ЛАД написав:А что есть хоть один человек на форуме, который сомневается в том, что Россия агрессор и нарушила/нарушает международное право? Не вижу ни одного такого. По этому вопросу ни у кого нет другого мнения и споров на эту тему даже не возникало. Так зачем здесь об этом писать? А вот с тем, что Трамп нарушил международное право блокадой Венесуэлы, совершил акт агрессии против неё и плевать хотел на это, многие почему-то не согласны.
В нас не прийнято говорити про корупцію, коли кум рішає твої проблеми. Та й в принципі - так, право сили ніхто невідміняв. Так, це погано. Мені особисто Трамп огидний. Але куди огидніший, коли підспівує х... і намагається з ним дружити, ніж коли робить йому неприємне. Зараз в нього трохи їде дах на фоні успіхів і куди краще, щоб він звертав увагу на х... ніж на Гренландію. Стосовно Венесуели - типова колоніальна політика 19 століття. Зараз адекватні колонізатори мають витонченіші методи, але Трамп занадто тупий.
Полностью согласен.
Але мені здається, що для пересічного венесуельця, принаймні в короткостроковій перспективі - це все ж значно краще ніж диктатура Мадуро.
Вполне может быть. Будет зависеть от трамповского управления. Но точно будет выгодно относительно тонкому слою компрадорской буржуазии.
sashaqbl написав:
ЛАД написав:Я вполне понимая Трампа. Он в первую очередь думает и заботится о своей стране, президентом которой его выбрали. И думает о благе своей страны, уж как он его понимает..
Якщо чесно - в цьому я не впевнений. Скоріш дбає про інтереси своїх спонсорів.
Так я и написал: "о благе своей страны, уж как он его понимает". В его представлении благо для его спонсоров (и его лично) - благо для страны.
pesikot написав:Не 5 гривень, а значно більше, значно Кланятись не потрібно, потрібно лише звичайна повага, а не обсірати тих, хто допомогає
Ну то може б для початку ти перестав дойобуватися до військових, якщо ссиш до них приєднатися?
пане, лейтенанте, відпочинь трохи подивись гарне відео, якщо час маєш
И что вас удивляет? Это вариант экономического бронирования, за которое порой агитируют. Там тратятся бешеные деньги, соответственно, налоги, которые платятся государству. А для этого надо и дорогу построить, и электричество обеспечить. Непонятно, почему автор наехал на "Укргидроэнерго" за пожертвование 149 млн. в Фонд Чмута да ещё исказил его фамилию. Это всё же не "откат", а деньги на помощь армии.
sashaqbl написав:Ну то може б для початку ти перестав дойобуватися до військових, якщо ссиш до них приєднатися?
пане, лейтенанте, відпочинь трохи подивись гарне відео, якщо час маєш
И что вас удивляет? Это вариант экономического бронирования, за которое порой агитируют. Там тратятся бешеные деньги, соответственно, налоги, которые платятся государству. А для этого надо и дорогу построить, и электричество обеспечить.
Не хочу Вас засмучувати, але в Україні нема економічного бронювання.
prodigy написав:............. пане, лейтенанте, відпочинь трохи подивись гарне відео, якщо час маєш [youtube]tlBdkS_skR0[/youtube.
И что вас удивляет? Это вариант экономического бронирования, за которое порой агитируют. Там тратятся бешеные деньги, соответственно, налоги, которые платятся государству. А для этого надо и дорогу построить, и электричество обеспечить.
Не хочу Вас засмучувати, але в Україні нема економічного бронювання.
Ой, а я и не знал! Спасибо вам! Но с иронией у вас плохо. Точнее, с её пониманием.