Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 19:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Послухай хлопчик, якщо ти таке пишешь, то ти дуже поганий керівник
Бо без забезпечення, навіть адекватна людина нічого не зробить
Керівник про це має знати, що без забезпечення нічого не буде
Приклад - немає пального, що може зробити адекватна людина ?

Слухай, ухилянт, не вчи мене воювати. А приходь і покажи, як...
sashaqbl
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 19:27

  pesikot написав:Та ти шо ... в Україні, без мусоліні і гітлера, з"явились свої "скорцені"

Операція "Павутина", тому приклад

В Ізраїлі там, взагалі, ще більше прикладів
мій юний прищавий читачику прийшов час тобі відкрити правду. операція павутина зроблена не українцями, морські дрони роблять не українці, на петріотах сидять не українці, привида києва не існувало, цигани танк не буксірували трактором....
правда це тільки пес патрон і жінка яка збила ворожий дрон банкою з огірками, но насправді то була банка з помідорами.
З міркувань безпеки прізвище не розголошується бо дуже вже влучно кидає банками.
Banderlog
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 19:34

Banderlog
на петріотах сидять не українці,


Петріоти не бачив, але чув що наші.
НАСАМС сам бачив і спілкувався на позиції. Наш, який був в Європі на навчанні. В камуфляжі «британка». Солдат які не були ніде, так вміють тягати кабелі і запускати живлення.
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 19:45

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Послухай хлопчик, якщо ти таке пишешь, то ти дуже поганий керівник
Бо без забезпечення, навіть адекватна людина нічого не зробить
Керівник про це має знати, що без забезпечення нічого не буде
Приклад - немає пального, що може зробити адекватна людина ?

Слухай, ухилянт, не вчи мене воювати. А приходь і покажи, як...

Коли тебе справжні ухилянти будуть брудом поливати, а ти будешь обтікати, я тобі про це нагадаю

PS. Ти вбиваєшь клин між цивільними, які домогають і військовими. Свідомо
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 20:09

  fler написав:
  Hotab написав:
  fler написав:Ну я все розумію, але шось вже задовбалася сидіти без води, світла та опалення з 11 ранку. Особливо дратують повідомлення про те, як все гарно на правому березі((.


Тре у Бандерлога питати про «сухий душ» і вологі серветки. 😅
Аналогічно по воді. Світло і опалення є. По графіку)

Поскаржилась на форумі і через 10 хвилин вмикнули воду і опалення.
А деякі тут кажуть, що наш форум мало хто читає..;)))

Так . Але насоси будинкові мабуть наковталися повітря і при появі тиску від водоканалу не запустились . Відповідно у мене то тонка цівка, то взагалі нема (так наче при відсутності світла).
(вже вирішили проблему)
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 20:10

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:парторг, шо мішає європейським арміям зайти зараз коли вони тут потрібні?

тобі вже відповіли, святоша - для цього кроку теж мати рішучість, яка зараз ще недостатня в європейських лідерів. але час йде - Мерц вже замінив Меркель, а коли з'явиться нове покоління Скорценні - тоді й подивимось.

але коли європейські війська тут з'являться, то побачиш, що борзість руських залишиться лише борзістю.
насмішив з скорцені. Щоб появився скорцені мають зявитись мусоліні і гітлер після світової війни. європейські війська зявляться хіба на західній Україні . В київ ніхто іти не буде.
Побачиш побачиш... вже 4й рік бачу як європа хоче воювати не одросла в них рішучість.
Тепер я тобі скажу, що ти побачиш якщо це продовжиться. М. Запоріжжя буде на лбз без варіантів. Потом підійдуть до м. дніпра. І це при умові що зеленський має в резерві зо 3 свіжі бригади.

за кого ти вболіваєш, воно зрозуміло. поки що досі Покровськ з Куп'янськом не подужали. тому вологі мрії про Дніпро можеш залишити. а там подивимось, як карта ляже... руські наче б за мир - що ж їх зупиняє? 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 20:24

  Hotab написав:
  fler написав:Поскаржилась на форумі і через 10 хвилин вмикнули воду і опалення.
А деякі тут кажуть, що наш форум мало хто читає..;)))

Так . Але насоси будинкові мабуть наковталися повітря і при появі тиску від водоканалу не запустились . Відповідно у мене то тонка цівка, то взагалі нема (так наче при відсутності світла).
(вже вирішили проблему)

У нас опалення відновилося без проблем, а зі світлом якась халепа. Вже другий раз вмикають, а воно вимикається через три секунди. При цьому вуличні фонарі горять ок, а будинок вибиває((.
fler
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 20:28

  fler написав:
  Hotab написав:
  fler написав:Поскаржилась на форумі і через 10 хвилин вмикнули воду і опалення.
А деякі тут кажуть, що наш форум мало хто читає..;)))

Так . Але насоси будинкові мабуть наковталися повітря і при появі тиску від водоканалу не запустились . Відповідно у мене то тонка цівка, то взагалі нема (так наче при відсутності світла).
(вже вирішили проблему)

У нас опалення відновилося без проблем, а зі світлом якась халепа. Вже другий раз вмикають, а воно вимикається через три секунди. При цьому вуличні фонарі горять ок, а будинок вибиває((.

Треба щоб хтось інформував, що всім одночасно не можна наввлюватист максимумом: бойлери, зарядні станції, теплі підлоги. Поступово.
Наша підстанція витримує. Але колись було подібне
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 20:30

  fler написав:зі світлом якась халепа. Вже другий раз вмикають, а воно вимикається через три секунди.

Багато хто хоче все і зразу. Бойлери, елкктроплити, холодильники, пралки, посудомийки, праски.
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 20:32

  Shaman написав:. поки що досі Покровськ з Куп'янськом не подужали. тому вологі мрії про Дніпро можеш залишити. а там подивимось, як карта ляже... руські наче б за мир - що ж їх зупиняє? 8)

за мир вони були раніше поки на фронті була рівновага.
ти не зрозумів ні за купянськ ні за покровськ ні за мирноград ні за гуляйполе.
Цих міст в Україні вже НЕМА. Ні дніпро ні запоріжжя вони штурмувати не будуть, а будуть виносити.
Тепер війна іде не на захоплення а на максимальне знищення.
Banderlog
  #
