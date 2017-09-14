andrijk777 написав:Орешнік - це міжконтинентальна балістична ракета. Її завдання: ядерний удар по Вашингтону чи Нью-Йорку. - тоді будуть "катастрофічні збитки". Удар по Дніпру чи Львову - це як гарматою(але без снаряду) по горобцям.
Це балістична ракета середньої дальності. Її завдання - удар по Львову, Варшаві чи Гамбургу. До Вашингтона вона не дотягне. В загальному так, це носій ядерної зброї. І удар був шоб полякати Європу - щоб часом не почали хапати російські танкери, наслідуючи Трампа.
«Орешник» является модификацией комплекса РС-26 «Рубеж» РС-26 «Рубеж» - дальность: 2000—6000 км Про сам «Орешник» даних мало. Тупо довіряти Вікіпедії я б не став. Цілі удару мені не відомі. Може так а може і ні. Спорити не буду, може вам якийсь генерал сказав секретну інфу.
Танкеры теневого флота массово разворачиваются в Карибском море, чтобы избежать перехвата США, - спикер Пентагона Парнелл. Он отметил, что Штаты намерены перехватывать все суда теневого флота, перевозящие венесуэльскую нефть. По его словам, американская блокада в Карибском море остается эффективной, поскольку за последние сутки как минимум семь танкеров развернулись и изменили курс. Парнелл подчеркнул, что эти суда "понимают серьезность намерений США". Чиї ж ці бідолашні танкери? Навіть не здогадуюсь І куди вони тікатимуть?
fox767676 написав:Все чегевары и соросята больше не актуальны Молодежь знает кто настоящий революционер в этом мире.
Вічний революціонер Дух, наука, думка, воля Не уступить пітьмі поля, Не дасть спутатись тепер. Розвалилась зла руїна, Покотилася лавіна, І де в світі тая сила, Щоб в бігу її спинила, Щоб згасила, мов огень, Розвидняющийся день?
Бетон написав:Мне нужно, чтобы в моей стране можно было жить, а не ждать десятилетиями, пока у них «созреют процессы». Я не обязан чинить россию, воспитывать её элиты или ждать их Горбачёва. Это их проблема, не моя и не Украины.
тВОЇ ПРОБЛЕМИ КИМ СТВОРЕНІ? рОСІЄЮ - ТО ДО НЕЇ І ПРЕТЕНЗІЇ.. а ОПОВІДАННЯ ЩО ТЕБЕ ГВАЛТУЮТЬ І ТИ В ЦЬОМУ ВИНУВАТИЙ - ЗАЛИШ СОБІ.
тИ взагалі усвідомлюєш, скільки агресорів у світі? Мені що — йти до путіна і жалітись? Я громадянин України. І саме Україна зобов’язана мене захищати. Кожен президент і кожен міністр оборони добровільно йшли на свої посади й брали на себе відповідальність. Саме їм я і виставляю претензії. Мене не цікавить росія і не цікавлять інші держави. Вони не несуть відповідальності за мою безпеку. Я вимагаю відповідальності від своєї держави — і це моє законне право.
Я розумію що набрид і дістав своїми поясненнями про податки.... Але давайте проаналізуємо 1 Складно знати що треба робити сьогодні - щоб бути правильним завтра 2 Не складно знаючи що робиться сьогодні - те саме робити ВЧОРА.
Отже Для того щоб протистояти педерації нам потрібно ПОДВОЇТИ ВВП ( що ми сьогодні і робимо подвоюючи ВВП за рахунок коштів від союзників) Таким чином ми ЧІТКО можемо знати що повинен був робити кожен з нас ДО ВІЙНИ.. А саме - подвоїти наші податки.. Ми знаємо що середній розмір офіційних зарплат був 17000 грн.. Таким чином Тільки ті хто ще ДО ВІЙНИ роками сплачував податки з офіційної в 34000 грн- тільки той можезаявити що ЙОМУ ДЕРЖАВА ВИННА бо він за себе заплатив... Але таких ДО Війни було максимум 1 млн осіб ( я наголошу, не ті хто на єдиному отримував 100000 а платив як з мінімалки , а ті хто платив з офіційної в 34000) Під чаас війни таких стало 4 млн ( той 1 млн що був до війни+1млн в ЗСУ+1млн заброньованих+1 млн волонтерів) Але найсмішніше Що як праваило в цій категорії немає тих кому Держава винна-вони просто роблять те що повинні.
pesikot написав:А шо такоє ? Ти проти донатів ? То порахуй скільки у тебе в підрозділі майна від донатів ? Чи тебе зелена влада повністю забезпечує ? )
Я за донати. Але адекватна людина в підрозділі - це цінніше за пару мільйонів донатів. Тому не переоцінюй свою "участь" в обороні країни.
Всі ми хочемо бути багатими і здоровими.. От ти Тобі треба ЛЮДИНА яку ТИ ОЦІНЮЄШ в пару мільйонів донатів.... В армії 1 млн осіб, по твоїй оцінці вони коштують як мінімум пару мільйонів донатів , робимо арХвметичну операцію 1 млн * 2 млн =2 000 млрд грн Робимо ДРУГУ арихВметичну операцію В тилу разом з твоєю дружиною - 20 млн працездатних...
В тебе від ТАКИХ ЗАХЦЯНОК -репа не трісне? Був тут долярчик, він за рік вже в тилу не зміг навіть 10000 грн на фронт задонатити... то НАФІГА ти його відпустив?
Сьогодні був за 1 км від точки прильоту цієї вундервафлі.... Навіть не побачив вибитих вікон в помешканнях. Коли були прильоти по Олени Степанівни і там де сімя в мужика загинула а він вижив - все було в рази страшніше. Отже свій висновок що якщо ця вундервафля це найсильніше що в педераційників є - то в глобальному світі їм робити нічого.. їх прибалти з фінами під плінтус сотнею ф35 заженуть
pesikot написав:Послухай хлопчик, якщо ти таке пишешь, то ти дуже поганий керівник Бо без забезпечення, навіть адекватна людина нічого не зробить Керівник про це має знати, що без забезпечення нічого не буде Приклад - немає пального, що може зробити адекватна людина ?
Слухай, ухилянт, не вчи мене воювати. А приходь і покажи, як...
Уяви собі, що твій командир тебе читає і знає наприклад мене. І бере і засовує тебе керувати моєю наливайкою , але з умовою щоб ти не засрав податки і донати.... Я на твоєму місці - пару місяців протримаюсь.. А от що ти зробиш коли виявиться що ти не те що донати чи податки - що ти на себе заробити не зможеш.. Тому не тявкай на тих хто годує.. І вони не будуть тебе нагинати за те що ти на них тявкаєш.. Ти ж такий самий як і будь який чиновник в цій країні. Тобі ПЛАТЯТЬ все що можуть - ТИ ЗАХИЩАЄШ так як можеш...
Чи ти як Єрмак в Зеленського? чи може навіть як сам БоунАпАрт.. я і моя команда з пяти менеджерів має в сраці всіх ким керуємо .....
Banderlog написав:Тепер війна іде не на захоплення а на максимальне знищення.
Знищення-це також гроші.... Скільки ОБЛАСНИХ міст які МИ захищали -повністю знищені? -жодне А скільки знищено настільки що там відсутнє життя?-жодне Навіть в Покровську/Бахмуті/Маріуполі і то є життя. Тому що знищити Той самий Харків (40 км від кордону з педерацією) вони не змогли за 4 роки.. То скільки років і за які гроші - вони будуть знищувати наступні 22 обласних міста?