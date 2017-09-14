RSS
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:31

  Shaman написав:наші. але ті, хто пішов на співпрацю з окупантами - зрадники. що там в тебе на Буковині робили зі старостами, коли заходила радянська армія під час 2СВ - хоч до суду встигали дожити за четвертаком? ;)
в мене на Буковині з старостами нічого не робили, бо вони були громадянами румунії :lol:
Буковину совок окупував перед війною літом 40 року в результаті пакту молотова рібентропа та ультиматуму румунській державі. В 41 румунська влада вернулась... з якого ти їх вважаєш окупантами на буковині? :lol:
Ти як тичеш куди не попадя 2 світову то хоть вивчи історію. То співпраця це паспорт російський?) Ну то позбавляйте їх від громадянства скопом, шо тут іще думати?
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:33

  ЛАД написав:...
Мене теж не здивує. :)
Но в чём тут терроризм? Что в их действиях соответствует приведенному вами определению?

може порушення санкцій, впроваджених проти терористів, вважається співучастю?...
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:38

  Banderlog написав:
  Shaman написав:наші. але ті, хто пішов на співпрацю з окупантами - зрадники. що там в тебе на Буковині робили зі старостами, коли заходила радянська армія під час 2СВ - хоч до суду встигали дожити за четвертаком? ;)
в мене на Буковині з старостами нічого не робили, бо вони були громадянами румунії :lol:
Буковину совок окупував перед війною літом 40 року в результаті пакту молотова рібентропа та ультиматуму румунській державі. В 41 румунська влада вернулась... з якого ти їх вважаєш окупантами на буковині? :lol:
Ти як тичеш куди не попадя 2 світову то хоть вивчи історію. То співпраця це паспорт російський?) Ну то позбавляйте їх від громадянства скопом, шо тут іще думати?

так й бачу - НКВС така - а громадянин Румунії, йди вже? чи ще отримував додатвове звинувачення у співпраці з румунською розвідкою?.. :lol:

співпраця - це співпраця. й плавати на кораблях, які свідомо порушують законодавство, тут громадянство України не врятує...

навіщо позбавляти? коли звільнимо, тоді й будемо перевіряти. й всіх без громадянства - під депортацію. ось тоді й побачимо запити, як й не так давно - як відновити український паспорт? ;)
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія вдарила Орєшніком по Львову, щоб залякати Захід та стримати розгортання іноземних військ в Україні
Аналітики вважають, що Росія навмисно обрала Львівську область для удару Орєшніком 9 січня, щоб показати Заходу свої «можливості». ISW називає атаку частиною «російського брязкання ядерною зброєю», яка мала на меті залякати західні країни, щоб вони не розгортали війська в Україні.

Коаліція охочих на зустрічі у Парижі 6 січня погодила відправку своїх військових після припинення вогню в рамках гарантій безпеки для України, нагадує ISW. Водночас Кремль неодноразово заявляв, що такі західні гарантії безпеки будуть «неприйнятними» для Росії і що іноземні війська будуть «законними» цілями для російських окупантів.

США захопили диктатора, якого звинувачують в організації торгівлю наркотиками - такого собі венесуельського Ескобара. так тут дехто вже кілька днів в кожному другому повідомленні розповідає, яке це порушення міжнародного права. порушення.

але питання - а яке собаче діло Раші, які війська розміщують на території України? які "законні" цілі? вони цю маячню кажуть вже кілька років. й чому ті самі форумчани не розповідають про порушення міжнародного права, а? до речі, війська Раші в Сирії теж не чіпали, вони спокійно собі бомбили цивільне населення. тому б я більше обговорював порушення міжнародного права, які безпосередньо зачіпають нас ;) а не наркокартелі десь в Латинській Америці...
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:46

  Shaman написав:так й бачу - НКВС така - а громадянин Румунії, йди вже? чи ще отримував додатвове звинувачення у співпраці з румунською розвідкою?.. :lol:

співпраця - це співпраця. й плавати на кораблях, які свідомо порушують законодавство, тут громадянство України не врятує...

навіщо позбавляти? коли звільнимо, тоді й будемо перевіряти. й всіх без громадянства - під депортацію. ось тоді й побачимо запити, як й не так давно - як відновити український паспорт? ;)

як це всіх без громадянства? У всіх лишилось громадянство :lol:
ну то позбавляйте і мене громадянства в мене румунське є))) і повір мені на Буковині не в мене одного півтори района можуть внєзапно оказатись заселеними виключно громадянами румунії)
P/s за нквс ти таки чутка довбанувся.
І шо на території румунії мали розвідувати співробітники румунської розвідки? :lol:
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:50

  Shaman написав:Росія вдарила Орєшніком по Львову, щоб залякати Захід та стримати розгортання іноземних військ в Україні
Аналітики вважають, що Росія навмисно обрала Львівську область для удару Орєшніком 9 січня, щоб показати Заходу свої «можливості». ISW називає атаку частиною «російського брязкання ядерною зброєю», яка мала на меті залякати західні країни, щоб вони не розгортали війська в Україні.

