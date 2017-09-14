RSS
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 11:32

  stm написав:
  Hotab написав:Доречі оце перевантаження нафти десь у морі з судна на судно , може матросікі про це не знають?)

Є не підтверджена думка, що на одному з танкерів був Рубікон під виглядом матросікав в трусіках...

Людей воздухом бы везли, есть мысли что там ненужные С-300/400 плыли в родную говень.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 11:34

Залужный:

россия не готовится к завершению войны, она готовится к длительному противостоянию.

Мы видим интенсивную войну на истощение с бешеным научно-техническим прогрессом. И обстрелы минувшей ночью — очередное тому подтверждение.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 11:41

  alex_dvornichenko написав:
  stm написав:
  Hotab написав:Доречі оце перевантаження нафти десь у морі з судна на судно , може матросікі про це не знають?)

Є не підтверджена думка, що на одному з танкерів був Рубікон під виглядом матросікав в трусіках...

Людей воздухом бы везли, есть мысли что там ненужные С-300/400 плыли в родную говень.

А також дрони і тренера дронів для відбиття американських атак по Венесуелі.
Дивно, що лише про одну команду американці видали про кримінальне порушення, а також про один танкер з командою дуже переживала пресалкаше, хоча на людей оркостану покласти )
І бачите як ЛАД переживає за матросікав, він читає якісь цікаві новини які йому близькі, а там думка про матросікав)
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 12:06

  BeneFuckTor написав:шо орешніком вгатили у львові? щось наші не пишуть, знову по помийках лазить
а всетаки писали
Більче-Волицько-Угерському підземному сховищу газу
1 Вундервафлю москалики запустили
2 Я чув 2 бабахи , хоча знаходжусь на відстані 60 км від цього газосховища( спочатку подумиав що сніг з даху впав, а вже через пару хвилин побачив істерію в інтернеті)
3 По словам доньки яка на 10 км ближче до газосховища - бабахи були на відстані 5-10км від неї..., самі падаючі 6 бойових частин вона бачила своїми очима.

Висновок
вундервафля має точність +/-50км по карті....
Так як вундервафля не має бойової частини (бо розігрівається в польоті до кількох тисяч градусів) то похибка вже в 100 метрів для неї критична.

Отже
Іншого змісту крім надути щоки і розігнати світову істерію типу
У нас АрЕшнІк, пОсЕйдОн і як вгатимо...ух.. - я особисто не бачу...
Москалям ще треба пару років працювати щоб мати можливість запустити по одному арешніку в кожне обласне місто України
