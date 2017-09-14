RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:51

  ЛАД написав:Кстати, цена нефти на всё это практически не реагирует. Брент сейчас 63,3, WTI - 59,0.

Та ясно. А чому вона має сильно реагувати? Бо якісь дурачки сказали щось про Венесуелу і про нафту? Ви перестаньте слухати дурачків і буде вам щастя.
Ціна на біржі - це 100% факт.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:59

  stm написав:.........
Незаконний обіг зброї. Приведене відповідає?

Відповідає.
А він був?
На танкерах знайшли зброю?
Якшо були такі повідомлення, то, будь ласка, посилання.
Чи вам так просто закортіло?
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:06

budivelnik
Ты, ..., уже не в первый раз говоришь о гвалтуванні моей внучки.
Позаботься о своей. Пошли сыновей в армию, если сам не можешь.
Я твою семью не трогал ни разу.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:20

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
Hotab
К нашему ночному разговору:

Ви мене невтомно намагаєтесь втягнути в обговорення глобальних речей. Натомість я говорив лише про конкретну подію - 2 пірати (по суті) отримали по щам по ділу . Саме за ті речі, якими вони займались. І це правильно. Як мінімум це підніме вартість таких перевозок (через ризики), як максимум знизить їх.
.........
Напомню, что разговор начался именно с геополитики - с того, что я назвал операцию США по похищению Мадуро актом агрессии, а морскую блокаду и захваты судов применением права силы, а не "силы права".

А когда Россия применяет право силы, что ты говоришь ?
Что "Украина должна пойти на уступки"
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но в чём тут терроризм? Что в их действиях соответствует приведенному вами определению?


Трамп прив'язав торгівлю нафтою до наркотероризму

In addition, Trump accused Venezuela of stealing U.S. assets, including oil and land.

“The illegitimate Maduro regime uses oil from these stolen oil fields to finance its own survival, narco-terrorism, human trafficking, murders, and kidnappings,” the U.S. President wrote.



He noted that he had ordered the implementation of a full and total blockade of all sanctioned “oil tankers entering and leaving Venezuela.”

Last week, media reports said the United States was preparing to intercept an increasing number of vessels carrying Venezuelan oil that are subject to Washington’s sanctions.

On December 10, U.S. forces stationed in the Caribbean Sea took full control of an oil tanker off the coast of Venezuela.

It was later revealed that the tanker Skipper, seized by U.S. forces, belonged to Iran’s “shadow fleet.


The recent detention of the tanker Centuries prompted a sharp reaction in the oil industry, particularly because the cargo belonged to a Chinese company.

Although the vessel itself was not on U.S. sanctions lists, it was carrying PDVSA oil, which is subject to U.S. sanctions.


PDVSA -Petróleos de Venezuela, S.A. is the state-owned oil and gas company of Venezuela.(державна компанія Венесуєли)
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:41

  ЛАД написав:
  stm написав:.........
Незаконний обіг зброї. Приведене відповідає?

Відповідає.
А він був?
На танкерах знайшли зброю?
Якшо були такі повідомлення, то, будь ласка, посилання.
Чи вам так просто закортіло?


існують суворі правила, якщо судно берегової охорони наказує капітану запинитись,
або бажає піднятись на борт для інспекції, то капітан має виконувати наказ (а не дзвонити власнику судна пану Бугаю і питати, що йому робити зі зброєю, яка знаходиться на судні (не зареєстровна і не декларована), тому за тим танкером Bella 1 a погналось судно coast guard.

Нефтяной танкер Marinera/Bella 1, захваченный Европейским командованием США (EUCOM), принадлежит российской компании «Буревестмарин», согласно данным Глобальной интегрированной системы информации о судоходстве Международной морской организации (IMO) и российского государственного реестра юридических лиц, сообщила «Новая газета Европа».

Согласно имеющейся информации, директором и единственным владельцем компании «Буревестмарин» является предприниматель из оккупированного Крыма Илья Бугай; компания была зарегистрирована в Рязани (Россия) всего шесть месяцев назад.

