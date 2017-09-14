RSS
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 21:26

  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:знову втік? агов, санітари - він тут :lol:

х.йло, ти неодноразово пропонував вбивати воїнів ЗСУ,
тупі шуточки про санітарів це не відмінять.

чувак, я навіть не буду писати про якись підтвердження - маячню підтвердити неможливо ;) власне, як й заперечити :oops:

ти не пам'ятаєш, що мені відповідав коли я тебе рилом в твою ж цитату на цю тему ткнув?
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 21:29

те що модератори знов за тобой гімно почистять - не значить що цього не було!!!
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 21:30

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:х.йло, ти неодноразово пропонував вбивати воїнів ЗСУ,
тупі шуточки про санітарів це не відмінять.

чувак, я навіть не буду писати про якись підтвердження - маячню підтвердити неможливо ;) власне, як й заперечити :oops:

ти не пам'ятаєш, що мені відповідав коли я тебе рилом в твою ж цитату на цю тему ткнув?

стасюк, лізь під шконку - ти зараз весь форум зашквариш...

ти нахабно брешеш, але як заперечити те, чого не було...
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 21:34

от що я тобі нагадаю
"зачем ты намотал на шею провод
спросил я у сереженьки гнилого
ничего стасюк не отвечает,
висит и тихо ботами качает"
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 21:35

  Shaman написав:ти нахабно брешеш

Навіщо це мені?
немає сенсу якогось ноунейма на форумі просто так оббріхувати, це пуста трата часу.
а ось факти, що мене зачепили - "ето другоє".
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 21:37

  Vadim_ написав:ещё один вопрос к любителям ссср , вы знаете почему у нас такой калибр? потому что он в дюймах :) . станки были поставлены из сша и британии, там дюймы, и и до сих пор

К любителям ссср себя не отношу, о поставках технологий знаю, но версия вызывает некоторые сомнения. Станки обычно позволяют варьировать диаметр изделий в широком диапазоне, а пересчет из имперской системы в метрическую и обратно не вызывает проблем.
Прежде всего хотелось бы выяснить, о каком именно калибре идет речь? Их много.

Калибры стандартизованы внутри НАТО, а там есть участники с разными системами измерений.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:Станки обычно позволяют варьировать диаметр изделий в широком диапазоне, а пересчет из имперской системы в метрическую и обратно не вызывает проблем.
Якщо у Вас гайки/болти,ключі, вимірювальні прилади , шкала на станку, креслення і так далі - в дюймах....
Що будете робити?
Перераховувати в метричну.... так там проблеми сотих виникають , а розрахувати допустимий допуск - Ви не вмієте, бо це інженерія і досліди....
Тому
Або копіюєте ВСЕ
Або відразу купуєте обладнання/технології - там де використовують метричну систему.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_stasyuk555 написав:а ось факти, що мене зачепили - "ето другоє".
А можна поцікавитись
Тебе просто ВНАГЛУ зачепили...
Чи ти ОБІСРАВ 97% населення України мотивуючи свій срач тим що вони не в ЗСУ ?

Труси-Хрестик...
ПС
Ти знаєш ЧОМУ АРМІЯ програла в перші тижні 2014 року?
Тому що ДЛЯ АРМІЇ всередині ДЕРЖАВИ все населення це ті кого вона має ЗАХИЩАТИ
На відміну від міліції(для якої є хороші громадяни і погані громадяни(ті хто за колючкою)
Тому ВІЙСЬКОВИЙ по своїй СУТІ не може відкрити пащеку на цивільного, в противному разі він не військовий.
А от мєнт - може бо має такі права
Так що визначся
ТИ ХТО ?
