RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16406164071640816409>
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 14:31

  Shaman написав:.

видихай. ти щось надто перевантажився. почитай, що писали у вироках в 30-40х роках в НКВС - дуже здивуєшся 8)
для особливо обдарованих, в моряків є українські паспорти. Порваний паспорт не є підставою для втрати громадянства, якби це було так то мільйони ухилянтів просто б порвали :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4397
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 14:34

  Shaman написав: іде розгортання но дуже стримано))) нащо вони тут потрібні після припинення вогню? Якщо знову почнеться вони побіжуть швидше турецьких будівельників.

давай, давай накидай на Європу ;) хто там драпав в 41 році не пам'ятаєш? навіть "ни..

парторг, шо мішає європейським арміям зайти зараз коли вони тут потрібні?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4397
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 15:00

  flyman написав:до модераторів:
можна створити тему "бенехуельський каботаж" і перенести флуд на цю тему.
дякую
п.с.
кажуть тих 2х росіян вже відпустили


хлебало завали , сосунок
prodigy
 
Повідомлень: 13032
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3378 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 15:03

  fox767676 написав:
  flyman написав:кажуть тих 2х росіян вже відпустили


русоматросо облікоморалє
а одеситів по-повній розкрутять в іпсо "адіннарод"


дрищ рідким завчасно, там крисчане, українців немає
prodigy
 
Повідомлень: 13032
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3378 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 15:04

  Banderlog написав:
  flyman написав:до модераторів:
можна створити тему "бенехуельський каботаж" і перенести флуд на цю тему.
дякую
п.с.
кажуть тих 2х росіян вже відпустили
що тобі до росіян? українці залишились.


з українськими доками крисчанє, як кажуть в Одесі -це дві великі різниці
prodigy
 
Повідомлень: 13032
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3378 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 15:10

  prodigy написав:
  flyman написав:до модераторів:
можна створити тему "бенехуельський каботаж" і перенести флуд на цю тему.
дякую
п.с.
кажуть тих 2х росіян вже відпустили


хлебало завали , сосунок

Нарешті муха почув те чого вартий.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17562
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2558 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 15:16

  Banderlog написав:
  Water написав:Ці громадяни з паспортами педерації, а це є підставою для позбавлення українського громадянства.
Звернись до консульства з приводу забрать до тебе цих українців.
Сплатять штраф за перетин кордону в одному з зачинених КПП, далі 5 хвилин на ВЛК і упірьод.

Ви адекватний ? До якого консульства мож звернутись в оріхові? :lol:
та ви шо ? Підстава для позбавлення? ну то позбавте всіх хто прийняв російське громадянство на окупованих територіях.
Тоді і війні кінець.
За шо нам тоді воювати?
За власність одігархів? За землю яка в оренді в західних компаніях? Там моєї нерухомості в криму нема...


слухай, пане майор (чи може вже полковник?), ти не горячкуй так раптово

мій родич більше 8 років працює з кримчанами, вони в екіпажі (де офіцери болгари/українці(8 моряків), і решта філіпкі 12-13 моряків)
всі ці роки кримчанє мовчать в ганчірочку і жодного серед них не було патріота України(хоч би декларативно на словах)...
напроти, коли їх не чують (або вони не знають , що хтось поруч може почути) вони проміж собою радіють які вони розумні (що мають два паспорти), тобто намагають отримати всі переваги паспорта рф коли в Криму, а коли виїжджають на контракт -то користуються морськими документами України, і безвізом для Українців

якщо серед Кримчан є українці-патріоти, то це киримли
Киримли (кримс. qırımlılar) — це самоназва кримських татар, тюркського народу, що є корінним для Криму, а в перекладі означає «кримці», «люди з Криму».
prodigy
 
Повідомлень: 13032
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3378 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 15:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Та понятно все з їх громадянством, тут мова про лице держави.


