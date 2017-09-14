RSS
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 04:10

ЛАД
У США есть и Тихоокеанский флот.


Підозрюю що там є і інші, недружні флоти))

Вы почему-то стараетесь оправдать действия США.


Так їх дії тут повністю виправдані))
Може це саме ви намагаєтесь звинуватити США там, де нема їх порушень? Саме з притягуванням теми «просто вони можуть порушувати і роблять це»))
Але ж тут то все ок?))


На болотах:
Зображення

Нижче комент:


Вони як той нудьгуючий оболтус у класі, який намагається зачепити сконцентрованих на навчанні цілеспрямованих однокласників.
Коли вони раптово відкривають у собі гопників, це явно не те, до чого той оболтус готовий 🙂
В мене кузин є, своєрідний хлоп, спортсмен, то коли тато його малого по секціях ходив, на таеквондо йому не сподобалось, бо там він вдарив хлопчика і йому відразу у відповідь прилетіло з ноги 🙂 Сказав, «папа, пошли отсюда, они тут какие-то дурные» 😀
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17545
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 04:30

  Hotab написав:ЛАД
У США есть и Тихоокеанский флот.


Підозрюю що там є і інші, недружні флоти))

Вы почему-то стараетесь оправдать действия США.


Так їх дії тут повністю виправдані))
Може це саме ви намагаєтесь звинуватити США там, де нема їх порушень? Саме з притягуванням теми «просто вони можуть порушувати і роблять це»))
Але ж тут то все ок?))

Посмотрите, я там немного дописал предыдущий пост.
"тут то все ок?", - вы правильно поставили вопросительный знак.
На каком основании похищен президент независимой страны, с которой США вроде как не воюют?
На каком основании начата блокада Венесуэлы?
На каком основании требование продавать нефть только в США и за эти деньги покупать только американские товары?
Нормально было бы, если бы США потребовали от нас, например, продавать зерно и масло только им и покупать за эти средства только американские товары?
Так как, все ок?
нема їх порушень?

P.s. Кстати, сначала США говорили о блокаде в связи с наркотиками. И обстреливали, вроде бы, только суда наркоторговцев.

P.p.s. Недружній флот был и здесь. Если правду пишут, рядом крутилась росс. подлодка и какой-то надводный корабль.
Какие недружні флоти есть в Средиземном или в Атлантике?
Или в Чёрном море и в Усть-Луге или где там теневой флот не грузится? Только на Тихом?
Эти теневые суда никогда раньше не плавали в Атлантике?
Ещё раз - всё это явно связано не с санкциями против РФ, а именно с Венесуэлой.
А возмущения россиян... Да пусть себе возмущаются.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 09 січ, 2026 04:57, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38222
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 04:56

Ситуация в одном из ЖК.
Из подъезда выходит компания — девочки и мальчики. Следом выходит вторая компания — парни.

Один тип начинает доёбываться и спрашивать, военные они или нет.
Он блокирует двери подъезда и начинает угрожать, говоря, что выстрелит из пистолета в колено.

Парень пытается выйти — это уже третья компания))))). Дверь открывается, начинается потасовка.

Итог: тип достаёт пистолет и начинает стрелять.
t.me/jenya_zub_live_news/56925
........
«В ходе проверки информации установлено, что во время конфликта один из мужчин произвел два выстрела из стартового пистолета. В результате происшествия никто не пострадал», – выяснили правоохранители.
https://www.objectiv.tv/objectively/2026/01/08/vy-voennyj-strelba-na-territorii-zhk-v-harkove-npu-otkryla-delo/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38222
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 07:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ни разу не видел fpv над Харьковом.
Но по такой логике никакая система ПВО невозможна вблизи ЛБЗ. На каком расстоянии от ЛБЗ?

ПЗРК.
Наспрравді працюють і Шилки, і Гепарди, та й ті ж FPV. C-60 - не зстрічав, але думаю, що реально.
Тут питання маскування, прикриття ребом, зміни позицій. + ніхто не буде стріляти по шахеду, коли над тобою висить FPV. Ще питання пріоритетності цілей.
І в будь-якому разі, їх нема достатньо масово.
Щодо FPV - є обмеження по кількості каналів, та й не завжди підрозділ має дрони, які працюють на різних каналах.
Тому прикриття прифронтових міст від шахедів - така собі історія
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2476
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 08:06

  ЛАД написав:
  fler написав:У берегов Турции атакован очередной танкер из российского теневого флота.
7 января дрон атаковал нефтяной танкер ELBUS в Черном море в 30 милях от побережья Турции (провинция Кастамона). Судно под флагом Палау направлялось в российский порт Новороссийск для загрузки нефтью. В результате атаки повреждена верхняя часть танкера, пишет газета Ortadoğu.
Атака произошла вчера между 08.57 и 11.18 по Гринвичу. Сейчас танкер находится на рейде турецкого порта Инеболу.
И что тут оскаржувати?
Мы с РФ воюем.
Всё. Вопросов нет.
Этот танкер вполне объект для нашей атаки.

