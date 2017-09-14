|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 10 січ, 2026 15:41
prodigy написав:
слухай, пане майор (чи може вже полковник?), ти не горячкуй так раптово
майор, майор. не переживай, до полковника за зелю і сосісони воювати не збираюсь.
Нема значення чи вони патріоти чи ні. Громадяни України ? Значить Україна повинна їх захищати. Все. Крапка. А кримли вони чи з західної Країни родом значення немає. За особий патріотизм серед татар чесати не треба.
Громадянство або є або його нема. А ці співанки за патріотизм тут ні до чого. Є підстави для позбавлення громадянства? Позбавляйте. З правом брати участь у виборах те саме.
Banderlog
2
1
Додано: Суб 10 січ, 2026 15:47
Banderlog написав: Shaman написав:
.
для особливо обдарованих, в моряків є українські паспорти. Порваний паспорт не є підставою для втрати громадянства, якби це було так то мільйони ухилянтів просто б порвали
який ти дремучий, що мені страшно за твоїх підлеглих
Кримські моряки всіма способами уникають перебування на території України, а яким чином вони відновлюють документи (бо паспорт(10 років), посвідчення моряка і всі морські доки мають термін 5 років)-існують центри в Туреччині, в Польші, в Валенсії(Іспанія)-це для паспортів, а морські документи за гроші купують в Одесі і пересилають за кордон(Одеса-Варшава-Стамбул-Сімферополь)
prodigy
1
4
2
Додано: Суб 10 січ, 2026 15:49
Banderlog написав:
Shaman написав:
іде розгортання но дуже стримано))) нащо вони тут потрібні після припинення вогню? Якщо знову почнеться вони побіжуть швидше турецьких будівельників.
давай, давай накидай на Європу
хто там драпав в 41 році не пам'ятаєш? навіть "ни..
парторг, шо мішає європейським арміям
зайти зараз коли вони тут потрібні?
у потужних лідерів відсутні "фаберже"
prodigy
1
4
2
