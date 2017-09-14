RSS
П'ят 09 січ, 2026 13:20

  stm написав:
  Hotab написав:Доречі оце перевантаження нафти десь у морі з судна на судно , може матросікі про це не знають?)

Є не підтверджена думка, що на одному з танкерів був Рубікон під виглядом матросікав в трусіках...

Рубикон - это топовый жып Вранглер или река?
П'ят 09 січ, 2026 13:24

  Бетон написав:
  budivelnik написав:
  BeneFuckTor написав:шо орешніком вгатили у львові? щось наші не пишуть, знову по помийках лазить
а всетаки писали
Більче-Волицько-Угерському підземному сховищу газу
1 Вундервафлю москалики запустили
2 Я чув 2 бабахи , хоча знаходжусь на відстані 60 км від цього газосховища( спочатку подумиав що сніг з даху впав, а вже через пару хвилин побачив істерію в інтернеті)
3 По словам доньки яка на 10 км ближче до газосховища - бабахи були на відстані 5-10км від неї..., самі падаючі 6 бойових частин вона бачила своїми очима.

Висновок
вундервафля має точність +/-50км по карті....
Так як вундервафля не має бойової частини (бо розігрівається в польоті до кількох тисяч градусів) то похибка вже в 100 метрів для неї критична.

Отже
Іншого змісту крім надути щоки і розігнати світову істерію типу
У нас АрЕшнІк, пОсЕйдОн і як вгатимо...ух.. - я особисто не бачу...
Москалям ще треба пару років працювати щоб мати можливість запустити по одному арешніку в кожне обласне місто України
Не заспокоюйте себе.
Все там попаде куди треба і попало
В 2022 році вже всі кричали про недолугість кацапів, а мої друзі прийшли покаліченими з фронту і розсказали мені, що зброя в них краща. Каски тільки гівно
Це хай москалі себе заспокоюють..
20 років ВСІ нафтові гроші складали в фонд майбутньої війни проти України
І виявилось , що за 4 роки все зібране вже витратили але навіть касок наштампувати не встигли ( так само як і всюдиходів з протимінним/протикульовим захистом бо замінили їх ослами)
За 4 роки ДВА рази запустили ОРЕШНІК
Ну добре, куди попали у Львові я буду знати ТОЧНО через кілька годин- але куди попали перший раз в Дніпрі?
які такі КАТАСТРОФІЧНІ збитки він наніс? з бойовою частиною як в 6 шахедів?
П'ят 09 січ, 2026 13:26

  Бетон написав:
  budivelnik написав:1 Вундервафлю москалики запустили
2 Я чув 2 бабахи , хоча знаходжусь на відстані 60 км від цього газосховища( спочатку подумиав що сніг з даху впав, а вже через пару хвилин побачив істерію в інтернеті)
3 По словам доньки яка на 10 км ближче до газосховища - бабахи були на відстані 5-10км від неї..., самі падаючі 6 бойових частин вона бачила своїми очима.

Висновок
вундервафля має точність +/-50км по карті....
Так як вундервафля не має бойової частини (бо розігрівається в польоті до кількох тисяч градусів) то похибка вже в 100 метрів для неї критична.

Отже
Іншого змісту крім надути щоки і розігнати світову істерію типу
У нас АрЕшнІк, пОсЕйдОн і як вгатимо...ух.. - я особисто не бачу...
Москалям ще треба пару років працювати щоб мати можливість запустити по одному арешніку в кожне обласне місто України

Не заспокоюйте себе.
Все там попаде куди треба і попало

Це ти від переляку ?
  Бетон написав:В 2022 році вже всі кричали про недолугість кацапів, а мої друзі прийшли покаліченими з фронту і розсказали мені, що зброя в них краща. Каски тільки гівно

Краща зброя ? Тому досі захоплюють Куп"янськ по кілька разів на день ?
П'ят 09 січ, 2026 13:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Полностью согласен.
Кроме последней фразы. Не вижу принципиальной разницы между прифронтовыми городами (на расстоянии 20-30 км и более) от фронта и более удалёнными.

Дивно, що ви не бачите. До Києва шахеду треба пролетіти пару десятків позицій FPV, стільки ж МВГ. Крім того, можуть підлетіти постріляти винищувачі чи гелікоптери.
До Харкова - в кращому випадку одна позиція FPV і МВГ. При чому навіть в них можливості по вибору пизицій і маневруванню сильно обмеженіші. Авіція і ППО працівати взагалі не буде. Шилка, якщо є, може відпрацює а може й ні - її задачі прикриття військ, а не тилових міст, тому все залежить від обстановки.
Особисто я(я не в ППО, якщо що) вибираючи між крилом, яке висить над позиціями і шахедом, який летить кудись далеко, вибрав би першу ціль. Навіть молнія для мене була б пріоритетнішою ціллю. А за Харковом є десятки позицій МВГ і FPV, які мають не пускати Шахедів далі. Невже ви реально не розумієте, чому вони за Харковом, а не перед?
П'ят 09 січ, 2026 13:36

  Water написав:
  ЛАД написав:Так же, как сейчас Трамп "приказал" продавать нефть только США и за вырученные деньги покупать только американские товары.

