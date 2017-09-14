Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Суб 10 січ, 2026 18:03
fler написав:
Ну я все розумію, але шось вже задовбалася сидіти без води, світла та опалення з 11 ранку. Особливо дратують повідомлення про те, як все гарно на правому березі((.
Це де, у Миколаєві? Там немає лівий/правий берег, або це вже Варварівка.
Як там потужні генератори себе почувають?
Water
Повідомлень: 3772
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 254 раз.
Профіль
Додано: Суб 10 січ, 2026 18:06
Hotab написав: fler написав:
Ну я все розумію, але шось вже задовбалася сидіти без води, світла та опалення з 11 ранку. Особливо дратують повідомлення про те, як все гарно на правому березі((.
Тре у Бандерлога питати про «сухий душ» і вологі серветки. 😅
Аналогічно по воді. Світло і опалення є. По графіку)
Поскаржилась на форумі і через 10 хвилин вмикнули воду і опалення.
А деякі тут кажуть, що наш форум мало хто читає..
))
fler
Повідомлень: 6060
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
Профіль
Додано: Суб 10 січ, 2026 18:08
Water написав: fler написав:
Ну я все розумію, але шось вже задовбалася сидіти без води, світла та опалення з 11 ранку. Особливо дратують повідомлення про те, як все гарно на правому березі((.
Це де, у Миколаєві? Там немає лівий/правий берег, або це вже Варварівка.
Як там потужні генератори себе почувають?
Дякую, Ватер, за небайдужість)))
Звісно це про Київ.
fler
Повідомлень: 6060
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
Профіль
Додано: Суб 10 січ, 2026 18:08
Ідоли падуть
І навіть в тих країнах , де пропаганда вішпє локшину про "еуропейськість" її аудиторії
fox767676
Повідомлень: 5061
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 212 раз.
Профіль
Додано: Суб 10 січ, 2026 18:11
fler мешкаючи на ЛБ дуже необачно топити за продовження війни одного ранку просинаєтесь - а мостів нема
fox767676
Повідомлень: 5061
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 212 раз.
Профіль
Додано: Суб 10 січ, 2026 18:12
fler написав: Hotab написав: fler написав:
Ну я все розумію, але шось вже задовбалася сидіти без води, світла та опалення з 11 ранку. Особливо дратують повідомлення про те, як все гарно на правому березі((.
Тре у Бандерлога питати про «сухий душ» і вологі серветки. 😅
Аналогічно по воді. Світло і опалення є. По графіку)
Поскаржилась на форумі і через 10 хвилин вмикнули воду і опалення.
А деякі тут кажуть, що наш форум мало хто читає..
))
Ось вона, патужність форуму ))
pesikot
Повідомлень: 13086
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
Додано: Суб 10 січ, 2026 18:14
fox767676 написав:
Ідоли падуть
І навіть в тих країнах , де пропаганда вішпє локшину про "еуропейськість" її аудиторії
Тільки ідоли падають там, де немає европейкості
Що, ти вже за Іран не топиш ?
Перевзувся в стрибку ? ))
Востаннє редагувалось
pesikot
в Суб 10 січ, 2026 18:20, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Повідомлень: 13086
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
Додано: Суб 10 січ, 2026 18:19
pesikot написав:
Не твоє собаче діло, як саме )
Це моє діло
А ти вбиваєшь клин між цивільними і військовими, свідомо, щоб допомоги не було для ЗСУ.
Я вбиваю клин? А може це ухилянти трохи підохуїли. Сховалися за бумажками і розказують, як треба Батьківщину любити.
Чи може я маю тобі в ноги кланятися, щоб ти задонатив 5 гривень на дрон?
Не маю, бо як я піду, то прийдуть до тебе буряти...
sashaqbl
Повідомлень: 2488
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Суб 10 січ, 2026 18:20
fox767676 написав: fler
мешкаючи на ЛБ дуже необачно топити за продовження війни
одного ранку просинаєтесь - а мостів нема
Звідки такі фантазії? Написала ж "правий берег". Мало того, що ЛБ придумав, то ще й продовження війни сюди якось причепив)))
fler
Повідомлень: 6060
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
Профіль
Додано: Суб 10 січ, 2026 18:24
sashaqbl написав: pesikot написав:
Не твоє собаче діло, як саме )
Це моє діло
А ти вбиваєшь клин між цивільними і військовими, свідомо, щоб допомоги не було для ЗСУ.
Я вбиваю клин? А може це ухилянти трохи підохуїли. Сховалися за бумажками і розказують, як треба Батьківщину любити.
Чи може я маю тобі в ноги кланятися, щоб ти задонатив 5 гривень на дрон?
Не маю, бо як я піду, то прийдуть до тебе буряти...
Я тобі написав, попустись ...
Не в ту сторону ти свою лють направляєшь
Якщо ти не розумієшь, який клин ти вбиваєшь, а тобі про це не тільки я писав, то перечитай, для повного розуміння
PS. І не лякай мене бурятами, вони вже приходили.
pesikot
Повідомлень: 13086
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
35
187453
Суб 20 гру, 2025 21:53 SATAN
1493
388578
6076
1091974