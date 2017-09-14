Hotab написав:Доречі оце перевантаження нафти десь у морі з судна на судно , може матросікі про це не знають?)
Но если матрос в открытом море видит перезагрузку, что он может/должен делать?
Такому москалику тупо не продадуть легальне паливо, тому бункеровку вони роблять нелегально нелегальним паливом. В них це окремий бізнес від виробництва до доставки. Там не то шо не знать, там спєцом все робиться, звісно всі знають шо й як.
Гепард" предназначен для непосредственного прикрытия сухопутных войск, т.е. он и должен стоять на передовой. Если он проживёт всего 2 часа, так зачем он вообще нужен?
Його розробляли коли про fpv уяви не мали. Сьогодні це прекрасна зброя прикриття тилу від шахедів. Але не здатна прожити біля ЛБЗ
Я, кстати, не очень понимаю разговоры о "теневом флоте" и его необходимость для РФ
Легальний флот не моде возити нафту дорожче цінової стелі. Тіньовий (вимкнений трансподер, страховка невідомо чия якщо взагалі є, судна не відповідають нормам) возить
А ловят танкеры с венесуэльской нефтью,
Може тому що в тій частині півкулі у США є можливість кошмарити тіньовий флот, а в іншій -ні? Але флот цей той самий.
припускаю, що флот США здатен кошмарити Персидський (Persian Gulf) і перекрити Балтійське море для експорту російської нафти (достатньо два корабля в протоці Скагерак і Великий Бельт) чому США досі це не зробили? це розподіл світу по типу договорняка, Венесуєла -це наша півкуля планети і ми будемо доїти цю корову, а ваша півкуля(рф) це ринок збиту Індія і Китай.
Сенатор Грем: Трамп дав "зелене світло" двопартійному законопроєкту про санкції проти РФ
побачимо як швидко закон запрацює, і чи Трамп його підпише після прийняття обома палатами, чи це тільки для шантажу друга Пу. Якщо США забеспечять виконання закону о санкція від 100 до 500%, то у пу за 2-3 місяця закінчаться гроші на війну.
d44 написав:. Ладно, закрили тему, Бандерлог ясно написав по відношенню війскового до цивільних. Це цивільному гинути за так можна, а війсковому ні. А спитаєш - якже так б..ть, тиж герой, збивай - та не получілось Але сосісони наперед
Тут вже так вийшло, хєрових героїв забусярили, доведеться вам самому, геройствувати за сосісони. Сосісонів вистачає , котів годуєм. то і вам дадуть. І форму нову нефігову.
STS (ship to ship) operations -перевантаження нафти в морі, це загальна практика для великих танкерів, яка існує понад 40 років як приклад: на якірній стоянці порту Луанда стоїть танкер на 400+к рег.тон, до нього кожні 3 дні швартується танкер на 150-250 рег.тон і наповнює його нафтою (тобто танкер-це плавуча база для зберігання нафти), вони роками не використовують головний двигун(тільки працюють ДГ для забезпечення енергією потужні насоси для перекачки нафти), з самого порту до танкера швартується танкер(бункерувальник), він бере десь умовно 40к тон нафти і перевозить до портового терміналу, звідки по трубопроводу нафта йде на НПЗ (для виготовлення пензіну, диз.палива та інше)
Я йому розказував але. Багато військові пʼють кави і нічого не роблять в твоїй прифронтовій Сумщині? Підміни, покажи як треба. Дивно ж, завидна робота, а черги чомусь нема