Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:56

Франція виходить з НАТО (Причина - порушення норм міжнародно

ЛАД

Віце-спікер парламенту Франції Клеманс Гетте заявляє, що винесе на обговорення питання про вихід її країни з НАТО. Про це пона написала на своїй сторінці в Х.

"Сполучені Штати Трампа викрали главу держави у Венесуелі. Сполучені Штати Трампа підтримують і надають військову допомогу геноциду у Палестині. Сполучені Штати Трампа – загроза для Гренландії через можливу збройну анексію. Сполучені Штати Трампа бомблять народи, повністю порушуючи міжнародне право," - сказано в дописі Гетте.

"Більше ніж будь-коли виникає питання про участь Франції в Організації Північноатлантичного договору, військовому альянсі, який керується і обслуговує США. Я подаю пропозицію резолюції щодо планового виходу з НАТО, починаючи з виходу з її інтегрованого командування", - підсумувала вона.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 18:01

а5

а5?
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 18:02

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:.........
Незаконний обіг зброї. Приведене відповідає?

Відповідає.
А він був?
На танкерах знайшли зброю?
Якшо були такі повідомлення, то, будь ласка, посилання.
Чи вам так просто закортіло?

ЛАД, навіть якщо ви пенс але на кордоні у вашому чумудані сплила наркота у вас великі проблеми ) тут десь так само )
5 танкерів тіньового флоту за тиждень, американці спочатку юридично все оформлять у максимальній кількості міжнародних договорів, а потім використовують силу. Це і є різниця. Мадуро спочатку отримав за підписом блондинки яка є прокурором США орден за незаконний обіг наркоти, а вже потім була вистава. З Гренландією дивимось, там орден ніхто не дасть, то є проблема не для Трампа, але навіть цей великий завершувач війн не ризикує своєю дупою дуже сильно за законами США. Поки що... ) Може і ризикнути...

У меня наркоту никогда не находили.
Хорошо прятал. :)
Что тут "так само", не понял.
Остальное тоже не понял - где и что "американці спочатку юридично все оформляли"?
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 18:07

зброю не знайшли, бо 14 днів перегонів можна було не тільки викинути в океан забороні речовини, а взагали всю команду(при потребі)
Крутіхін вчора натякав
https://www.youtube.com/watch?v=pY6LbOiB_9E

Натякати можна на що завгодно.
В Ираке тоже, помню, искали ОМП.
В море там, вроде, ничего не выбрасывали. ОМП не нашли. Но и не надо.
Дело было сделано.

Пока нас согласятся принять в НАТО, глядишь, вступать некуда будет.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 09 січ, 2026 18:10, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Напомню, что разговор начался именно с геополитики - с того, что я назвал операцию США по похищению Мадуро актом агрессии, а морскую блокаду и захваты судов применением права силы, а не "силы права".
Нагадаю
Ми лупимо по торговим судам педерації всюди куди можемо дотягнутись...
Це піратство? чи тероризм?
Надіюсь ти погодиться що це НАШЕ ПРАВО на ЗАХИСТ
Крок №2
В педерації є СОЮЗНИК -венесуела, яка допомагає педерації нас обстрілювати шляхом зміцнення економіки педерації
В нас є Союзник США який зміцнює нашу економічну і безпекову стійкість..

ЩО заважає США (як нашому союзнику) обмежити дії венесуели(союзник педерації)
І як ці обмеження повинні сприймати МИ ?
PS. Хоча, нещодавно по нам балістикой гатили, то влучили по гаражному кооперативу.
Це ж треба бути таким впертим
Франція вийшла з військової частини блоку НАТО ще за часів Де-Голя в 1966 році
вікіпедія
На початку 1966 року французька влада оголосила про остаточний вихід із військової структури НАТО і заявила, що всі об'єкти Альянсу, а також об'єкти союзних військ Центральної Європи повинні залишити територію Франції якнайшвидше, але не пізніше квітня 1967 року[8].

Незабарившись, Північноатлантична рада ухвалила рішення щодо переведення всіх стратегічних об'єктів з Франції в інше місце. Допомогу миттєво запропонувала Бельгія[9]. У вересні цього ж року 14 країн-членів Комітету оборонного планування вирішили, що штаб Верховного головнокомандувача об'єднаними збройними силами НАТО в Європі буде перенесено з Парижа до містечка Касто поблизу Монса (Бельгія). На будівництво нового приміщення для штабу було відведено вкрай мало часу, проте будівництво було завершено у визначений термін і 31 березня 1967 року відбулась офіційна церемонія відкриття штабу.
  pesikot написав:budivelnik
Вже дізнались куди аналоговнетним арєшніком вгатили ? ...
+/- десятки км
PS. Хоча, нещодавно по нам балістикой гатили, то влучили по гаражному кооперативу.
Я знаю +/-5 км...
Але як мінімум тиждень туди їхати не буду, ще не вистарчало мені з СБУ чи контрозвідкою спілкуватись...

Самому цікаво глянути своїми очима на той місячний пейзаж про який лякалки педераційників писали
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:budivelnik
Вже дізнались куди аналоговнетним арєшніком вгатили ? ...

+/- десятки км

PS. Хоча, нещодавно по нам балістикой гатили, то влучили по гаражному кооперативу.

там сидели мальчики в трусиках