Ви шось передьоргуєте. Чи ви хочете продовжувать шось закупать у передації?
Во-первых, я не уверен, что весь газ, который мы импортируем не российский.
Во-вторых, какая связь вашего предположения с моей цитатой?
Или вы не понимаете, что обязанность торговать только с одним партнёром приводит к неравноправным условиям. Если вы обязаны продать всю продукцию одному партнёру и за вырученные деньги купить товары у него же, то практически наверняка вы будете продавать дешевле, а платить дороже.

«Я радий повідомити, що тимчасова венесуельська влада передасть від 30 до 50 мільйонів барелів високоякісної, санкційної нафти до Сполучених Штатів Америки», — написав він у своїй соціальній мережі Truth.
За словами Трампа, вони продаватимуться за ринковою ціною, а президент самостійно контролюватиме кошти, щоб «гарантувати їх використання на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів».


https://eadaily.com/en/news/2026/01/07/ ... els-of-oil
Интересные у вас источники. :mrgreen:
Это похуже "Фонтанки", за которую меня обвиняли.

По мнению Water"а это не агрессия, т.к. не бомбили энергосистему и чечено-буряты не подвергали опасности ничьи зады.

Це не агресія проти венесуельців. Але я чекаю до вечора, бо ще не починали.

Если вы не понимаете, что поставить страну под контроль это и есть цель агрессии, то ничем не могу помочь.
Видимо, кроме безопасности зада от чечено-бурятов вас ничего больше не волнует.
Или вы настолько наивны, что верите в благородную цель США облагодетельствовать венесуэльцев. :)
Ресурсное соглашение с нами они подписали исключительно из заботы о благосостоянии украинцев.
Но что-то я слабо верю в такую вашу наивность.
П'ят 09 січ, 2026 13:39

  prodigy написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:-----------------------------
Hotab
Доречі оце перевантаження нафти десь у морі з судна на судно , може матросікі про це не знають?)
------------------------------
Но если матрос в открытом море видит перезагрузку, что он может/должен делать?

Такому москалику тупо не продадуть легальне паливо, тому бункеровку вони роблять нелегально нелегальним паливом. В них це окремий бізнес від виробництва до доставки. Там не то шо не знать, там спєцом все робиться, звісно всі знають шо й як.


STS (ship to ship) operations -перевантаження нафти в морі, це загальна практика для великих танкерів, яка існує понад 40 років
як приклад: на якірній стоянці порту Луанда стоїть танкер на 400+к рег.тон,
до нього кожні 3 дні швартується танкер на 150-250 рег.тон і наповнює його нафтою (тобто танкер-це плавуча база для зберігання нафти), вони роками не використовують головний двигун(тільки працюють ДГ для забезпечення енергією потужні насоси для перекачки нафти), з самого порту до танкера швартується танкер(бункерувальник), він бере десь умовно 40к тон нафти і перевозить до портового терміналу, звідки по трубопроводу нафта йде на НПЗ (для виготовлення пензіну, диз.палива та інше)

Спасибо за объяснение.
П'ят 09 січ, 2026 13:50

  Xenon написав:
Залужный:

россия не готовится к завершению войны, она готовится к длительному противостоянию.

Мы видим интенсивную войну на истощение с бешеным научно-техническим прогрессом. И обстрелы минувшей ночью — очередное тому подтверждение.


Это, по ходу, Залужный только недавно из Лондона смог понять? Или таким тезисом напомнил о себе перед выборами в Украине?

Да, это мы все уже четко наблюдаем как война превратилась в долгосрочную. Война затянулась, военных успехов почти нет. Без помощи иностранных вооруженных сил отразить агрессию невозможно, получается лишь задерживать наступление оккупанта.

В этой связи мне бы хотелось конструктивно рассмотреть продолжение темы "пленения Мадуро за 3 часа" в контексте реакции кремля и всей росии. Надо было сделать это раньше, так как часть пунктов из этого анализа уже начала реализовываться. В частности, второй удар МБР "Орешник" по Украине, произошедший сегодня.

