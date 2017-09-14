|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 09 січ, 2026 14:43
ЛАД написав:
Сейчас происходит искажение и неправомерное расширение значений терминов.
Никогда раньше отправка военных советников или даже участие в боевых действиях в поддержку одной из сторон конфликта не называлось терроризмом.
Спочатку Герасімов створив доктрину ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
виступ начальника Генштабу ВС Росії Валерія Герасимова перед Академією військових наук з доповіддю про гібридну війну в лютому 2013 року та публікація основних тез цієї доповіді в статті Герасимова «Цінність науки в передбаченні» в газеті «Військово-промисловий кур'єр»
Тепер створене москалем бє москалів..
Останнім це не подобається і вони написали методичку совкозалежному пропогАндону щоб він це розповсюджував з ГОЛОВНИМ посилом
НАМ можна - а ЇМ ні....
budivelnik
Повідомлень: 27711
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
budivelnik
Додано: П'ят 09 січ, 2026 14:59
tumos написав: Hotab написав:
Согласно статье 92 Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS)
, судно должно плавать под флагом одного государства и не может менять флаг во время рейса или в порту захода, за исключением случаев настоящей смены владельца или регистрации. Такая смена в открытом море для уклонения от досмотра или санкций (как в случае с танкером Marinera/Bella 1, где экипаж нарисовал российский флаг во время преследования) считается нарушением, может делать судно “безгосударственным” (stateless) и позволяет другим странам (например, США
) игнорировать претензии на защиту флага.
Попытался найти США среди подписантов упомянутой Конвенции. Не нашел.
Не підписували
Але в контексті обговорюваних дій в цьому нема необхідності.
Затримку і огляд stateless суден вони проводять в рамках customary international law (general practice accepted as law)
Hotab
- Форумчанин року
Повідомлень: 17551
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
Hotab
Додано: П'ят 09 січ, 2026 15:31
budivelnik написав: Бетон написав:
То есть пока люди гибнут здесь и сейчас, миллионы уезжают и получают гражданство других стран, ты, сидя на диване, отправляешь чужих детей на войну — и предлагаешь десятилетиями ждать Горбачёва 2.0?
Ты дождёшься. В тепле и безопасности.
Украина — нет.
Тебе комфортно ждать чужой кровью. Молодец.
Цю всю сентенцію -відправ агресору, а не тому хто пробує розібратись з тараканами в голові агресора.
Куда? Зачем?
Десятки агрессоров в мире.
Мне не нужно разбираться с тараканами в голове агрессора.
Мне нужно, чтобы в моей стране можно было жить, а не ждать десятилетиями, пока у них «созреют процессы».
Я не обязан чинить россию, воспитывать её элиты или ждать их Горбачёва.
Это их проблема, не моя и не Украины.
Пока вы предлагаете «разбираться»,
люди гибнут, страна пустеет, миллионы уезжают и встраиваются в чужие государства, потому что в своём — небезопасно.
Нужно договориться с такой страной, какая есть, раз армию за 30 лет не создали.
Я в этом не виноват.
Я не шёл в министры.
Кто-то тянул президентов занимать должность насильно?
Кто-то заставлял его обещать кончить войну?
Востаннє редагувалось Бетон
в П'ят 09 січ, 2026 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Повідомлень: 5890
З нами з: 17.12.22
Подякував: 213 раз.
Подякували: 481 раз.
Бетон
Додано: П'ят 09 січ, 2026 15:32
Banderlog написав: ЛАД написав:
Если вы не понимаете, что поставить страну под контроль это и есть цель агрессии
, то ничем не могу помочь.
Видимо, кроме безопасности зада от чечено-бурятов вас ничего больше не волнует.
Или вы настолько наивны, что верите в благородную цель США облагодетельствовать венесуэльцев.
є пару зауважень, щодо "агресії" . не всігда до заду добираються силовим путьом.
Согласен.
Це все дуже красіво вигляда- спецоперація, кращі в світі американські спецназьори захватили презідента )
А по факту там суцільний договорняк і кидалово.
Хіба мадуро монарх щоб його викрадення давало контроль над державним управлінням? Навіть захват короля франції в полон в битві при пуатьє не дало контролю.
А в венесуелі явно ішов якийсь договорняк між мадуро та трампом і паралельно америкоси знайшли піддатливішу персону з оточення презедента.
От перше питання для чого було жінку Мадуро тащити з собою? І одразу й друге де решта членів сімї?
Захоплення пройшло не так за рахунок сталі як за рахунок золота і водночас є форсмажором та підставою для не виконання договорів з китаєм.
Может, конечно, и так.