А кто так решил ?, пусть докажут в суде.
может то турки если у их берегов :roll:
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4443
З нами з: 23.05.14
Подякував: 637 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 08:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:D44 маніпулює, мовляв куєву тучу доонів-перезоплбвачів, а у нього в сумському прикордонні все літає і гуде.
Ну так пускові для дронів-перехоплювачів і не будуть біля кордону на відстані fpv. Думаєте він не розуміє цього, закочуючи істерику?
Де істеріка? Коли народ коментує рожеву вундерфавлю і питає чого вона ніяк не долетить до расії (хоча відвантажується регулярно "у війско" (з відповідним вілслюнявленням бюджетного бабала виробнику) - це хіба істеріка :)

викреслим Суми(там поки немає ФПВ, але народ в очікуванні) є Шостка, Бахмач, Конотоп, Корюківка, Короп... Ладно, закрили тему, Бандерлог ясно написав по відношенню війскового до цивільних. Це цивільному гинути за так можна, а війсковому ні. А спитаєш - якже так б..ть, тиж герой, збивай - та не получілось :mrgreen: Але сосісони наперед :)
d44
 
Повідомлень: 817
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 08:44

d44
Але сосісони наперед



постійно каву пʼють в центрі міста, бездєльнікі?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17545
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 08:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Бєлгороді заявили про ракетний удар: у місті блекаут, відео
За його словами, внаслідок атаки нібито є серйозні пошкодження на інфраструктурному об'єкті. За попередніми даними, постраждалих немає, але детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Росіяни скаржаться, що після вибухів у Бєлгороді стався блекаут, також почалися проблеми з водопостачанням та теплом. У кількох районах Бєлгородської області також почалися перебої з електрикою.


Київ пережив комбіновану атаку: є загиблі і поранені. У місті перебої зі світлом і водою
Через російську масовану атаку є жертви і десятки постраждалих. У деяких районах столиці є перебої з водо- та електропостачанням


Росія офіційно визнала другий удар "Орєшніком" по Україні
Міноборони РФ заявило про застосування проти України "Орєшніка" – нібито у відповідь на вигадану державою-агресором "атаку на резиденцію Путіна"
....
У Львові – удар по об’єкту критичної інфраструктури. Саме тут держава-агресорка застосувала балістичну ракету, що рухалась зі швидкістю близько 13 000 км/год – ймовірно, "Орєшнік".
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13065
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 08:57

  ЛАД написав:prodigy
С вопросами морской блокады и её законности вы не знакомы? Не просветите?


США намагались додати Венесуєлу до списку країн-спонсором тероризму...але не додали бо були щільні консультації на цю тему з Росію і (головне) з Китаєм,
тому скористались пунктом Рейгана -права людини, наркотрафік.

Тьоркі за Венесуєлу тривають з 2014р.Чому загострення саме в останні місяці-маленька победоносна війна дуже потрібна Трампу саме зараз.
Обіцянки Трампа поліпшити економіку США не стискаються з реальністю, тарифні війни дали профіт перші місяці, а потім коли головний імпортер ввів дзеркальні тарифи-ціни в США підскочили не тільки на товари і на сировину.

США блокируют или вводят санкции против Венесуэлы на основании ряда причин, которые включают обвинения в нарушениях прав человека, фальсификации выборов, коррупции, наркотерроризме, а также стремлении США получить доступ к нефтяным ресурсам страны.
Основные официальные основания:
Нарушения демократических норм и прав человека: Первые санкции были введены в ответ на подавление антиправительственных протестов в 2014 и 2017 годах, а также на действия, связанные с выборами в Учредительное собрание в 2017 году и президентскими выборами в 2018 году, которые США сочли нелегитимными.
Коррупция и финансовые махинации: Санкции направлены против высокопоставленных чиновников и организаций, предположительно вовлеченных в коррупцию и использование государственных средств в личных целях.
Борьба с наркотрафиком и терроризмом: США обвиняют венесуэльские власти в недостаточной борьбе с наркотрафиком и даже пособничестве ему. В частности, в 2020 году официальные обвинения в заговоре с целью наркотерроризма были выдвинуты лично против Николаса Мадуро и его окружения.
Связи с Ираном и другими странами, находящимися под санкциями: США также вводили санкции против Венесуэлы из-за ее сотрудничества с Ираном, например, в сфере торговли дронами.


список країн-спонсорів тероризму

США относят к спонсорам терроризма Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию. Исторически в этот список также попадали Ирак, Ливия, Южный Йемен (НДРЙ) и Судан, которые были исключены после смены политического курса или объединения, а Россия, Венесуэла и другие страны рассматривались для включения, но в итоге не были добавлены.
prodigy
 
Повідомлень: 13013
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3377 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 09:00

  ЛАД написав:Так же, как сейчас Трамп "приказал" продавать нефть только США и за вырученные деньги покупать только американские товары.

Ви шось передьоргуєте. Чи ви хочете продовжувать шось закупать у передації?
«Я радий повідомити, що тимчасова венесуельська влада передасть від 30 до 50 мільйонів барелів високоякісної, санкційної нафти до Сполучених Штатів Америки», — написав він у своїй соціальній мережі Truth.
За словами Трампа, вони продаватимуться за ринковою ціною, а президент самостійно контролюватиме кошти, щоб «гарантувати їх використання на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів».

https://eadaily.com/en/news/2026/01/07/ ... els-of-oil
По мнению Water"а это не агрессия, т.к. не бомбили энергосистему и чечено-буряты не подвергали опасности ничьи зады.

Це не агресія проти венесуельців. Але я чекаю до вечора, бо ще не починали.
Water
 
Повідомлень: 3762
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
 