"Пленение Мадуро за 3 часа" идеальная информационно-психологическая бомба, и ее последствия запустят сценарий разрушения росии изнутри. Представьте заголовки: «Шок мира: США за 3 часа сделали то, что росия не может почти 4 года». Этот контраст станет главным антикремлевским нарративом внутри росии. Здесь эффект будет самым разрушительным, и он будет раскручиваться на нескольких уровнях.

Уровень 1: Официальная пропаганда («Экран»).
Реакция будет яростной, но предсказуемой: «Циничное преступление», «похищение суверенного лидера», «доказательство тотальной агрессии США». Мадуро объявят мучеником. Будут обещать «асимметричный ответ» и поддержку «законному правительству Венесуэлы». :)

Уровень 2: Элиты и силовики («Коридоры власти»).
то глубокий, молчаливый шок профессионального сообщества. Для них сравнение будет кристально ясным: 3 часа и 4 года. Они будут анализировать не политику, а оперативное искусство:
- Разведка: Как США нашли Мадуро за минуты, если мы годами не можем найти командные пункты ВСУ?
- Планирование и исполнение: Как они провели комплексную операцию (десант, спецназ, эвакуацию) без единого сбоя?
- Подавление ПВО: Как они нейтрализовали все системы защиты?
Вывод росийских элит будет прост и страшен: "Мы отстали на поколение. Наши методы ведения войны — архаичны, наша армия неэффективна, наша разведка слепа. Это вызовет волну цинизма, страха и поиска виноватых в верхушке."

Уровень 3: Общественное мнение («Кухня и телеграм-каналы»).
Здесь будет раскол. Часть населения, наиболее подверженная пропаганде, повторит официальную риторику. Но для другой, более прагматичной и военизированной части общества (ветераны, их семьи, тех, кто следит за войной) это станет унизительным откровением. Возникнут неудобные вопросы: «Почему у нас не получается так? Почему мы не можем за 3 часа взять, например, штаб в Херсонской области? Почему наша «вторая армия мира» уступает в эффективности даже не регулярной армии США, а их спецназу?».
В информационном поле появятся мемы и саркастичные сравнения, которые власть не сможет контролировать. Сравнение «3 часа и 4 года» станет убийственным политическим ярлыком, который прилипнет к путину.

Ключевое последствие:
Это подрыв нарратива «сильного государства» и милитаристской гордости. Путинский режим построен на двух столпах: внешнем суверенитете (никто не может указывать росии) и милитаристской гордости (мы — великая военная держава, наследники Победы).

Сценарий с Мадуро бьёт по обоим этим столпам:

Суверенитет: Демонстрирует, что для настоящей сверхдержавы суверенитет слабого государства — условность. Это косвенный удар и по росии: «Если они так поступили с нашим союзником, что они могут сделать с нами, если мы ослабнем?».

Военная гордость: Прямое и наглядное сравнение эффективности. Оно переводит разговор из плоскости «мы против всего НАТО» в плоскость «наша армия и их Армия», и сравнение оказывается катастрофическим. Это подрывает веру в единственный инструмент, на котором держится авторитет режима после провала социального и экономического развития.

Итог: Тактическая победа США как стратегический удар по росии.
Это худший кошмар для кремля. Это не просто победа врага. Это публичная демонстрация его военно-технического и оперативного убожества в сравнении с главным конкурентом - с США.

Реакция нынешнего кремля будет двойной:

Внешне: Удвоение агрессивной риторики, демонстративные ядерные учения, запуск Орешника, попытки ответить где-то ещё (кибератаки, дестабилизация других регионов).

Внутренне: Ускорение раскола элит. «Партия войны» будет требовать тотальной мобилизации и эскалации в Украине, чтобы доказать, что «мы ещё можем». «Партия выживания» (технократы, часть силовиков), увидев пропасть в возможностях, начнёт тихо, но настойчиво искать пути к деэскалации, понимая, что в прямой конфронтации с таким противником у них нет шансов.

И тут через какое-то время начинается процесс приведения к власти нового Горбачева 2.0..., о котором я раньше упоминал.
П'ят 09 січ, 2026 13:57

барабашов

25х4 этажа в Кампусе пёхом


Ти б теж зміг. Просто розгодувався до неприйнятних в європейському світі розмірів. Але в Стамбулі срака як цистерна цінується, ти вірно зробив вибір проживання .
Доречі, а чому наш «нетойвосний в окоп» мовчить про арєшнік? Це ж має бути його вос?
Отже анулюємо (це слово не про проникнення ПР в центр його цистерни, це про скасування) його вос і краном опускаємо в окоп (бо суглоби) , командувати взводом абирвалгів. Хай вони йому розказують про його воєнну кафедру і морду хоч прикурюй.
