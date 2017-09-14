Water написав:Ці громадяни з паспортами педерації, а це є підставою для позбавлення українського громадянства. Звернись до консульства з приводу забрать до тебе цих українців. Сплатять штраф за перетин кордону в одному з зачинених КПП, далі 5 хвилин на ВЛК і упірьод.
Ви адекватний ? До якого консульства мож звернутись в оріхові? та ви шо ? Підстава для позбавлення? ну то позбавте всіх хто прийняв російське громадянство на окупованих територіях. Тоді і війні кінець. За шо нам тоді воювати? За власність одігархів? За землю яка в оренді в західних компаніях? Там моєї нерухомості в криму нема...
слухай, пане майор (чи може вже полковник?), ти не горячкуй так раптово
мій родич більше 8 років працює з кримчанами, вони в екіпажі (де офіцери болгари/українці(8 моряків), і решта філіпкі 12-13 моряків) всі ці роки кримчанє мовчать в ганчірочку і жодного серед них не було патріота України(хоч би декларативно на словах)... напроти, коли їх не чують (або вони не знають , що хтось поруч може почути) вони проміж собою радіють які вони розумні (що мають два паспорти), тобто намагають отримати всі переваги паспорта рф коли в Криму, а коли виїжджають на контракт -то користуються морськими документами України, і безвізом для Українців
якщо серед Кримчан є українці-патріоти, то це киримли
Киримли (кримс. qırımlılar) — це самоназва кримських татар, тюркського народу, що є корінним для Криму, а в перекладі означає «кримці», «люди з Криму».
Banderlog написав:Та понятно все з їх громадянством, тут мова про лице держави.
до чого тут лице держави
я в 2014-15 меняв на судні капітана-(башкір 50% казанский татарин 50%), мешкає між Казанью і Уфою. Так у нього були українські документи, які він отримав у 1990р коли навчався в Одесі і перший раз одружився тут. Він 1961 р.н., якщо бажаєш напишу його ф.і.п. в лічку. Це така кацапська сволота, що симонян відпочиває, я приїхав на судно через 2 дні як Гіркін і Ко збили малайзійській боїнг, і це падла мені з порогу "як вам не совісно, там же діти були у літаку і далі в цьому стилі весь тиждень(дали багато часу на прийом справ), і про Іловайськ наступного року він мене третирував-казав ваша армія не вміє воювати (ну звісно, коли в спину вдарили і потім наі*алі з зеленим коридором). Тому в наш час мати українській паспорт-це не означає, що вони за Україну , ось підвальна муха як приклад
Аналітики вважають, що Росія навмисно обрала Львівську область для удару Орєшніком 9 січня, щоб показати Заходу свої «можливості». ISW називає атаку частиною «російського брязкання ядерною зброєю», яка мала на меті залякати західні країни, щоб вони не розгортали війська в Україні.
Коаліція охочих на зустрічі у Парижі 6 січня погодила відправку своїх військових після припинення вогню в рамках гарантій безпеки для України, нагадує ISW. .
Точно. іде розгортання но дуже стримано))) нащо вони тут потрібні після припинення вогню? Якщо знову почнеться вони побіжуть швидше турецьких будівельників.
тут я згоден, коаліція обіцяє те, чого жодний з них не буде виконувато (через 3 роки)-будуть нові лідери цих країн, вони скажуть-це вже не актуально, або...новий штам корони і солдати не мають змоги покинути свою батьківщину
Shaman написав:так й бачу - НКВС така - а громадянин Румунії, йди вже? чи ще отримував додатвове звинувачення у співпраці з румунською розвідкою?..
співпраця - це співпраця. й плавати на кораблях, які свідомо порушують законодавство, тут громадянство України не врятує...
навіщо позбавляти? коли звільнимо, тоді й будемо перевіряти. й всіх без громадянства - під депортацію. ось тоді й побачимо запити, як й не так давно - як відновити український паспорт?
як це всіх без громадянства? У всіх лишилось громадянство ну то позбавляйте і мене громадянства в мене румунське є))) і повір мені на Буковині не в мене одного півтори района можуть внєзапно оказатись заселеними виключно громадянами румунії) P/s за нквс ти таки чутка довбанувся.
Бандерлог, вивчай історію. Коли Червона армія "визволила" Югославію, смерш працював там на 200%, і як кажуть чия сторона перемогла, той і розстрілює протележних Почитай, хто на Балканах був а партизанах, а хто був з німцями разом
Усташи и четники — это военизированные националистические движения в Югославии, действовавшие во время Второй мировой войны, но представлявшие разные этнические группы: Усташи (хорватские фашисты) стремились к созданию «Великой Хорватии», совершали зверства против сербов, евреев и цыган, а четники (сербские роялисты) боролись за сохранение монархии и «Великой Сербии», часто сотрудничая с оккупантами, но и сражаясь с усташами и партизанами, обе стороны были жестокими и ответственны за военные преступления.
І шо на території румунії мали розвідувати співробітники румунської розвідки?
ти про Сигуранцу чув?
Румунська «Сигуранца» (рум. Siguranţă — «безпека») — це назва таємної політичної поліції в Королівській Румунії, яка діяла приблизно з 1908 до 1944 року (часто згадують період 1921–1944 років), головним завданням якої була боротьба з опозиційними партіями, революційними та демократичними рухами, а також збір розвідувальної інформації. Вона була ліквідована після встановлення комуністичного режиму, а її функції перейшли до нової спецслужби — «Секурітате».