Додано: П'ят 09 січ, 2026 23:48

ЛАД написав: вы не понимаете, что обязанность торговать только с одним партнёром приводит к неравноправным условиям. Если вы обязаны продать всю продукцию одному партнёру и за вырученные деньги купить товары у него же, то практически наверняка вы будете продавать дешевле, а платить дороже. вы не понимаете, чтоторговать только с одним партнёром приводит к неравноправным условиям. Если выпродать всю продукцию одному партнёру и за вырученные деньги купить товары у него же, то практически наверняка вы будете продавать дешевле, а платить дороже.

Если вы не понимаете, что поставить страну под контроль это и есть цель агрессии, то ничем не могу помочь.

Видимо, кроме безопасности зада от чечено-бурятов вас ничего больше не волнует.

Це ви так думаєте. Можу сказать з власного досвіду. Якось Україні запропонували дещо модернізувать у рамках всієї країни терміном років за 10.Причому за чужі кошти, віддавать потрібно тільки якщо ми шось заощадили за допомогою модернізації. Вроді все ясно-понятно, все підпишем, давайте гроші, будем модернізувать. Які гроші? Ну як які, на модернізацію.Виявилось шо грошей нам не дадуть, а віддавать потрібно гроші.Чому не дадуть? Тому-що будуть працювать їхні інженери, обладнання теж їхнє, не якесь китайське. А ну ето дорого, зарплати у іхніх інжєнєров нє как у нашіх і стоимость оборудованія више кітайского разов в 5. На цьому все і завершилось.Ви обіцяли шо до вечора буде наземна операція, от тоді і подивимость. Вечір вже був? За мій зад ви не переживайте, ви за свій більше турбуйтесь.А венесуельців дійсно потрібно пнуть у потрібному напрямку, подалі від москалів. Чи ми ще почекаємо вечора?