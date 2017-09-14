RSS
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 04:10

ЛАД
У США есть и Тихоокеанский флот.


Підозрюю що там є і інші, недружні флоти))

Вы почему-то стараетесь оправдать действия США.


Так їх дії тут повністю виправдані))
Може це саме ви намагаєтесь звинуватити США там, де нема їх порушень? Саме з притягуванням теми «просто вони можуть порушувати і роблять це»))
Але ж тут то все ок?))


На болотах:
Зображення

Нижче комент:


Вони як той нудьгуючий оболтус у класі, який намагається зачепити сконцентрованих на навчанні цілеспрямованих однокласників.
Коли вони раптово відкривають у собі гопників, це явно не те, до чого той оболтус готовий 🙂
В мене кузин є, своєрідний хлоп, спортсмен, то коли тато його малого по секціях ходив, на таеквондо йому не сподобалось, бо там він вдарив хлопчика і йому відразу у відповідь прилетіло з ноги 🙂 Сказав, «папа, пошли отсюда, они тут какие-то дурные» 😀
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17543
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 04:30

  Hotab написав:ЛАД
У США есть и Тихоокеанский флот.


Підозрюю що там є і інші, недружні флоти))

Вы почему-то стараетесь оправдать действия США.


Так їх дії тут повністю виправдані))
Може це саме ви намагаєтесь звинуватити США там, де нема їх порушень? Саме з притягуванням теми «просто вони можуть порушувати і роблять це»))
Але ж тут то все ок?))

Посмотрите, я там немного дописал предыдущий пост.
"тут то все ок?", - вы правильно поставили вопросительный знак.
На каком основании похищен президент независимой страны, с которой США вроде как не воюют?
На каком основании начата блокада Венесуэлы?
На каком основании требование продавать нефть только в США и за эти деньги покупать только американские товары?
Нормально было бы, если бы США потребовали от нас, например, продавать зерно и масло только им и покупать за эти средства только американские товары?
Так как, все ок?
нема їх порушень?

P.s. Кстати, сначала США говорили о блокаде в связи с наркотиками. И обстреливали, вроде бы, только суда наркоторговцев.

P.p.s. Недружній флот был и здесь. Если правду пишут, рядом крутилась росс. подлодка и какой надводный корабль.
Какие недружні флоти есть в Средиземном или в Атлантике?
Или в Чёрном море и в Усть-Луге или где там теневой флот не грузится? Только на Тихом?
Эти теневые суда никогда раньше не плавали в Атлантике?
Ещё раз - всё это явно связано не с санкциями против РФ, а именно с Венесуэлой.
А возмущения россиян... Да пусть себе возмущаются.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38221
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Форум:
