Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 10 січ, 2026 09:54
ЛАД написав:
А Шилка значительно дешевле Патриота. И, возможно, даже дешевле одной ракеты для него. Так, может, нам лучше закупать побольше Шилок и их аналогов вместо Патриотов?
На хранении стояло масса С-60. Их тоже порезали, как и многое другое?
В любом случае защита прифронтовых городов задача крайне важная и решать её необходимо. Не уверен, что ПВО Харькова, Днепра, Запорожья, Одессы будет стоить дороже, чем постоянное восстановление этих городов после прилётов. Поражения одесского порта, например, думаю, влетают в копеечку.
И, к сожалению, мы видим, что ударам подвергаются не только прифронтовые города. И сильно страдают от них.
Під ППО я мав на увазі зенітні ракети.
Де закупати Шилки? Я не думаю, що їх не закупають, якщо є де.
Аналогічно з Гепардами.
На рахунок С-60 - не знаю. Питання стволів, БК, фахівців. Чи дешевше буде відновити цю інфраструктуру замість розбудови FPV орієнтованої? Та й все одно вона не зможе працювати перед Харковом.
ЛАД написав:
В любом случае защита прифронтовых городов задача крайне важная и решать её необходимо.
Звісно, що важлива. Але наразі вирішити її неможливо.
sashaqbl
- Повідомлень: 2479
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Суб 10 січ, 2026 09:56
andrijk777 написав:
Орешнік - це міжконтинентальна балістична ракета.
Її завдання: ядерний удар по Вашингтону чи Нью-Йорку. - тоді будуть "катастрофічні збитки".
Удар по Дніпру чи Львову - це як гарматою(але без снаряду) по горобцям.
Це балістична ракета середньої дальності. Її завдання - удар по Львову, Варшаві чи Гамбургу. До Вашингтона вона не дотягне.
В загальному так, це носій ядерної зброї. І удар був шоб полякати Європу - щоб часом не почали хапати російські танкери, наслідуючи Трампа.
sashaqbl
- Повідомлень: 2479
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
