Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Все чегевары и соросята больше не актуальны
Молодежь знает кто настоящий революционер в этом мире.

Зображення

Вічний революціонер
Дух, наука, думка, воля
Не уступить пітьмі поля,
Не дасть спутатись тепер.
Розвалилась зла руїна,
Покотилася лавіна,
І де в світі тая сила,
Щоб в бігу її спинила,
Щоб згасила, мов огень,
Розвидняющийся день?
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 18:28

  sashaqbl написав:Чи може я маю тобі в ноги кланятися, щоб ти задонатив 5 гривень на дрон?


Не 5 гривень, а значно більше, значно

Кланятись не потрібно, потрібно лише звичайна повага, а не обсірати тих, хто допомогає
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Не в ту сторону ти свою лють направляєшь
Якщо ти не розумієшь, який клин ти вбиваєшь, а тобі про це не тільки я писав, то перечитай, для повного розуміння

Коли за тебе воюють, а ти бикуєш - то трохи не ок. Може хочеш приєднатися до ЗСУ? Мені потрібен водій.
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Не 5 гривень, а значно більше, значно
Кланятись не потрібно, потрібно лише звичайна повага, а не обсірати тих, хто допомогає

Ну то може б для початку ти перестав дойобуватися до військових, якщо ссиш до них приєднатися?
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 18:33

  Banderlog написав:
  Shaman написав: іде розгортання но дуже стримано))) нащо вони тут потрібні після припинення вогню? Якщо знову почнеться вони побіжуть швидше турецьких будівельників.

давай, давай накидай на Європу ;) хто там драпав в 41 році не пам'ятаєш? навіть "ни..

парторг, шо мішає європейським арміям зайти зараз коли вони тут потрібні?

тобі вже відповіли, святоша - для цього кроку теж мати рішучість, яка зараз ще недостатня в європейських лідерів. але час йде - Мерц вже замінив Меркель, а коли з'явиться нове покоління Скорценні - тоді й подивимось.

але коли європейські війська тут з'являться, то побачиш, що борзість руських залишиться лише борзістю.
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 18:34

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Не в ту сторону ти свою лють направляєшь
Якщо ти не розумієшь, який клин ти вбиваєшь, а тобі про це не тільки я писав, то перечитай, для повного розуміння

Коли за тебе воюють, а ти бикуєш - то трохи не ок. Може хочеш приєднатися до ЗСУ? Мені потрібен водій.

Такой? :lol:
Зображення
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 18:34

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Не 5 гривень, а значно більше, значно
Кланятись не потрібно, потрібно лише звичайна повага, а не обсірати тих, хто допомогає

Ну то може б для початку ти перестав дойобуватися до військових, якщо ссиш до них приєднатися?

поки бачимо військового, який докопується до цивільних - донатять мало, водієм до нього не хочуть йти...
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 18:35

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Не в ту сторону ти свою лють направляєшь
Якщо ти не розумієшь, який клин ти вбиваєшь, а тобі про це не тільки я писав, то перечитай, для повного розуміння

Коли за тебе воюють, а ти бикуєш - то трохи не ок. Може хочеш приєднатися до ЗСУ? Мені потрібен водій.

Бикуеш саме ти ... на рівному місці, безпідставно

З тобою я спілкуюсь спокійно, з поваги, що ти в ЗСУ
На відміну від тебе, ти спокійно спілкуватись не можешь

Якщо ти досі не знайшов водія - то це твоя проблема, як керівника
Це що в війську, що в цивільному житті - працює однаково

То ж замість, бикувати на мене, подумай, як тобі знайти водія.
Думаю, за 2-3 дні, ти знайдешь рішення і буде у тебе водій
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 18:39

  Banderlog написав:
  prodigy написав:слухай, пане майор (чи може вже полковник?), ти не горячкуй так раптово
майор, майор. не переживай, до полковника за зелю і сосісони воювати не збираюсь. :lol:
Нема значення чи вони патріоти чи ні. Громадяни України ? Значить Україна повинна їх захищати. Все. Крапка. А кримли вони чи з західної Країни родом значення немає. За особий патріотизм серед татар чесати не треба.
Громадянство або є або його нема. А ці співанки за патріотизм тут ні до чого. Є підстави для позбавлення громадянства? Позбавляйте. З правом брати участь у виборах те саме.

що значить захищати? права захищати, так. але якщо вони скоїли злочин, то вибач - громадяни мають відповідати за це. громадянство України не звільняє від відповідальності...
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 18:43

  Banderlog написав:
  Shaman написав:.
видихай. ти щось надто перевантажився. почитай, що писали у вироках в 30-40х роках в НКВС - дуже здивуєшся 8)
для особливо обдарованих, в моряків є українські паспорти. Порваний паспорт не є підставою для втрати громадянства, якби це було так то мільйони ухилянтів просто б порвали :lol:

порваний паспорт не є підставою для втрати. а от для доведення громадянства - паспорт виявляється таки потрібен...