«Однако, похоже, компания действительно осуществляла деятельность в сфере морских перевозок. На сайтах по поиску работы можно найти несколько вакансий компании, связанных с судоходством, опубликованных в 2025 году. Бугай также занимает должность генерального директора «Руснефтехимторга», компании, занимающейся торговлей нефтепродуктами. В 2020 году компания заработала 4 миллиарда рублей, затем выручка значительно снизилась, а в 2024 году (последние доступные данные) компания понесла убытки», — говорится в отчете.

Следует отметить, что в 2008 году Бугай окончил так называемый «Крымский федеральный университет» и в настоящее время проживает в Москве.

Танкер Marinera/Bella 1 находится под санкциями США с июня 2024 года за перевозку грузов в интересах ливанской исламистской группировки «Хезболла». На момент введения санкций, по данным Министерства юстиции США, Bella 1 принадлежала панамской компании Louis Marine Shipholding Enterprises SA. Эта компания, в свою очередь, ранее уже находилась под санкциями США за сотрудничество с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), военизированным крылом иранского КСИР. Как сообщалось, Европейское командование США (EUCOM) подтвердило операцию, проведенную в среду по задержанию российского нефтяного танкера Mariner в Северной Атлантике.


зброю не знайшли, бо 14 днів перегонів можна було не тільки викинути в океан забороні речовини, а взагали всю команду(при потребі)
Крутіхін вчора натякав
https://www.youtube.com/watch?v=pY6LbOiB_9E
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:44

  ЛАД написав:
  d44 написав:.......
А ви як бачите закінчення війни? По факту що капітуляція що "мирні угоди" на умовах путіна рівнозначні. Інших умов не буде, "покращення переговорних позицій" теж.

"покращення переговорних позицій" вряд ли возможно.
Но, может быть, США удастся смягчить требования Путина. Или договориться с Китаем, чтобы те объяснили Путину.


"Отразить агрессию" в смысле молниеносного изгнания врага со всей территории — действительно невозможно без прямого вмешательства сил НАТО, что является красной линией к ядерной эскалации.

Но "отразить агрессию" в её стратегическом смысле — сорвать планы захвата, дискредитировать агрессора, нанести ему неприемлемый ущерб и защитить само существование государства — это происходит каждый день. Именно это "задерживание" и есть форма отражения в условиях асимметрии.

Таким образом, война перешла в новую, мучительную фазу, где главным оружием становится не блицкриг, а выносливость, экономика и политическая воля. И в этой фазе время, вопреки расхожему мнению, работает не на большую и ресурсную Россию, а на коалицию, которая, медленно и со скрипом, но подключена к глобальной экономике и технологиям. Задача Украины и её союзников — доказать это на практике, превратив «задерживание» в необратимое истощение потенциала агрессора.

Сколько времени нужно для прихода к власти в кремле Горбачова 2.0 с момента недавнего появления возможности сравнения двух СВО - американской и кремлевской "3 часа против 4 лет"? Приблизительно от 2-х до 3-х лет. Долго, очень долго. Нужно определить идеи чтобы ускорить этот процесс прихода к власти Горбачева 2.0.

Какой принцип идей?

Общий принцип этих идей:
Они бьют не по фронту и не по экономике в целом, а по ключевым опорам режима изнутри:
- Вера элит в свою безопасность.(Убийства элит)
- Техническая управляемость и бытовой комфорт ядра общества.(Атаки на ТЭЦ, Москва без света)
- Беспрекословность силового аппарата. (Неповиновение Пригожина - первая ласточка)
- Единство правящего класса. (раскол в ФСБ, естественная смерть путина, патрушева и т.п.)
- Иллюзия внешней поддержки. (Китай ради Тайваня вполне может отказать в помощи кремлю. Отказ Китая — это экономическая смерть для нынешней России. Это не угроза, это факт.)

Их сочетание нескольких в течении 2-3 месяцев или даже реализация одного из них способна сократить сроки до появления Горбачёва 2.0 с нескольких лет до нескольких месяцев, создав ситуацию, когда элиты единогласно потребуют кризис-менеджера для спасения остатков системы от полного уничтожения.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:51

  ЛАД написав:
  stm написав:.........
Незаконний обіг зброї. Приведене відповідає?

Відповідає.
А він був?
На танкерах знайшли зброю?
Якшо були такі повідомлення, то, будь ласка, посилання.
Чи вам так просто закортіло?

