andrijk777 написав:Орешнік - це міжконтинентальна балістична ракета. Її завдання: ядерний удар по Вашингтону чи Нью-Йорку. - тоді будуть "катастрофічні збитки". Удар по Дніпру чи Львову - це як гарматою(але без снаряду) по горобцям.
Це балістична ракета середньої дальності. Її завдання - удар по Львову, Варшаві чи Гамбургу. До Вашингтона вона не дотягне. В загальному так, це носій ядерної зброї. І удар був шоб полякати Європу - щоб часом не почали хапати російські танкери, наслідуючи Трампа.
«Орешник» является модификацией комплекса РС-26 «Рубеж» РС-26 «Рубеж» - дальность: 2000—6000 км Про сам «Орешник» даних мало. Тупо довіряти Вікіпедії я б не став. Цілі удару мені не відомі. Може так а може і ні. Спорити не буду, може вам якийсь генерал сказав секретну інфу.
Танкеры теневого флота массово разворачиваются в Карибском море, чтобы избежать перехвата США, - спикер Пентагона Парнелл. Он отметил, что Штаты намерены перехватывать все суда теневого флота, перевозящие венесуэльскую нефть. По его словам, американская блокада в Карибском море остается эффективной, поскольку за последние сутки как минимум семь танкеров развернулись и изменили курс. Парнелл подчеркнул, что эти суда "понимают серьезность намерений США". Чиї ж ці бідолашні танкери? Навіть не здогадуюсь І куди вони тікатимуть?
fox767676 написав:Все чегевары и соросята больше не актуальны Молодежь знает кто настоящий революционер в этом мире.
Вічний революціонер Дух, наука, думка, воля Не уступить пітьмі поля, Не дасть спутатись тепер. Розвалилась зла руїна, Покотилася лавіна, І де в світі тая сила, Щоб в бігу її спинила, Щоб згасила, мов огень, Розвидняющийся день?
Бетон написав:Мне нужно, чтобы в моей стране можно было жить, а не ждать десятилетиями, пока у них «созреют процессы». Я не обязан чинить россию, воспитывать её элиты или ждать их Горбачёва. Это их проблема, не моя и не Украины.
тВОЇ ПРОБЛЕМИ КИМ СТВОРЕНІ? рОСІЄЮ - ТО ДО НЕЇ І ПРЕТЕНЗІЇ.. а ОПОВІДАННЯ ЩО ТЕБЕ ГВАЛТУЮТЬ І ТИ В ЦЬОМУ ВИНУВАТИЙ - ЗАЛИШ СОБІ.
тИ взагалі усвідомлюєш, скільки агресорів у світі? Мені що — йти до путіна і жалітись? Я громадянин України. І саме Україна зобов’язана мене захищати. Кожен президент і кожен міністр оборони добровільно йшли на свої посади й брали на себе відповідальність. Саме їм я і виставляю претензії. Мене не цікавить росія і не цікавлять інші держави. Вони не несуть відповідальності за мою безпеку. Я вимагаю відповідальності від своєї держави — і це моє законне право.
Я розумію що набрид і дістав своїми поясненнями про податки.... Але давайте проаналізуємо 1 Складно знати що треба робити сьогодні - щоб бути правильним завтра 2 Не складно знаючи що робиться сьогодні - те саме робити ВЧОРА.
Отже Для того щоб протистояти педерації нам потрібно ПОДВОЇТИ ВВП ( що ми сьогодні і робимо подвоюючи ВВП за рахунок коштів від союзників) Таким чином ми ЧІТКО можемо знати що повинен був робити кожен з нас ДО ВІЙНИ.. А саме - подвоїти наші податки.. Ми знаємо що середній розмір офіційних зарплат був 17000 грн.. Таким чином Тільки ті хто ще ДО ВІЙНИ роками сплачував податки з офіційної в 34000 грн- тільки той можезаявити що ЙОМУ ДЕРЖАВА ВИННА бо він за себе заплатив... Але таких ДО Війни було максимум 1 млн осіб ( я наголошу, не ті хто на єдиному отримував 100000 а платив як з мінімалки , а ті хто платив з офіційної в 34000) Під чаас війни таких стало 4 млн ( той 1 млн що був до війни+1млн в ЗСУ+1млн заброньованих+1 млн волонтерів) Але найсмішніше Що як праваило в цій категорії немає тих кому Держава винна-вони просто роблять те що повинні.
pesikot написав:А шо такоє ? Ти проти донатів ? То порахуй скільки у тебе в підрозділі майна від донатів ? Чи тебе зелена влада повністю забезпечує ? )
Я за донати. Але адекватна людина в підрозділі - це цінніше за пару мільйонів донатів. Тому не переоцінюй свою "участь" в обороні країни.
Всі ми хочемо бути багатими і здоровими.. От ти Тобі треба ЛЮДИНА яку ТИ ОЦІНЮЄШ в пару мільйонів донатів.... В армії 1 млн осіб, по твоїй оцінці вони коштують як мінімум пару мільйонів донатів , робимо арХвметичну операцію 1 млн * 2 млн =2 000 млрд грн Робимо ДРУГУ арихВметичну операцію В тилу разом з твоєю дружиною - 20 млн працездатних...
В тебе від ТАКИХ ЗАХЦЯНОК -репа не трісне? Був тут долярчик, він за рік вже в тилу не зміг навіть 10000 грн на фронт задонатити... то НАФІГА ти його відпустив?
andrijk777 написав:Орешнік - це міжконтинентальна балістична ракета. Її завдання: ядерний удар по Вашингтону чи Нью-Йорку. - тоді будуть "катастрофічні збитки". Удар по Дніпру чи Львову - це як гарматою(але без снаряду) по горобцям.
Це балістична ракета середньої дальності. Її завдання - удар по Львову, Варшаві чи Гамбургу. До Вашингтона вона не дотягне. В загальному так, це носій ядерної зброї. І удар був шоб полякати Європу - щоб часом не почали хапати російські танкери, наслідуючи Трампа.
«Орешник» является модификацией комплекса РС-26 «Рубеж» РС-26 «Рубеж» - дальность: 2000—6000 км Про сам «Орешник» даних мало. Тупо довіряти Вікіпедії я б не став. Цілі удару мені не відомі. Може так а може і ні. Спорити не буду, може вам якийсь генерал сказав секретну інфу.
Сьогодні був за 1 км від точки прильоту цієї вундервафлі.... Навіть не побачив вибитих вікон в помешканнях. Коли були прильоти по Олени Степанівни і там де сімя в мужика загинула а він вижив - все було в рази страшніше. Отже свій висновок що якщо ця вундервафля це найсильніше що в педераційників є - то в глобальному світі їм робити нічого.. їх прибалти з фінами під плінтус сотнею ф35 заженуть