до чого тут лице держави

я в 2014-15 меняв на судні капітана-(башкір 50% казанский татарин 50%), мешкає між Казанью і Уфою. Так у нього були українські документи, які він отримав у 1990р коли навчався в Одесі і перший раз одружився тут. Він 1961 р.н., якщо бажаєш напишу його ф.і.п. в лічку. Це така кацапська сволота, що симонян відпочиває, я приїхав на судно через 2 дні як Гіркін і Ко збили малайзійській боїнг, і це падла мені з порогу "як вам не совісно, там же діти були у літаку і далі в цьому стилі весь тиждень(дали багато часу на прийом справ), і про Іловайськ наступного року він мене третирував-казав ваша армія не вміє воювати (ну звісно, коли в спину вдарили і потім наі*алі з зеленим коридором). Тому в наш час мати українській паспорт-це не означає, що вони за Україну , ось підвальна муха як приклад
prodigy
 
Повідомлень: 13032
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3378 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 15:32

  Banderlog написав:
  Shaman написав:Росія вдарила Орєшніком по Львову, щоб залякати Захід та стримати розгортання іноземних військ в Україні
Аналітики вважають, що Росія навмисно обрала Львівську область для удару Орєшніком 9 січня, щоб показати Заходу свої «можливості». ISW називає атаку частиною «російського брязкання ядерною зброєю», яка мала на меті залякати західні країни, щоб вони не розгортали війська в Україні.

Коаліція охочих на зустрічі у Парижі 6 січня погодила відправку своїх військових після припинення вогню в рамках гарантій безпеки для України, нагадує ISW. .

Точно. :lol: іде розгортання но дуже стримано))) нащо вони тут потрібні після припинення вогню? Якщо знову почнеться вони побіжуть швидше турецьких будівельників.


тут я згоден, коаліція обіцяє те, чого жодний з них не буде виконувато (через 3 роки)-будуть нові лідери цих країн, вони скажуть-це вже не актуально, або...новий штам корони і солдати не мають змоги покинути свою батьківщину :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 13032
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3378 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 15:40

  Banderlog написав:
  Shaman написав:так й бачу - НКВС така - а громадянин Румунії, йди вже? чи ще отримував додатвове звинувачення у співпраці з румунською розвідкою?.. :lol:

співпраця - це співпраця. й плавати на кораблях, які свідомо порушують законодавство, тут громадянство України не врятує...

навіщо позбавляти? коли звільнимо, тоді й будемо перевіряти. й всіх без громадянства - під депортацію. ось тоді й побачимо запити, як й не так давно - як відновити український паспорт? ;)

як це всіх без громадянства? У всіх лишилось громадянство :lol:
ну то позбавляйте і мене громадянства в мене румунське є))) і повір мені на Буковині не в мене одного півтори района можуть внєзапно оказатись заселеними виключно громадянами румунії)
P/s за нквс ти таки чутка довбанувся.

Бандерлог, вивчай історію. Коли Червона армія "визволила" Югославію, смерш працював там на 200%, і як кажуть чия сторона перемогла, той і розстрілює протележних
Почитай, хто на Балканах був а партизанах, а хто був з німцями разом

Усташи и четники — это военизированные националистические движения в Югославии, действовавшие во время Второй мировой войны, но представлявшие разные этнические группы: Усташи (хорватские фашисты) стремились к созданию «Великой Хорватии», совершали зверства против сербов, евреев и цыган, а четники (сербские роялисты) боролись за сохранение монархии и «Великой Сербии», часто сотрудничая с оккупантами, но и сражаясь с усташами и партизанами, обе стороны были жестокими и ответственны за военные преступления.



І шо на території румунії мали розвідувати співробітники румунської розвідки? :lol:


ти про Сигуранцу чув?

Румунська «Сигуранца» (рум. Siguranţă — «безпека») — це назва таємної політичної поліції в Королівській Румунії, яка діяла приблизно з 1908 до 1944 року (часто згадують період 1921–1944 років), головним завданням якої була боротьба з опозиційними партіями, революційними та демократичними рухами, а також збір розвідувальної інформації. Вона була ліквідована після встановлення комуністичного режиму, а її функції перейшли до нової спецслужби — «Секурітате».
prodigy
 
Повідомлень: 13032
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3378 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 16406164071640816409>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 187350
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 388469
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1091835
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10512)
10.01.2026 15:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.