю его ввели в заблуждение-все то порешали, но кое-кто решил полезть в залупу и испытать судьбу..
Кстати,пан Флайман,возвращаясь к наукам.
Все это вот-дроч. Эти войны, политика-это все приходит и уходит. Мир разивается наукой, учеными, и был такой ученый-Дарвин.
Вот цитата одного военного:
"Країну успадкують діти дезертирів та ухилянтів. Це варто прийняти як данність. Найкращі люди в основному вже загинули і до кінця війни, вірогідно, загинуть й ті, що залишились, — 24-річний військовий з позивним Дітріх"
Дарвин прав. Выживают наиболее приспосабливаемые.

То есть, ты ничего не понял из блекаута в Днепре ...

Зато у тебя было много испуга ...

кися - уточни в каком месте с какой минуты полной тьмы надо было начинать шото понимать и шо именно?
Мне например шепнули что это типа тренинга для населения было(без всяких попаданий кинжалами по трансформаторам на 500КВ)
Которое с 22года на графиках расслабилось
барабашов

 
Повідомлень: 5616
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 21:36

Пішла жара))

Ірак вирішив націоналізувати нафтове родовище "Лукойлу", - Reuters.
В Іраку націоналізували найбільший міжнародний актив "Лукойлу" Кабінет міністрів Іраку ухвалив націоналізацію нафтовидобувних потужностей на родовищі Західна Курна-2 відповідно до умов сервісного контракту з російською компанією "Лукойл".
Місяць тому американська компанія Exxon Mobil звернулася до міністерства нафти Іраку з пропозицією придбати контрольний пакет акцій російської компанії "Лукойл" у нафтовому родовищі Західна Курна-2.
fler

 
Повідомлень: 6055
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 21:50

  Hotab написав:Міжнародне морське право дуже переплітається з міжнародним повітряним. А останнє я вимушений вчити.
Якщо матроси не знають раптом (але мали б знати) - тим гірше для них.


Вы походу прошли его формально
Потому что иначе знали бы что согласно Варшавской Конвенции 1929 года авиакомпания вообще не отвечает за содержимое ящиков на борту, только отправитель
Короче он не летчик :mrgreen:

ВАРШАВСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1929 ГОДА
ОБ УНИФИКАЦИИ НЕКОТОРЫХ ПРАВИЛ,
КАСАЮЩИХСЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК
(ГАМБУРГСКИЕ ПРАВИЛА)
г. Варшава, 12 октября 1929 года

Статья 16
1. Отправитель обязан дать сведения и присоединить к воздушно —
перевозочному документу документы, которые до передачи товара получателю
необходимы для выполнения таможенных, городских таможенных или
полицейских формальностей. Отправитель отвечает перед перевозчиком за все
убытки, которые могли бы проистечь от отсутствия, недостаточности или
неправильности этих сведений и бумаг, за исключением случаев вины со стороны
перевозчика или поставленных им лиц.
2. Перевозчик не обязан проверять эти сведения и документы в отношении их
точности или достаточности.
katso

 
Повідомлень: 1517
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 22:04

«Тапілі в Тісє» все щось святкує


авиакомпания вообще не отвечает за содержимое ящиков на борту,


А хто і де казав інше?

Зрозумів, «тапілі_в_тісє» вирішив , що «матроси мали б знати» це про «содєржімоє ящікав». ))
Хоча мова йшла «матроси мають знати основи міжнародного морського права» і усвідомлювати, що зміна прапору, перефарбування логотипів в процесу рейсу - це незаконні дії.
«Тапіпі_в_тісє» як завжди. То у нього ХУВС (харківський університет внутрішніх справ) раптом став «харькавскім універсітетам ваздушних сіл», тепер знову щось марить.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 січ, 2026 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17532
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 22:09

морські це такі як авіа тільки морем

  Hotab написав:

авиакомпания вообще не отвечает за содержимое ящиков на борту,


А хто і де казав інше?

а хто казав, що морські це такі як авіа тільки морем і це вчив?
flyman

 
Повідомлень: 42045
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 22:10

  flyman написав:
  Hotab написав:

авиакомпания вообще не отвечает за содержимое ящиков на борту,


А хто і де казав інше?

а хто казав, що морські це такі як авіа тільки морем і це вчив?

Так а де помилки?

Крім того «тапілі_в_тісє» дуже поверхнево щось десь чув.
1. Варшавська конвенція в цьому пункті не діє. Його замінила Монреальська 1999 року
2. У екіпажа достатньо повноважень перевірити вантаж якщо є сумніви. І відмовити у разі будь яких порушень.
Hotab

 
Повідомлень: 17532
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
