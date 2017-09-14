RSS
  #
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:41

  andrijk777 написав:В мільйонний раз одне і теж, одне і теж.

Ми не винуваті що на нас напали.
Але ти (влада) винувата в затягуванні війни, хоча ти особисто (ні твої родичі) не воюють.

Яка влада винувата ? Російська влада ? тоді так

Бо це російська влада обстрілює
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:43

  Hotab написав:ЛАД
К нашему ночному разговору:

Ви мене невтомно намагаєтесь втягнути в обговорення глобальних речей. Натомість я говорив лише про конкретну подію - 2 пірати (по суті) отримали по щам по ділу . Саме за ті речі, якими вони займались. І це правильно. Як мінімум це підніме вартість таких перевозок (через ризики), як максимум знизить їх.
.........
Напомню, что разговор начался именно с геополитики - с того, что я назвал операцию США по похищению Мадуро актом агрессии, а морскую блокаду и захваты судов применением права силы, а не "силы права".
Это окажет влияние на весь мир и, в т.ч. на нас.
А вы пытаетесь втянуть меня в обсуждение частных вопросов, об ответственности матросов и т.п. Эти конкретные случаи не окажут никакого воздействия (или бесконечно малое) на нашу войну да и на события в мире.
Кстати, цена нефти на всё это практически не реагирует. Брент сейчас 63,3, WTI - 59,0.

СМИ: США взяли под контроль уже пятый танкер. Он под британскими санкциями за перевозку российской нефти

Как сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, США начали захват танкера Olina в Карибском море недалеко от Тринидада. Wall Street Journal сообщает, что операция уже завершилась. Это уже пятое задержание судна за последние недели, связанное с попытками Вашингтона контролировать экспорт венесуэльской нефти.
Вы не обратили внимание на выделенное?
Вопрос не в российских судах теневого флота, а именно в блокаде Венесуэлы.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 09 січ, 2026 16:54, всього редагувалось 3 разів.
6
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:43

Чому ми сидимо без світла?
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:51

  ЛАД написав:Кстати, цена нефти на всё это практически не реагирует. Брент сейчас 63,3, WTI - 59,0.

Та ясно. А чому вона має сильно реагувати? Бо якісь дурачки сказали щось про Венесуелу і про нафту? Ви перестаньте слухати дурачків і буде вам щастя.
Ціна на біржі - це 100% факт.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:59

  stm написав:.........
Незаконний обіг зброї. Приведене відповідає?

Відповідає.
А він був?
На танкерах знайшли зброю?
Якшо були такі повідомлення, то, будь ласка, посилання.
Чи вам так просто закортіло?
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:06

  budivelnik написав:.........Коли педераційник буде гвалтувати твою внучку
......

Ты, ..., уже не в первый раз говоришь о гвалтуванні моей внучки.
Позаботься о своей. Пошли сыновей в армию, если сам не можешь.
