Людей воздухом бы везли, есть мысли что там ненужные С-300/400 плыли в родную говень.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 11:32
Додано: П'ят 09 січ, 2026 11:34
Додано: П'ят 09 січ, 2026 11:41
А також дрони і тренера дронів для відбиття американських атак по Венесуелі.
Дивно, що лише про одну команду американці видали про кримінальне порушення, а також про один танкер з командою дуже переживала пресалкаше, хоча на людей оркостану покласти )
І бачите як ЛАД переживає за матросікав, він читає якісь цікаві новини які йому близькі, а там думка про матросікав)
Додано: П'ят 09 січ, 2026 12:06
1 Вундервафлю москалики запустили
2 Я чув 2 бабахи , хоча знаходжусь на відстані 60 км від цього газосховища( спочатку подумиав що сніг з даху впав, а вже через пару хвилин побачив істерію в інтернеті)
3 По словам доньки яка на 10 км ближче до газосховища - бабахи були на відстані 5-10км від неї..., самі падаючі 6 бойових частин вона бачила своїми очима.
Висновок
вундервафля має точність +/-50км по карті....
Так як вундервафля не має бойової частини (бо розігрівається в польоті до кількох тисяч градусів) то похибка вже в 100 метрів для неї критична.
Отже
Іншого змісту крім надути щоки і розігнати світову істерію типу
У нас АрЕшнІк, пОсЕйдОн і як вгатимо...ух.. - я особисто не бачу...
Москалям ще треба пару років працювати щоб мати можливість запустити по одному арешніку в кожне обласне місто України
