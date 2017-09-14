Так їх дії тут повністю виправдані)) Може це саме ви намагаєтесь звинуватити США там, де нема їх порушень? Саме з притягуванням теми «просто вони можуть порушувати і роблять це»)) Але ж тут то все ок?))
На болотах:
Нижче комент:
Вони як той нудьгуючий оболтус у класі, який намагається зачепити сконцентрованих на навчанні цілеспрямованих однокласників. Коли вони раптово відкривають у собі гопників, це явно не те, до чого той оболтус готовий 🙂 В мене кузин є, своєрідний хлоп, спортсмен, то коли тато його малого по секціях ходив, на таеквондо йому не сподобалось, бо там він вдарив хлопчика і йому відразу у відповідь прилетіло з ноги 🙂 Сказав, «папа, пошли отсюда, они тут какие-то дурные» 😀
Посмотрите, я там немного дописал предыдущий пост. "тут то все ок?", - вы правильно поставили вопросительный знак. На каком основании похищен президент независимой страны, с которой США вроде как не воюют? На каком основании начата блокада Венесуэлы? На каком основании требование продавать нефть только в США и за эти деньги покупать только американские товары? Нормально было бы, если бы США потребовали от нас, например, продавать зерно и масло только им и покупать за эти средства только американские товары? Так как, все ок? нема їх порушень?
P.s. Кстати, сначала США говорили о блокаде в связи с наркотиками. И обстреливали, вроде бы, только суда наркоторговцев.
P.p.s. Недружній флот был и здесь. Если правду пишут, рядом крутилась росс. подлодка и какой-то надводный корабль. Какие недружні флоти есть в Средиземном или в Атлантике? Или в Чёрном море и в Усть-Луге или где там теневой флот не грузится? Только на Тихом? Эти теневые суда никогда раньше не плавали в Атлантике? Ещё раз - всё это явно связано не с санкциями против РФ, а именно с Венесуэлой. А возмущения россиян... Да пусть себе возмущаются.
Ситуация в одном из ЖК. Из подъезда выходит компания — девочки и мальчики. Следом выходит вторая компания — парни.
Один тип начинает доёбываться и спрашивать, военные они или нет. Он блокирует двери подъезда и начинает угрожать, говоря, что выстрелит из пистолета в колено.
Парень пытается выйти — это уже третья компания))))). Дверь открывается, начинается потасовка.
Итог: тип достаёт пистолет и начинает стрелять. t.me/jenya_zub_live_news/56925 ........ «В ходе проверки информации установлено, что во время конфликта один из мужчин произвел два выстрела из стартового пистолета. В результате происшествия никто не пострадал», – выяснили правоохранители.
ЛАД написав:Ни разу не видел fpv над Харьковом. Но по такой логике никакая система ПВО невозможна вблизи ЛБЗ. На каком расстоянии от ЛБЗ?
ПЗРК. Наспрравді працюють і Шилки, і Гепарди, та й ті ж FPV. C-60 - не зстрічав, але думаю, що реально. Тут питання маскування, прикриття ребом, зміни позицій. + ніхто не буде стріляти по шахеду, коли над тобою висить FPV. Ще питання пріоритетності цілей. І в будь-якому разі, їх нема достатньо масово. Щодо FPV - є обмеження по кількості каналів, та й не завжди підрозділ має дрони, які працюють на різних каналах. Тому прикриття прифронтових міст від шахедів - така собі історія
fler написав:У берегов Турции атакован очередной танкер из российского теневого флота. 7 января дрон атаковал нефтяной танкер ELBUS в Черном море в 30 милях от побережья Турции (провинция Кастамона). Судно под флагом Палау направлялось в российский порт Новороссийск для загрузки нефтью. В результате атаки повреждена верхняя часть танкера, пишет газета Ortadoğu. Атака произошла вчера между 08.57 и 11.18 по Гринвичу. Сейчас танкер находится на рейде турецкого порта Инеболу.
И что тут оскаржувати? Мы с РФ воюем. Всё. Вопросов нет. Этот танкер вполне объект для нашей атаки.
