|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 10 січ, 2026 18:57
pesikot написав:
То ж замість, бикувати на мене, подумай, як тобі знайти водія.
Думаю, за 2-3 дні, ти знайдешь рішення і буде у тебе водій
Рішення в мене є. На жаль, не дають добро приїхати в Чернігів і бусифікувати песикота.
А бажаючих служити щось небагато. Всі тримають економічний фронт, посилено донатять.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2490
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 10 січ, 2026 19:01
sashaqbl написав: pesikot написав:
То ж замість, бикувати на мене, подумай, як тобі знайти водія.
Думаю, за 2-3 дні, ти знайдешь рішення і буде у тебе водій
Рішення в мене є. На жаль, не дають добро приїхати в Чернігів і бусифікувати песикота.
А бажаючих служити щось небагато. Всі тримають економічний фронт, посилено донатять.
А шо такоє ?
Ти проти донатів ?
То порахуй скільки у тебе в підрозділі майна від донатів ?
Чи тебе зелена влада повністю забезпечує ? )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13090
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 10 січ, 2026 19:07
Shaman написав: Banderlog написав:
Shaman написав:
іде розгортання но дуже стримано))) нащо вони тут потрібні після припинення вогню? Якщо знову почнеться вони побіжуть швидше турецьких будівельників.
давай, давай накидай на Європу
хто там драпав в 41 році не пам'ятаєш? навіть "ни..
парторг, шо мішає європейським арміям зайти зараз коли вони тут потрібні?
тобі вже відповіли, святоша - для цього кроку теж мати рішучість, яка зараз ще недостатня в європейських лідерів. але час йде - Мерц вже замінив Меркель, а коли з'явиться нове покоління Скорценні - тоді й подивимось.
але коли європейські війська тут з'являться, то побачиш, що борзість руських залишиться лише борзістю.
насмішив з скорцені. Щоб появився скорцені мають зявитись мусоліні і гітлер після світової війни. європейські війська зявляться хіба на західній Україні . В київ ніхто іти не буде.
Побачиш побачиш... вже 4й рік бачу як європа хоче воювати не одросла в них рішучість.
Тепер я тобі скажу, що ти побачиш якщо це продовжиться. М. Запоріжжя буде на лбз без варіантів. Потом підійдуть до м. дніпра. І це при умові що зеленський має в резерві зо 3 свіжі бригади.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4402
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 10 січ, 2026 19:10
Shaman написав:
порваний паспорт не є підставою для втрати. а от для доведення громадянства - паспорт виявляється таки потрібен...
Ні. Не потрібен. Чи ти думаєш шо якщо порвеш паспорт то тебе не призвуть?) Того міндіча окремо позбавляли громадянства а не достатньо йому було паспорт український порвати.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4402
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 10 січ, 2026 19:11
pesikot написав:
А шо такоє ?
Ти проти донатів ?
То порахуй скільки у тебе в підрозділі майна від донатів ?
Чи тебе зелена влада повністю забезпечує ? )
Я за донати. Але адекватна людина в підрозділі - це цінніше за пару мільйонів донатів. Тому не переоцінюй свою "участь" в обороні країни.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2490
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 10 січ, 2026 19:13
pesikot написав:
А шо такоє ?
Ти проти донатів ?
То порахуй скільки у тебе в підрозділі майна від донатів ?
Чи тебе зелена влада повністю забезпечує ? )
може ти підеш порахуєш майно від донатів і від держави та порівняєш?) Без людей майно не воює
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4402
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 10 січ, 2026 19:14
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
---=== Shaman ===---
іде розгортання но дуже стримано))) нащо вони тут потрібні після припинення вогню? Якщо знову почнеться вони побіжуть швидше турецьких будівельників.
давай, давай накидай на Європу
хто там драпав в 41 році не пам'ятаєш? навіть "ни..
---=== ===---
парторг, шо мішає європейським арміям зайти зараз коли вони тут потрібні?
тобі вже відповіли, святоша - для цього кроку теж мати рішучість, яка зараз ще недостатня в європейських лідерів. але час йде - Мерц вже замінив Меркель, а коли з'явиться нове покоління Скорценні - тоді й подивимось.
але коли європейські війська тут з'являться, то побачиш, що борзість руських залишиться лише борзістю.
насмішив з скорцені. Щоб появився скорцені мають зявитись мусоліні і гітлер після світової війни.
Та ти шо ... в Україні, без мусоліні і гітлера, з"явились свої "скорцені"
Операція "Павутина", тому приклад
В Ізраїлі там, взагалі, ще більше прикладів
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13090
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 10 січ, 2026 19:18
sashaqbl написав: pesikot написав:
А шо такоє ?
Ти проти донатів ?
То порахуй скільки у тебе в підрозділі майна від донатів ?
Чи тебе зелена влада повністю забезпечує ? )
Я за донати. Але адекватна людина в підрозділі - це цінніше за пару мільйонів донатів
. Тому не переоцінюй свою "участь" в обороні країни.
Послухай хлопчик, якщо ти таке пишешь, то ти дуже поганий керівник
Бо без забезпечення, навіть адекватна людина нічого не зробить
Керівник про це має знати, що без забезпечення нічого не буде
Приклад - немає пального, що може зробити адекватна людина ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13090
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 10 січ, 2026 19:22
Banderlog написав: pesikot написав:
А шо такоє ?
Ти проти донатів ?
То порахуй скільки у тебе в підрозділі майна від донатів ?
Чи тебе зелена влада повністю забезпечує ?
)
може ти підеш порахуєш майно від донатів і від держави та порівняєш?) Без людей майно не воює
мене дивує шо влада не здатна і не спроможна за 4 роки налагодити забеспечення своєї армії всим необхідним , потрібні волонтери ,донати ... , іноземна підтримка , шо це за влада ?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4452
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 638 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 10 січ, 2026 19:23
Banderlog написав: pesikot написав:
А шо такоє ?
Ти проти донатів ?
То порахуй скільки у тебе в підрозділі майна від донатів ?
Чи тебе зелена влада повністю забезпечує ? )
може ти підеш порахуєш майно від донатів і від держави та порівняєш?) Без людей майно не воює
Як і люди без майна
Дивно, так ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13090
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|187524
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|388634
|
|
|6076
|1092034
|
|