Но это уже криминология. Ни доказать, ни опровергнуть не удастся.
А само по себе викрадення Мадуро, конечно, не обеспечивает контроль над державним управлінням. Но в сочетании с угрозами в адрес остальной верхушки, продемонстрированными военными возможностями США, морской блокадой это весомый аргумент.
ЛАД
Повідомлень: 38235
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4879 раз.
ЛАД
Додано: П'ят 09 січ, 2026 15:32
Banderlog написав: ЛАД написав:
Если вы не понимаете, что поставить страну под контроль это и есть цель агрессии
, то ничем не могу помочь.
Видимо, кроме безопасности зада от чечено-бурятов вас ничего больше не волнует.
Или вы настолько наивны, что верите в благородную цель США облагодетельствовать венесуэльцев.
є пару зауважень, щодо "агресії" . не всігда до заду добираються силовим путьом.
Це все дуже красіво вигляда- спецоперація, кращі в світі американські спецназьори захватили презідента )
А по факту там суцільний договорняк і кидалово.
Хіба мадуро монарх щоб його викрадення давало контроль над державним управлінням? Навіть захват короля франції в полон в битві при пуатьє не дало контролю.
А в венесуелі явно ішов якийсь договорняк між мадуро та трампом і паралельно америкоси знайшли піддатливішу персону з оточення презедента.
От перше питання для чого було жінку Мадуро тащити з собою? І одразу й друге де решта членів сімї?
Захоплення пройшло не так за рахунок сталі як за рахунок золота і водночас є форсмажором та підставою для не виконання договорів з китаєм.
Ні, ви помиляєтесь. Це дійсно красіва операція.
Контроль диктатора типу Мадуро над Венесуелою значно вищий ніж контроль короля над Францією в свій час.
Ні, це не договорняк. Ні, це було зроблено саме силою а не золотом.
Нажаль так не можна зробити з путіним, якби так зробили - війна б закінчилась.
andrijk777
Повідомлень: 7228
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
andrijk777
Бетон написав:
.........
Десятки агрессоров в мире.
Мне не нужно разбираться с тараканами в голове агрессора.
Мне нужно, чтобы в моей стране можно было жить, а не ждать десятилетиями, пока у них «созреют процессы».
Я не обязан чинить россию, воспитывать её элиты или ждать их Горбачёва.
Это их проблема, не моя и не Украины.
Пока вы предлагаете «разбираться»,
люди гибнут, страна пустеет, миллионы уезжают и встраиваются в чужие государства, потому что в своём — небезопасно.
А его это волнует?
"Меньше народа - больше кислорода".
"Увеличится ВВП на душу".
ЛАД
Повідомлень: 38235
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4879 раз.
ЛАД
Додано: П'ят 09 січ, 2026 15:43
Бетон написав:
Мне нужно, чтобы в моей стране можно было жить, а не ждать десятилетиями, пока у них «созреют процессы».
Я не обязан чинить россию, воспитывать её элиты или ждать их Горбачёва.
Это их проблема, не моя и не Украины.
Какое же ты трусливое ...
Твоя проблема - ты не видишь, не замечаешь, игнорируешь, что это именно Россия начала войну, именно Россия обстреляла Киев, что в части города нет отопления.
А виноваты Украина, Кличко ...
pesikot
Повідомлень: 13069
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
pesikot
Додано: П'ят 09 січ, 2026 15:45
Бетон написав:
Нужно договориться с такой страной, какая есть, раз армию за 30 лет не создали.
Когда у тебя 70 штук отжимали, ты много о чём договорился с ними ?
pesikot
Повідомлень: 13069
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
pesikot
Додано: П'ят 09 січ, 2026 15:48
Бетон написав:
Мне нужно, чтобы в моей стране можно было жить, а не ждать десятилетиями, пока у них «созреют процессы».
Я не обязан чинить россию, воспитывать её элиты или ждать их Горбачёва.
Это их проблема, не моя и не Украины.
тВОЇ ПРОБЛЕМИ КИМ СТВОРЕНІ?
рОСІЄЮ - ТО ДО НЕЇ І ПРЕТЕНЗІЇ..
а ОПОВІДАННЯ ЩО ТЕБЕ ГВАЛТУЮТЬ І ТИ В ЦЬОМУ ВИНУВАТИЙ - ЗАЛИШ СОБІ.
budivelnik
Повідомлень: 27711
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
budivelnik
Додано: П'ят 09 січ, 2026 15:48
ЛАД так он еще и прапор? Не знал
serg1974
Повідомлень: 946
З нами з: 27.10.10
Подякував: 45 раз.
Подякували: 75 раз.
serg1974