А кто так решил ?, пусть докажут в суде. может то турки если у их берегов
Hotab написав:D44 маніпулює, мовляв куєву тучу доонів-перезоплбвачів, а у нього в сумському прикордонні все літає і гуде. Ну так пускові для дронів-перехоплювачів і не будуть біля кордону на відстані fpv. Думаєте він не розуміє цього, закочуючи істерику?
Де істеріка? Коли народ коментує рожеву вундерфавлю і питає чого вона ніяк не долетить до расії (хоча відвантажується регулярно "у війско" (з відповідним вілслюнявленням бюджетного бабала виробнику) - це хіба істеріка
викреслим Суми(там поки немає ФПВ, але народ в очікуванні) є Шостка, Бахмач, Конотоп, Корюківка, Короп... Ладно, закрили тему, Бандерлог ясно написав по відношенню війскового до цивільних. Це цивільному гинути за так можна, а війсковому ні. А спитаєш - якже так б..ть, тиж герой, збивай - та не получілось Але сосісони наперед
Міноборони РФ заявило про застосування проти України "Орєшніка" – нібито у відповідь на вигадану державою-агресором "атаку на резиденцію Путіна" .... У Львові – удар по об’єкту критичної інфраструктури. Саме тут держава-агресорка застосувала балістичну ракету, що рухалась зі швидкістю близько 13 000 км/год – ймовірно, "Орєшнік".
ЛАД написав:prodigy С вопросами морской блокады и её законности вы не знакомы? Не просветите?
США намагались додати Венесуєлу до списку країн-спонсором тероризму...але не додали бо були щільні консультації на цю тему з Росію і (головне) з Китаєм, тому скористались пунктом Рейгана -права людини, наркотрафік.
Тьоркі за Венесуєлу тривають з 2014р.Чому загострення саме в останні місяці-маленька победоносна війна дуже потрібна Трампу саме зараз. Обіцянки Трампа поліпшити економіку США не стискаються з реальністю, тарифні війни дали профіт перші місяці, а потім коли головний імпортер ввів дзеркальні тарифи-ціни в США підскочили не тільки на товари і на сировину.
США блокируют или вводят санкции против Венесуэлы на основании ряда причин, которые включают обвинения в нарушениях прав человека, фальсификации выборов, коррупции, наркотерроризме, а также стремлении США получить доступ к нефтяным ресурсам страны. Основные официальные основания: Нарушения демократических норм и прав человека: Первые санкции были введены в ответ на подавление антиправительственных протестов в 2014 и 2017 годах, а также на действия, связанные с выборами в Учредительное собрание в 2017 году и президентскими выборами в 2018 году, которые США сочли нелегитимными. Коррупция и финансовые махинации: Санкции направлены против высокопоставленных чиновников и организаций, предположительно вовлеченных в коррупцию и использование государственных средств в личных целях. Борьба с наркотрафиком и терроризмом: США обвиняют венесуэльские власти в недостаточной борьбе с наркотрафиком и даже пособничестве ему. В частности, в 2020 году официальные обвинения в заговоре с целью наркотерроризма были выдвинуты лично против Николаса Мадуро и его окружения. Связи с Ираном и другими странами, находящимися под санкциями: США также вводили санкции против Венесуэлы из-за ее сотрудничества с Ираном, например, в сфере торговли дронами.
список країн-спонсорів тероризму
США относят к спонсорам терроризма Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию. Исторически в этот список также попадали Ирак, Ливия, Южный Йемен (НДРЙ) и Судан, которые были исключены после смены политического курса или объединения, а Россия, Венесуэла и другие страны рассматривались для включения, но в итоге не были добавлены.
ЛАД написав:Так же, как сейчас Трамп "приказал" продавать нефть только США и за вырученные деньги покупать только американские товары.
Ви шось передьоргуєте. Чи ви хочете продовжувать шось закупать у передації?
«Я радий повідомити, що тимчасова венесуельська влада передасть від 30 до 50 мільйонів барелів високоякісної, санкційної нафти до Сполучених Штатів Америки», — написав він у своїй соціальній мережі Truth. За словами Трампа, вони продаватимуться за ринковою ціною, а президент самостійно контролюватиме кошти, щоб «гарантувати їх використання на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів».