Додано: П'ят 09 січ, 2026 04:30

Hotab написав: ЛАД

У США есть и Тихоокеанский флот.





Підозрюю що там є і інші, недружні флоти))



Вы почему-то стараетесь оправдать действия США.





Так їх дії тут повністю виправдані))

Може це саме ви намагаєтесь звинуватити США там, де нема їх порушень? Саме з притягуванням теми «просто вони можуть порушувати і роблять це»))

Посмотрите, я там немного дописал предыдущий пост."тут то все ок?", - вы правильно поставили вопросительный знак.На каком основании похищен президент независимой страны, с которой США вроде как не воюют?На каком основании начата блокада Венесуэлы?На каком основании требование продавать нефтьв США и за эти деньги покупатьамериканские товары?Нормально было бы, если бы США потребовали от нас, например, продавать зерно и маслоим и покупать за эти средстваамериканские товары?Так как, все ок?нема їх порушень?P.s. Кстати, сначала США говорили о блокаде в связи с наркотиками. И обстреливали, вроде бы, только суда наркоторговцев.P.p.s. Недружній флот был и здесь. Если правду пишут, рядом крутилась росс. подлодка и какой-то надводный корабль.Какие недружні флоти есть в Средиземном или в Атлантике?Или в Чёрном море и в Усть-Луге или где там теневой флот не грузится? Только на Тихом?Эти теневые суда никогда раньше не плавали в Атлантике?Ещё раз -А возмущения россиян... Да пусть себе возмущаются.