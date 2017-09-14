RSS
  #<1 ... 16417164181641916420
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 00:47

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Могилевська показала, як із чоловіком та доньками проводить зимову відпустку на Тенеріфе (відео)
Чоловік, я так розумію, з іншого тіста?

Ну ти наприклад теж не з бойового тіста
А інші не можуть бути з такого ж?

Ну, мене закордон, мабуть, не випустять.
1
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 00:48

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:
  Могилевська показала, як із чоловіком та доньками проводить зимову відпустку на Тенеріфе (відео)
Чоловік, я так розумію, з іншого тіста?

Ну ти наприклад теж не з бойового тіста
А інші не можуть бути з такого ж?

Ну, мене закордон, мабуть, не випустять.

Яка різниця де непотріб.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 00:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну


С начала января минимум 16 танкеров вышли из венесуэльских портов после захвата Мадуро, пытаясь уйти "в тёмном режиме" (AIS выключен, ложные позиций, ложные флаги).

Из них 5 уже захвачено США. 4 загруженных танкера вернулись 9–10 января. Остальные 7 США ищут через спутники. дроны, авиацию.

Результат - Венесуэла сейчас практически не может торговать нефтью в значимых объёмах. Экспорт почти на нуле. Экономика Венесуэлы на грани: нефть — 40%+ доходов бюджета, без экспорта — гуманитарный кризис, нет зарплаты бюджетникам и солдатам. Военная операция не нужна, Трамп верно определил, куда больнее надавить.


Джерело не перевірене
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 01:28

  Hotab написав:

С начала января минимум 16 танкеров вышли из венесуэльских портов после захвата Мадуро, пытаясь уйти "в тёмном режиме" (AIS выключен, ложные позиций, ложные флаги).

Из них 5 уже захвачено США. 4 загруженных танкера вернулись 9–10 января. Остальные 7 США ищут через спутники. дроны, авиацию.

Результат - Венесуэла сейчас практически не может торговать нефтью в значимых объёмах. Экспорт почти на нуле. Экономика Венесуэлы на грани: нефть — 40%+ доходов бюджета, без экспорта — гуманитарный кризис, нет зарплаты бюджетникам и солдатам. Военная операция не нужна, Трамп верно определил, куда больнее надавить.


Джерело не перевірене

Но это ни разу не нарушение "международных правил", и не агрессия.
Исключительно "сила права", по которой живут передовые государства.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 01:28

  Hotab написав:

С начала января минимум 16 танкеров вышли из венесуэльских портов после захвата Мадуро, пытаясь уйти "в тёмном режиме" (AIS выключен, ложные позиций, ложные флаги).

Из них 5 уже захвачено США. 4 загруженных танкера вернулись 9–10 января. Остальные 7 США ищут через спутники. дроны, авиацию.

Результат - Венесуэла сейчас практически не может торговать нефтью в значимых объёмах. Экспорт почти на нуле. Экономика Венесуэлы на грани: нефть — 40%+ доходов бюджета, без экспорта — гуманитарный кризис, нет зарплаты бюджетникам и солдатам. Военная операция не нужна, Трамп верно определил, куда больнее надавить.


Джерело не перевірене

Да как бы "проверенные" источники тоже не дают внятных ответов.
К примеру все тот же танкер Bella 1. Контекст сообщений, что он перевозит нефть из Венесуэлы.
А почему не с точностью до наоборот ? ВВоз легкой иранской нефти для смешивания с тяжелой венесуэльской ,

https://www.csis.org/analysis/what-bell ... dow-fleets

Тогда следующий вопрос. Доставка иранской нефти - это похоже уже нарушение санкций ООН в отношении Ирана.
А судну шьют какую-то мелкоту про смену флага. Ну и так далее.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 01:31

  tumos написав:
Тогда следующий вопрос. Доставка иранской нефти - это похоже уже нарушение санкций ООН в отношении Ирана.
А судну шьют какую-то мелкоту про смену флага. Ну и так далее.

Уже писал: "Ты виноват уж в том, что хочетчя мне кушать".
Было бы желание и силы. а повод придумается.
