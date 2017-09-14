ЛАД написав:... Теперь второй вопрос. Тут пишут: "чому ті самі форумчани не розповідають про порушення міжнародного права, а?" А что есть хоть один человек на форуме, который сомневается в том, что Россия агрессор и нарушила/нарушает международное право? Не вижу ни одного такого. По этому вопросу ни у кого нет другого мнения и споров на эту тему даже не возникало. Так зачем здесь об этом писать? А вот с тем, что Трамп нарушил международное право блокадой Венесуэлы, совершил акт агрессии против неё и плевать хотел на это, многие почему-то не согласны. И это не к тому, чтобы уравнять США и РФ, а просто к тому, что надо признавать реальность. Право силы существует и никогда не умирало. И государства, убеждённые в своей силе (пусть даже ошибочно) при возможности и желании ей пользуются. Путин начал войну, потому что был уверен, что никто не захочет с ним связываться благодаря большим запасам ЯО. И, как видим, так и происходит. Тут часто упрекают наших партнёров в трусости и отсутствии железных причиндалов. Это не трусость, просто никто не хочет испытывать судьбу и проверять на практике не перерастёт ли война с РФ во всеобщую ядерную. В этом случае число жертв будет измеряться не сотнями тысяч, а десятками и сотнями миллионов. Поэтому десятки лет и СССР, и Запад вели себя относительно сдержанно. У нас часто пишут о российской пропаганде, Она, безусловно есть и во многих случаях хорошо работает. Но есть и объективные причины "трусости" наших партнёров. ...
коли Раша агресор, то немає взагалі бути питань, що Україна щось не те робила. агресор - крапка. а тут дехто розмірковує, а що ми не так зробили, Майдан не такий... ні, хлопчики, або труси, або хрестик.
й другий момент. Раша не просто порушила правила. її наче армія постійно скоює військові злочини. тому постійно треба пам'ятати, що будь-які домовленості з Рашею - це 1938, домовленість з Гітлером. наслідки будуть такі самі.
з приводу США. так США порушили міжнародні правила - які ІСНУВАЛИ. й поламав їх далеко не самий адекватний президент США - але маємо що маємо. й здається ніхто цього не заперечує. або наведіть приклади. АЛЕ нюанс - я відмовляю в праві розповідати про міжнародне право країнам, які ЧОТИРИ роки не бачать прямої агресії проти України. тому Раші, Ірану, Венесуелі та навіть Китаю треба трошки свої вимоги запхати поглибше - без правил, то без правил. а то як отримали по balls, то відразу згадали про правила? правила відновлять - коли найбільших порушників правил приведуть до тями...
ЛАД написав:... И, наконец, третье. Сегодня хорошо проявились разные взгляды военных и штатских. Можно понять и принять мнение гражданских - действительно, для войны нужна работа и фронта, и тыла. Но сравнивать их не приходится. У нас, в отличие от других войн, очень небольшая часть населения занята работой для фронта. И большинство гражданских живёт примерно так же, как до войны. Условия в армии резко отличаются. Я уж не буду говорить о рисках для жизни. Это невозможно оценить никакими мерками. Но даже жизнь в окопе или, в лучшем случае, в блиндаже отличается кардинально. И у них речь не идёт о 8-часовом рабочем дне или 5-дневной рабочей неделе, или утеплённом ватерклозете. И они уже давно понимают, что смены не будет. У нас у всех в результате 4-летней войны психика в той или иной степени не в порядке. Но у военных тем более. Уважительное отношение к собеседникам обязательно для всех (к сожалению, это не соблюдается). Но уж закидоны в адрес военных просто недопустимы. Можно спорить, не соглашаться с их мнением, но оскорблять... Несколько смешно звучат обвинения гражданских в адрес фронтовиков в "недостаточном патриотизме" или чём-то подобном.
а наведіть, хто ображає військових? приклади в студію... я пам'ятаю лише постійні накиди деяких гівнюків на Хотаба... й не пам'ятаю ЛАД вашої реакції саме на ці випадки...
й друге питання - а що робити, коли військові починають накидати на цивільних? "панять и прастить"? Успіха після цього приводили до тями... я вже мовчу, що явні ухилянти, які спокійно мобілізованих нахивають "м'ясом", власне, як й інших в ЗСУ - цих чомусь не чіпають. а от починають накидати на проукраїнських форумчан - то ЛАД тут як тут, на цих можна накидати, все нормально
The New York Times та The Wall Street Journal, посилаючись на американських чиновників, що говорили на умовах анонімності, ввечері 10 січня повідомили, що Трампу надали варіанти воєнного удару по Ірану, але остаточного рішення він ще не ухвалив.
Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Калібаф, виступ якого транслювало державне телебачення, заявив, що «в разі нападу на Іран, як окупована територія (так Калібаф називає Ізраїль — ред.), так і всі американські військові центри, бази та кораблі в регіоні будуть нашими законними цілями».
Водночас агентство зауважує, що залишається неясним, наскільки серйозно Іран налаштований на удар, особливо після того, як його засоби протиповітряної оборони були знищені під час 12-денної війни з Ізраїлем у червні 2025 року. Рішення про початок війни залежатиме від 86-річного верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї, констатується у статті.
а то цей Хаменеї так переймається долею народу, що Reuters років ще десять тому порахувала, що напереймався вже на 95 ярдів дол. як власне й більшість цих захисників народу від західних імперіалістів. бо коли це відбувається з США, як в Саудівській Аравії, то вистачає всім й народові, й владі. а при різних ліваках чомусь на народ не залишається