fox767676 написав:Hotab написав:Грошей насиплють. Куди ставати в чергу?
❗️США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на $800 мільярдів, — The Telegraph
Ці гроші будуть залучені протягом десятиліття для відбудови України та поштовху до її економіки.
Підписання станеться за участі Зеленського і Трампа у Давосі.
А Трамп знает ?
В любом случае только после полного принятия 28 пунктов, и в пакете с дерогулизацией страны иначе все в трубу выйдет
Якщо «десятиліття», так Трампу пофіг))