Додано: Нед 11 січ, 2026 21:04

ЛАД написав: ...

Теперь второй вопрос.

Тут пишут: "чому ті самі форумчани не розповідають про порушення міжнародного права, а?"

А что есть хоть один человек на форуме, который сомневается в том, что Россия агрессор и нарушила/нарушает международное право?

Не вижу ни одного такого. По этому вопросу ни у кого нет другого мнения и споров на эту тему даже не возникало. Так зачем здесь об этом писать?

А вот с тем, что Трамп нарушил международное право блокадой Венесуэлы, совершил акт агрессии против неё и плевать хотел на это, многие почему-то не согласны.

И это не к тому, чтобы уравнять США и РФ, а просто к тому, что надо признавать реальность. Право силы существует и никогда не умирало.

И государства, убеждённые в своей силе (пусть даже ошибочно) при возможности и желании ей пользуются. Путин начал войну, потому что был уверен, что никто не захочет с ним связываться благодаря большим запасам ЯО. И, как видим, так и происходит. Тут часто упрекают наших партнёров в трусости и отсутствии железных причиндалов. Это не трусость, просто никто не хочет испытывать судьбу и проверять на практике не перерастёт ли война с РФ во всеобщую ядерную. В этом случае число жертв будет измеряться не сотнями тысяч, а десятками и сотнями миллионов. Поэтому десятки лет и СССР, и Запад вели себя относительно сдержанно.

У нас часто пишут о российской пропаганде, Она, безусловно есть и во многих случаях хорошо работает. Но есть и объективные причины "трусости" наших партнёров.

... ...Теперь второй вопрос.Тут пишут: "чому ті самі форумчани не розповідають про порушення міжнародного права, а?"А что есть хоть один человек на форуме, который сомневается в том, что Россия агрессор и нарушила/нарушает международное право?Не вижу ни одного такого. По этому вопросу ни у кого нет другого мнения и споров на эту тему даже не возникало. Так зачемоб этом писать?А вот с тем, что Трамп нарушил международное право блокадой Венесуэлы, совершил акт агрессии против неё и плевать хотел на это, многие почему-то не согласны.И это не к тому, чтобы уравнять США и РФ, а просто к тому, что надо признавать реальность. Право силы существует и никогда не умирало.И государства, убеждённые в своей силе (пусть даже ошибочно) при возможности и желании ей пользуются. Путин начал войну, потому что был уверен, что никто не захочет с ним связываться благодаря большим запасам ЯО. И, как видим, так и происходит. Тут часто упрекают наших партнёров в трусости и отсутствии железных причиндалов. Это не трусость, просто никто не хочет испытывать судьбу и проверять на практике не перерастёт ли война с РФ во всеобщую ядерную. В этом случае число жертв будет измеряться не сотнями тысяч, а десятками и сотнями миллионов. Поэтому десятки лет и СССР, и Запад вели себя относительно сдержанно.У нас часто пишут о российской пропаганде, Она, безусловно есть и во многих случаях хорошо работает. Но есть и объективные причины "трусости" наших партнёров....

коли Раша агресор, то немає взагалі бути питань, що Україна щось не те робила. агресор - крапка. а тут дехто розмірковує, а що ми не так зробили, Майдан не такий... ні, хлопчики, або труси, або хрестик.й другий момент. Раша не просто порушила правила. її наче армія постійно скоює військові злочини. тому постійно треба пам'ятати, що будь-які домовленості з Рашею - це 1938, домовленість з Гітлером. наслідки будуть такі самі.з приводу США. так США порушили міжнародні правила - які ІСНУВАЛИ. й поламав їх далеко не самий адекватний президент США - але маємо що маємо. й здається ніхто цього не заперечує. або наведіть приклади. АЛЕ нюанс - я відмовляю в праві розповідати про міжнародне право країнам, які ЧОТИРИ роки не бачать прямої агресії проти України. тому Раші, Ірану, Венесуелі та навіть Китаю треба трошки свої вимоги запхати поглибше - без правил, то без правил. а то як отримали по balls, то відразу згадали про правила?правила відновлять - коли найбільших порушників правил приведуть до тями...