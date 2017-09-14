Banderlog написав:Та понятно все з їх громадянством, тут мова про лице держави.
до чого тут лице держави
я в 2014-15 меняв на судні капітана-(башкір 50% казанский татарин 50%), мешкає між Казанью і Уфою. Так у нього були українські документи, які він отримав у 1990р коли навчався в Одесі і перший раз одружився тут. Він 1961 р.н., якщо бажаєш напишу його ф.і.п. в лічку. Це така кацапська сволота, що симонян відпочиває, я приїхав на судно через 2 дні як Гіркін і Ко збили малайзійській боїнг, і це падла мені з порогу "як вам не совісно, там же діти були у літаку і далі в цьому стилі весь тиждень(дали багато часу на прийом справ), і про Іловайськ наступного року він мене третирував-казав ваша армія не вміє воювати (ну звісно, коли в спину вдарили і потім наі*алі з зеленим коридором). Тому в наш час мати українській паспорт-це не означає, що вони за Україну , ось підвальна муха як приклад
Аналітики вважають, що Росія навмисно обрала Львівську область для удару Орєшніком 9 січня, щоб показати Заходу свої «можливості». ISW називає атаку частиною «російського брязкання ядерною зброєю», яка мала на меті залякати західні країни, щоб вони не розгортали війська в Україні.
Коаліція охочих на зустрічі у Парижі 6 січня погодила відправку своїх військових після припинення вогню в рамках гарантій безпеки для України, нагадує ISW. .
Точно. іде розгортання но дуже стримано))) нащо вони тут потрібні після припинення вогню? Якщо знову почнеться вони побіжуть швидше турецьких будівельників.
тут я згоден, коаліція обіцяє те, чого жодний з них не буде виконувато (через 3 роки)-будуть нові лідери цих країн, вони скажуть-це вже не актуально, або...новий штам корони і солдати не мають змоги покинути свою батьківщину
Shaman написав:так й бачу - НКВС така - а громадянин Румунії, йди вже? чи ще отримував додатвове звинувачення у співпраці з румунською розвідкою?..
співпраця - це співпраця. й плавати на кораблях, які свідомо порушують законодавство, тут громадянство України не врятує...
навіщо позбавляти? коли звільнимо, тоді й будемо перевіряти. й всіх без громадянства - під депортацію. ось тоді й побачимо запити, як й не так давно - як відновити український паспорт?
як це всіх без громадянства? У всіх лишилось громадянство ну то позбавляйте і мене громадянства в мене румунське є))) і повір мені на Буковині не в мене одного півтори района можуть внєзапно оказатись заселеними виключно громадянами румунії) P/s за нквс ти таки чутка довбанувся.
Бандерлог, вивчай історію. Коли Червона армія "визволила" Югославію, смерш працював там на 200%, і як кажуть чия сторона перемогла, той і розстрілює протележних Почитай, хто на Балканах був а партизанах, а хто був з німцями разом
Усташи и четники — это военизированные националистические движения в Югославии, действовавшие во время Второй мировой войны, но представлявшие разные этнические группы: Усташи (хорватские фашисты) стремились к созданию «Великой Хорватии», совершали зверства против сербов, евреев и цыган, а четники (сербские роялисты) боролись за сохранение монархии и «Великой Сербии», часто сотрудничая с оккупантами, но и сражаясь с усташами и партизанами, обе стороны были жестокими и ответственны за военные преступления.
І шо на території румунії мали розвідувати співробітники румунської розвідки?
ти про Сигуранцу чув?
Румунська «Сигуранца» (рум. Siguranţă — «безпека») — це назва таємної політичної поліції в Королівській Румунії, яка діяла приблизно з 1908 до 1944 року (часто згадують період 1921–1944 років), головним завданням якої була боротьба з опозиційними партіями, революційними та демократичними рухами, а також збір розвідувальної інформації. Вона була ліквідована після встановлення комуністичного режиму, а її функції перейшли до нової спецслужби — «Секурітате».
слухай, пане майор (чи може вже полковник?), ти не горячкуй так раптово
майор, майор. не переживай, до полковника за зелю і сосісони воювати не збираюсь. Нема значення чи вони патріоти чи ні. Громадяни України ? Значить Україна повинна їх захищати. Все. Крапка. А кримли вони чи з західної Країни родом значення немає. За особий патріотизм серед татар чесати не треба. Громадянство або є або його нема. А ці співанки за патріотизм тут ні до чого. Є підстави для позбавлення громадянства? Позбавляйте. З правом брати участь у виборах те саме.
для особливо обдарованих, в моряків є українські паспорти. Порваний паспорт не є підставою для втрати громадянства, якби це було так то мільйони ухилянтів просто б порвали
який ти дремучий, що мені страшно за твоїх підлеглих
Кримські моряки всіма способами уникають перебування на території України, а яким чином вони відновлюють документи (бо паспорт(10 років), посвідчення моряка і всі морські доки мають термін 5 років)-існують центри в Туреччині, в Польші, в Валенсії(Іспанія)-це для паспортів, а морські документи за гроші купують в Одесі і пересилають за кордон(Одеса-Варшава-Стамбул-Сімферополь)
pesikot написав: До полковника ти точно не довоюєшь, тому що ... потрібно навчатись в академії, чого ти робити не будешь
Ось до підполковника довоюєшь )
нє песікіт. Я потєряв інтерес до цієї возні. Вважаю, що це приведе лиш до затягування. Так шо далі борони свій зад від бурятів сам. Ще не вже, но вже скоро. Не так довго лишилось... Форму 6 я вже провсяк випадок за весь період вибрав. женитись на поганій роздачі карт дурість, пора їх скидати.