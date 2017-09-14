RSS
Напад росії і білорусі на Україну
  #16403
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 22:37

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Грошей насиплють. Куди ставати в чергу?

❗️США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на $800 мільярдів, — The Telegraph

Ці гроші будуть залучені протягом десятиліття для відбудови України та поштовху до її економіки.

Підписання станеться за участі Зеленського і Трампа у Давосі.

🇺🇦Реальна Війна | Підписатись


А Трамп знает ? :D
В любом случае только после полного принятия 28 пунктов, и в пакете с дерогулизацией страны иначе все в трубу выйдет

Якщо «десятиліття», так Трампу пофіг))
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 22:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Согласен, надо было сразу ГрейтДил на тысячетилетие, бриты и то лучше уловили дух творящейся на глазах истории
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 22:53

  budivelnik написав:
  Бетон написав:Мне нужно, чтобы в моей стране можно было жить, а не ждать десятилетиями, пока у них «созреют процессы».
Я не обязан чинить россию, воспитывать её элиты или ждать их Горбачёва.
Это их проблема, не моя и не Украины.
тВОЇ ПРОБЛЕМИ КИМ СТВОРЕНІ?
рОСІЄЮ - ТО ДО НЕЇ І ПРЕТЕНЗІЇ..
а ОПОВІДАННЯ ЩО ТЕБЕ ГВАЛТУЮТЬ І ТИ В ЦЬОМУ ВИНУВАТИЙ - ЗАЛИШ СОБІ.

тИ взагалі усвідомлюєш, скільки агресорів у світі?
Мені що — йти до путіна і жалітись?
Я громадянин України.
І саме Україна зобов’язана мене захищати.
Кожен президент і кожен міністр оборони добровільно йшли на свої посади й брали на себе відповідальність.
Саме їм я і виставляю претензії.
Мене не цікавить росія і не цікавлять інші держави.
Вони не несуть відповідальності за мою безпеку.
Я вимагаю відповідальності від своєї держави — і це моє законне право.
