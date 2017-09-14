Все чегевары и соросята больше не актуальны Молодежь знает кто настоящий революционер в этом мире.
Вічний революціонер Дух, наука, думка, воля Не уступить пітьмі поля, Не дасть спутатись тепер. Розвалилась зла руїна, Покотилася лавіна, І де в світі тая сила, Щоб в бігу її спинила, Щоб згасила, мов огень, Розвидняющийся день?
Shaman написав: іде розгортання но дуже стримано))) нащо вони тут потрібні після припинення вогню? Якщо знову почнеться вони побіжуть швидше турецьких будівельників.
давай, давай накидай на Європу хто там драпав в 41 році не пам'ятаєш? навіть "ни..
парторг, шо мішає європейським арміям зайти зараз коли вони тут потрібні?
тобі вже відповіли, святоша - для цього кроку теж мати рішучість, яка зараз ще недостатня в європейських лідерів. але час йде - Мерц вже замінив Меркель, а коли з'явиться нове покоління Скорценні - тоді й подивимось.
але коли європейські війська тут з'являться, то побачиш, що борзість руських залишиться лише борзістю.
prodigy написав:слухай, пане майор (чи може вже полковник?), ти не горячкуй так раптово
майор, майор. не переживай, до полковника за зелю і сосісони воювати не збираюсь. Нема значення чи вони патріоти чи ні. Громадяни України ? Значить Україна повинна їх захищати. Все. Крапка. А кримли вони чи з західної Країни родом значення немає. За особий патріотизм серед татар чесати не треба. Громадянство або є або його нема. А ці співанки за патріотизм тут ні до чого. Є підстави для позбавлення громадянства? Позбавляйте. З правом брати участь у виборах те саме.
що значить захищати? права захищати, так. але якщо вони скоїли злочин, то вибач - громадяни мають відповідати за це. громадянство України не звільняє від відповідальності...