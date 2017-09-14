RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:57

  pesikot написав:budivelnik
Вже дізнались куди аналоговнетним арєшніком вгатили ? ...

+/- десятки км

PS. Хоча, нещодавно по нам балістикой гатили, то влучили по гаражному кооперативу.

не иначе как в этом кооперативе был штаб Азова или скрывался сам Ярош)))
судя по Герасимову (и ЛАДу) :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 14256
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 20:44

  Schmit написав:
  pesikot написав:

Якщо вірити заявленим на марахвонах темпам виробництва фламінгів то у нас вже їх під 1к. Може настав час їх показати, чи ще ні?


Може настав час тобі перестати брехати та маніпулювати ?
Чи це у тебе не на часі ? ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13074
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 20:48

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:

Якщо вірити заявленим на марахвонах темпам виробництва фламінгів то у нас вже їх під 1к. Може настав час їх показати, чи ще ні?


Може настав час тобі перестати брехати та маніпулювати ?
Чи це у тебе не на часі ? ))

бабло
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4448
З нами з: 23.05.14
Подякував: 638 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 21:19

  Hotab написав:Не підписували
Але в контексті обговорюваних дій в цьому нема необхідності.
Затримку і огляд stateless суден вони проводять в рамках customary international law (general practice accepted as law)

Стало быть речь идет не договорном праве, а об обычном международном праве. Тут вспоминается, что США не подписали Римский статут. Любобытно, это в рамках customary international law США объявили о санкциях в отношении сотрудников МУС ? )
tumos
 
Повідомлень: 2120
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 21:33

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:

Якщо вірити заявленим на марахвонах темпам виробництва фламінгів то у нас вже їх під 1к. Може настав час їх показати, чи ще ні?


Може настав час тобі перестати брехати та маніпулювати ?
Чи це у тебе не на часі ? ))

Компанія Fire Point, розробник крилатої ракети «Фламінго», наразі виготовляє 50 ракет щомісяця...

... але до жовтня виробники сподіваються збільшити потужність до семи на день.

Інформація всього лиш на кінець літа 2025, а з голови незламників вже вилетіла. Даремно я дивувався, як потужники миттєо забули про втрачений квітневий шанс на порятунок держави.
Schmit
 
Повідомлень: 5352
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 21:39

ЛАД

Напомню, что разговор начался именно


Та розмова тут почалась 24 лютого 22 року і охоплює різноманітні теми і підтеми. Кожен включається в неї там де вважає потрібним і виходить з неї де хоче.
Але ок, якщо мені не можна було коментувати саме ту частину «вашої» розмови на тему «які США негідники» , яку я хотів (арешт суден), то я можу і не казати нічого))
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17555
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2558 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 22:11

  Hotab написав:Затримку і огляд stateless суден вони проводять в рамках customary international law (general practice accepted as law)


Венесуэла запустила неожиданный сценарий для многих, кто ждал не ясно на каком основании абсолютно согласованных с международным законодательством и другими странами действий от Вашингтона. Но при этом эти недоюристы применяют двойные стандарты, игнорируя грубейшее нарушение путинским кремлем международное законодательство, российское законодательство, заповеди божьи и классические человеческие ценности. Законодательство мирного времени нельзя применять к военному времени и в отношении преступного агрессора, чтобы он там себе не придумывал и не рассказывал россиянам.

росия нуждается в Горбачеве 2.0, но мир не хочет ждать 2-3 года наблюдая геноцид Украины. Поэтому рассмотрим что может ускорить приход Горбачева 2.0

Синтез: что действительно ускоряет приход Горбачева 2.0 в кремле?
Это будет наложение нескольких триггеров из разных сфер в сжатый промежуток времени (3-6 месяцев). Например:

- Технологический шок (московский блэкаут + коллапс логистики лекарств и не только инсулина).

- Элитный шок (смерть или арест ещё одного высокопоставленного силовика или топ-менеджера на фоне слухов о заговоре).

- Внешнеполитический шок (резкое ужесточение позиции Китая и публичная, унизительная риторика Трампа).

В такой «идеальной буре» российские элиты не просто задумаются о переменах — они начнут в панике искать спасителя. Им понадобится человек, который:

- Легитимен для системы (из СБ, ФСБ, правительства).
- Может договориться с Западом о снятии санкций.
- Может гарантировать личную безопасность и сохранность активов тем, кто его поддержит.
- Обладает политической волей, чтобы объявить «войну проигранной ради спасения России».

Кто может стать таким кандидатом на роль Горбачева 2.0.? Патрушев? Медведев? А может Миллер, глава Газпрома?

Самое приятное, что процесс уже идёт. Громкий старт этого процесса недавно запущен, а этапы эрозии кремлевского режима уже наблюдаются явно и их сложно скрыть. Вопрос лишь в том, какая комбинация событий станет критической массой, после которой система перестанет быть управляемой в старом ключе и потребует «аварийного перезапуска» в лице прагматика-технократа, отмывающего систему от самой разрушительной части её наследия — войны.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1896
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 22:23

Товарищ Буратино восхитительно троллит софорумчан и просто читателей находящихся в стадии жесточайшей обскурации
Даже я бы так не смог, не говоря уже о флер и будильнике
Снимаю шляпу
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5055
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 22:29

Грошей насиплють. Куди ставати в чергу?

❗️США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на $800 мільярдів, — The Telegraph

Ці гроші будуть залучені протягом десятиліття для відбудови України та поштовху до її економіки.

Підписання станеться за участі Зеленського і Трампа у Давосі.

🇺🇦Реальна Війна | Підписатись
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17555
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2558 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 22:35

  Hotab написав:Грошей насиплють. Куди ставати в чергу?

❗️США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на $800 мільярдів, — The Telegraph

Ці гроші будуть залучені протягом десятиліття для відбудови України та поштовху до її економіки.

Підписання станеться за участі Зеленського і Трампа у Давосі.

🇺🇦Реальна Війна | Підписатись


А Трамп знает ? :D
В любом случае только после полного принятия 28 пунктов, и в пакете с дерогулизацией страны иначе все в трубу выйдет
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5055
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Powered by phpBB.