Коаліція охочих на зустрічі у Парижі 6 січня погодила відправку своїх військових після припинення вогню в рамках гарантій безпеки для України, нагадує ISW. .

Точно. :lol: іде розгортання но дуже стримано))) нащо вони тут потрібні після припинення вогню? Якщо знову почнеться вони побіжуть швидше турецьких будівельників.
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:51

  Banderlog написав:
  Shaman написав:так й бачу - НКВС така - а громадянин Румунії, йди вже? чи ще отримував додатвове звинувачення у співпраці з румунською розвідкою?..

співпраця - це співпраця. й плавати на кораблях, які свідомо порушують законодавство, тут громадянство України не врятує...

навіщо позбавляти? коли звільнимо, тоді й будемо перевіряти. й всіх без громадянства - під депортацію. ось тоді й побачимо запити, як й не так давно - як відновити український паспорт? ;)

як це всіх без громадянства? У всіх лишилось громадянство
ну то позбавляйте і мене громадянства в мене румунське є))) і повір мені на Буковині не в мене одного півтори района можуть внєзапно оказатись заселеними виключно громадянами румунії)
P/s за нквс ти таки чутка довбанувся.
І шо на території румунії мали розвідувати співробітники румунської розвідки?

я ж й кажу - громадянин України? покажи паспорт. а то як палити/шматувати українські паспорти - так деякі дурні перші, а потім на дупі рвуть волосся. :D та й є різні понаїхи, які вирішили пожити в теплих краях у віджатих хатах - поїдуть назад, до себе в барак...

видихай. ти щось надто перевантажився. почитай, що писали у вироках в 30-40х роках в НКВС - дуже здивуєшся 8)
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:53

нащо

  Banderlog написав:
  Shaman написав:Росія вдарила Орєшніком по Львову, щоб залякати Захід та стримати розгортання іноземних військ в Україні
Аналітики вважають, що Росія навмисно обрала Львівську область для удару Орєшніком 9 січня, щоб показати Заходу свої «можливості». ISW називає атаку частиною «російського брязкання ядерною зброєю», яка мала на меті залякати західні країни, щоб вони не розгортали війська в Україні.

Коаліція охочих на зустрічі у Парижі 6 січня погодила відправку своїх військових після припинення вогню в рамках гарантій безпеки для України, нагадує ISW. .

Точно. :lol: іде розгортання но дуже стримано))) нащо вони тут потрібні після припинення вогню? Якщо знову почнеться вони побіжуть швидше турецьких будівельників.

як це на що?
1. покращувати генофонд
2. заводити інвалюту
3. охороняти ЄС
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:55

  Banderlog написав:
  Shaman написав:Росія вдарила Орєшніком по Львову, щоб залякати Захід та стримати розгортання іноземних військ в Україні
Аналітики вважають, що Росія навмисно обрала Львівську область для удару Орєшніком 9 січня, щоб показати Заходу свої «можливості». ISW називає атаку частиною «російського брязкання ядерною зброєю», яка мала на меті залякати західні країни, щоб вони не розгортали війська в Україні.

Коаліція охочих на зустрічі у Парижі 6 січня погодила відправку своїх військових після припинення вогню в рамках гарантій безпеки для України, нагадує ISW. .

Точно. :lol: іде розгортання но дуже стримано))) нащо вони тут потрібні після припинення вогню? Якщо знову почнеться вони побіжуть швидше турецьких будівельників.

давай, давай накидай на Європу ;) хто там драпав в 41 році не пам'ятаєш? навіть "ни шагу назад" - не дуже допомагало...

вони тут потрібні, щоб після закінчення бойових дій на цьому етапі, руські не спробували повторити ні через рік, ні через п'ять. ти довіряєш руським? такий великий, а такий довірливий... я - ні. й жодна притомна людина - теж ні.

а напасти на західні війська - руські багато розповідають, але досвід показує, що далі розповідей справи немає. МІГ в Туреччині пам'ятаєш? хоча ні, якась кількість турецьких помідорів постражада...
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а ці злочини чому не обговорюємо?
ГУР: окупантам віддають накази розстрілювати українських військовополонених
«Никого на..й в плен не берём, услышали, раз..ли всех там на..й, не спрашивайте никого там имя, всех надо раз..ть на..й, уничтожить», — говорить він у перехопленій розмові.

У ГУР наголошують, що системні страти й катування військовополонених, убивства цивільних осіб, а також позасудові страти власних військовослужбовців знову підтверджують: воєнні злочини є свідомою та цілеспрямованою політикою Росії.

ба більше, дехто ще має нахабність писати, а що там обговорювати, як ми на це можемо вплинути? а якщо не можемо вплинути, то залиште США в спокої... відносно нашої країни відбуваються не порушення міжнародного права, а злочини...
