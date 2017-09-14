Додано: П'ят 09 січ, 2026 22:11

Hotab написав: Затримку і огляд stateless суден вони проводять в рамках customary international law (general practice accepted as law) Затримку і огляд stateless суден вони проводять в рамках customary international law (general practice accepted as law)

Венесуэла запустила неожиданный сценарий для многих, кто ждал не ясно на каком основании абсолютно согласованных с международным законодательством и другими странами действий от Вашингтона. Но при этом эти недоюристы применяют двойные стандарты, игнорируя грубейшее нарушение путинским кремлем международное законодательство, российское законодательство, заповеди божьи и классические человеческие ценности. Законодательство мирного времени нельзя применять к военному времени и в отношении преступного агрессора, чтобы он там себе не придумывал и не рассказывал россиянам.росия нуждается в Горбачеве 2.0, но мир не хочет ждать 2-3 года наблюдая геноцид Украины. Поэтому рассмотрим что может ускорить приход Горбачева 2.0Это будет наложение нескольких триггеров из разных сфер в сжатый промежуток времени (3-6 месяцев). Например:- Технологический шок (московский блэкаут + коллапс логистики лекарств и не только инсулина).- Элитный шок (смерть или арест ещё одного высокопоставленного силовика или топ-менеджера на фоне слухов о заговоре).- Внешнеполитический шок (резкое ужесточение позиции Китая и публичная, унизительная риторика Трампа).В такой «идеальной буре» российские элиты не просто задумаются о переменах — они начнут в панике искать спасителя. Им понадобится человек, который:- Легитимен для системы (из СБ, ФСБ, правительства).- Может договориться с Западом о снятии санкций.- Может гарантировать личную безопасность и сохранность активов тем, кто его поддержит.- Обладает политической волей, чтобы объявить «войну проигранной ради спасения России».Кто может стать таким кандидатом на роль Горбачева 2.0.? Патрушев? Медведев? А может Миллер, глава Газпрома?Самое приятное, что процесс уже идёт. Громкий старт этого процесса недавно запущен, а этапы эрозии кремлевского режима уже наблюдаются явно и их сложно скрыть. Вопрос лишь в том, какая комбинация событий станет критической массой, после которой система перестанет быть управляемой в старом ключе и потребует «аварийного перезапуска» в лице прагматика-технократа, отмывающего систему от самой разрушительной части её наследия — войны.