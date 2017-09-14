Яка влада винувата ? Російська влада ? тоді так
Бо це російська влада обстрілює
Напомню, что разговор начался именно с геополитики - с того, что я назвал операцию США по похищению Мадуро актом агрессии, а морскую блокаду и захваты судов применением права силы, а не "силы права".
Это окажет влияние на весь мир и, в т.ч. на нас.
А вы пытаетесь втянуть меня в обсуждение частных вопросов, об ответственности матросов и т.п. Эти конкретные случаи не окажут никакого воздействия (или бесконечно малое) на нашу войну да и на события в мире.
Кстати, цена нефти на всё это практически не реагирует. Брент сейчас 63,3, WTI - 59,0.
Вы не обратили внимание на выделенное?
Вопрос не в российских судах теневого флота, а именно в блокаде Венесуэлы.
