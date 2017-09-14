RSS
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А Шилка значительно дешевле Патриота. И, возможно, даже дешевле одной ракеты для него. Так, может, нам лучше закупать побольше Шилок и их аналогов вместо Патриотов?
На хранении стояло масса С-60. Их тоже порезали, как и многое другое?
В любом случае защита прифронтовых городов задача крайне важная и решать её необходимо. Не уверен, что ПВО Харькова, Днепра, Запорожья, Одессы будет стоить дороже, чем постоянное восстановление этих городов после прилётов. Поражения одесского порта, например, думаю, влетают в копеечку.
И, к сожалению, мы видим, что ударам подвергаются не только прифронтовые города. И сильно страдают от них.

Під ППО я мав на увазі зенітні ракети.
Де закупати Шилки? Я не думаю, що їх не закупають, якщо є де.
Аналогічно з Гепардами.
На рахунок С-60 - не знаю. Питання стволів, БК, фахівців. Чи дешевше буде відновити цю інфраструктуру замість розбудови FPV орієнтованої? Та й все одно вона не зможе працювати перед Харковом.
  ЛАД написав:В любом случае защита прифронтовых городов задача крайне важная и решать её необходимо.

Звісно, що важлива. Але наразі вирішити її неможливо.
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Орешнік - це міжконтинентальна балістична ракета.
Її завдання: ядерний удар по Вашингтону чи Нью-Йорку. - тоді будуть "катастрофічні збитки".
Удар по Дніпру чи Львову - це як гарматою(але без снаряду) по горобцям.

Це балістична ракета середньої дальності. Її завдання - удар по Львову, Варшаві чи Гамбургу. До Вашингтона вона не дотягне.
В загальному так, це носій ядерної зброї. І удар був шоб полякати Європу - щоб часом не почали хапати російські танкери, наслідуючи Трампа.