ЛАД, навіть якщо ви пенс але на кордоні у вашому чумудані сплила наркота у вас великі проблеми ) тут десь так само )
5 танкерів тіньового флоту за тиждень, американці спочатку юридично все оформлять у максимальній кількості міжнародних договорів, а потім використовують силу. Це і є різниця. Мадуро спочатку отримав за підписом блондинки яка є прокурором США орден за незаконний обіг наркоти, а вже потім була вистава. З Гренландією дивимось, там орден ніхто не дасть, то є проблема не для Трампа, але навіть цей великий завершувач війн не ризикує своєю дупою дуже сильно за законами США. Поки що... ) Може і ризикнути...
Востаннє редагувалось stm в П'ят 09 січ, 2026 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:53

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:.........
Незаконний обіг зброї. Приведене відповідає?

Відповідає.
А він був?
На танкерах знайшли зброю?
Якшо були такі повідомлення, то, будь ласка, посилання.
Чи вам так просто закортіло?


існують суворі правила, якщо судно берегової охорони наказує капітану запинитись,
або бажає піднятись на борт для інспекції, то капітан має виконувати наказ (а не дзвонити власнику судна пану Бугаю і питати, що йому робити зі зброєю, яка знаходиться на судні (не зареєстровна і не декларована), тому за тим танкером Bella 1 a погналось судно coast guard.

Нефтяной танкер Marinera/Bella 1, захваченный Европейским командованием США (EUCOM), принадлежит российской компании «Буревестмарин», согласно данным Глобальной интегрированной системы информации о судоходстве Международной морской организации (IMO) и российского государственного реестра юридических лиц, сообщила «Новая газета Европа».

Согласно имеющейся информации, директором и единственным владельцем компании «Буревестмарин» является предприниматель из оккупированного Крыма Илья Бугай; компания была зарегистрирована в Рязани (Россия) всего шесть месяцев назад.

«Однако, похоже, компания действительно осуществляла деятельность в сфере морских перевозок. На сайтах по поиску работы можно найти несколько вакансий компании, связанных с судоходством, опубликованных в 2025 году. Бугай также занимает должность генерального директора «Руснефтехимторга», компании, занимающейся торговлей нефтепродуктами. В 2020 году компания заработала 4 миллиарда рублей, затем выручка значительно снизилась, а в 2024 году (последние доступные данные) компания понесла убытки», — говорится в отчете.

Следует отметить, что в 2008 году Бугай окончил так называемый «Крымский федеральный университет» и в настоящее время проживает в Москве.

Танкер Marinera/Bella 1 находится под санкциями США с июня 2024 года за перевозку грузов в интересах ливанской исламистской группировки «Хезболла». На момент введения санкций, по данным Министерства юстиции США, Bella 1 принадлежала панамской компании Louis Marine Shipholding Enterprises SA. Эта компания, в свою очередь, ранее уже находилась под санкциями США за сотрудничество с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), военизированным крылом иранского КСИР. Как сообщалось, Европейское командование США (EUCOM) подтвердило операцию, проведенную в среду по задержанию российского нефтяного танкера Mariner в Северной Атлантике.


зброю не знайшли, бо 14 днів перегонів можна було не тільки викинути в океан забороні речовини, а взагали всю команду(при потребі)
Крутіхін вчора натякав
https://www.youtube.com/watch?v=pY6LbOiB_9E

:mrgreen:
они даже в океане переобулись ,в другой флаг
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 09 січ, 2026 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:53

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Но в чём тут терроризм? Что в их действиях соответствует приведенному вами определению?


Трамп прив'язав торгівлю нафтою до наркотероризму
........

Привязать при желании можно что угодно к чему угодно.
Поэтому и писал:
тому мене зовсім не здивує, якщо капітан і старпом судна "Bella 1" отримують в США пожиттевий термін і суд визнає екіпаж причетним до тероризму.

Мене теж не здивує. :)
........
Но по сути никакой связи между нефтью и наркотиками нет.
На торговле наркотиками наживаются.
Никогда не слышал, чтобы наркотики были дотационным товаром и на то, чтобы торговать ими, надо было тратить деньги от нефтеторговли. :)
