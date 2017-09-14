RSS
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:50

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Калібр 7,62 - один

Окей, я хочу бачити, як ви стрілятимете з АК патронами СВД...
Ше раз
Патрон -різний , бо різний вміст пороху
Калібр кулі-однаковий, тому переставивши кулю з патрона ак в патрон свд (чи навпаки)-ви зможете провести постріл з тої зброї для якої розроблено патрон
budivelnik
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:52

budivelnik та не один. В першому варіанті 7.62х39, а в другому 7.62х39.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Окей, я хочу бачити, як ви стрілятимете з АК патронами СВД...

Тут Вы слегка погорячились. Параметры и маркировка патрона включают в себя не только калибр.
  budivelnik написав:Калібр кулі-однаковий, тому переставивши кулю з патрона ак в патрон свд (чи навпаки)-ви зможете провести постріл з тої зброї для якої розроблено патрон

А поменять местами пули в советском и западном патронах под одинаково обозначаемые калибры Вы просто не сможете - у них разный диаметр.
Не существует понятия "калибр пули". Калибр - это характеристика ствола.
Сибарит
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 11:12

  ЛАД написав:
  Hotab написав:

С начала января минимум 16 танкеров вышли из венесуэльских портов после захвата Мадуро, пытаясь уйти "в тёмном режиме" (AIS выключен, ложные позиций, ложные флаги).

Из них 5 уже захвачено США. 4 загруженных танкера вернулись 9–10 января. Остальные 7 США ищут через спутники. дроны, авиацию.

Результат - Венесуэла сейчас практически не может торговать нефтью в значимых объёмах. Экспорт почти на нуле. Экономика Венесуэлы на грани: нефть — 40%+ доходов бюджета, без экспорта — гуманитарный кризис, нет зарплаты бюджетникам и солдатам. Военная операция не нужна, Трамп верно определил, куда больнее надавить.

Джерело не перевірене

Но это ни разу не нарушение "международных правил", и не агрессия.
Исключительно "сила права", по которой живут передовые государства.

порушення, порушення... але скільки років погані хлопці обходили правила? тепер й з ними зіграли по-іншому... як там в кіно - коли правосуддя не може покарати, головний герой бере все в свої руки ;)

трошки поскублять поганих хлопців, й повернемося жити по правилам. але ви ж це не визнаєте, це я визнаю існування правил - мені по них й жити. а вам - без правил. кожному по вірі його ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 11:14

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Причина - наслідок.
Чому війна переросла у крупномасштабку? Бо вибір 2019: розмінування, відведення/розведення, систематичний саботаж ДОЗ і ракетних програм, повний ігнор попереджень про вторгнення, "Вагнергейт", шатли, "там же наши люді"... І при цьому всьому "Мінськ - це капітуляція".

Чому війна переросла в крупномасштабку? Бо в росіян було розуміння, що бажаючих захищати країну буде недостатньо.

Як це недостатньо? КМІС каже, що за війну до останньої верби навіть зараз аж 74% - чи не той же лохторат, що поржать хотів у 2019. Якщо серйозно, то у 2022-23 бажаючих захищати країну було більш ніж достатньо, але скористатись з цього влада злодійкуватих нездар не змогла - вирішили попіаритись на 18-27. Результат відомий.
  sashaqbl написав:Але це і вибір 2019 року з його наслідками, і те, що Шмідт досі не дійшов до ТЦК...

Щоб в 50+ мене запхали в штурмову піхоту? Ні, дякую, не збираюсь доходити до ТЦК, бо з таким керівництвом держави шанси на перемогу від'ємні, а переможеним, як відомо - горе. От знайомий знайомих дійшов у листопаді 2025 до ТЦК - через бусик звичайно ж. Тиждень тому батькам повідомили - пропав безвісти на покровському.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 11:16

  ЛАД написав:
  tumos написав:...............
Тогда следующий вопрос. Доставка иранской нефти - это похоже уже нарушение санкций ООН в отношении Ирана.
А судну шьют какую-то мелкоту про смену флага. Ну и так далее.

Уже писал: "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать".
Было бы желание и силы. а повод придумается.

підстава є - порушення санкцій США. зараз почнуться розмови, а чи мають США право накладати санкції та таке інше... на Іран санкції накладені не просто так, чи не так? на КНДР - теж. На рашу - теж.
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 11:17

  sashaqbl написав:
  Vadim_ написав:
  sashaqbl написав:Який з 7.62 ? В СССР їх було два. І ще два в США.
Я вже написав, що 7.62 було прийнято на озброєння в Російській імперії до ввечення метричної системи. На момент прийняття мосінки на озброєння - ДЮЙМ був одиницею вимірювання в Російській імперії, а про сантиметри і міліметри ніхто не чув.

из США заводы перевозились в ссср

А нічого що калібр прийняли на озброєння в Російській імперії а не СССР?

так тоді і почали , в російській імперіі їх не було от слова совсем
Vadim_
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 11:19

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:.......
Тут скоріше - причини для самогубства в них були схожі. Вони не бачили себе в новому світопорядку, в нейтральній демілітаризованій німеччині під зовнішнім управлінням.
Цікаво що після корейської війни захід відмовився від ідеї нейтральної німеччини. І навіть на пропозиції Сталіна щодо обєднання німеччини за умов збереження її нейтралітету відповів відмовою.
І чисто щоб не було спекуляцій, стрілялась меншість, багато нацитських урядовців нормально адаптувались як до комуністичного правління так і до демократів в нато.
Що характерно потомки теж досягли карєрних висот.
Для прикладу внук гудеріана брав участь в операції буря в пустелі в званні бригадного генерала. Так що зря гебельс траванув жінку й дітей.

Всё верно, но объяснить это шаману не удастся.

що саме не вдається пояснити? це можна? чи теж не можна пояснити? :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Щоб в 50+ мене запхали в штурмову піхоту? Ні, дякую, не збираюсь доходити до ТЦК, бо з таким керівництвом держави шанси на перемогу від'ємні, а переможеним, як відомо - горе. От знайомий знайомих дійшов у листопаді 2025 до ТЦК - через бусик звичайно ж. Тиждень тому батькам повідомили - пропав безвісти на покровському.

Завжди легше вказати пальцем на когось, ніж визнати, що ти теж г***. Є купа варіантів не потрапити в штурмовики. Але є потреба усвідомити готовність захищати країну і не ховатися.
Наразі ти нічим не кращий за тих, хто голосував за Зеленського - ти теж щукаєш мир в очах х....
sashaqbl
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 11:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Як це недостатньо? КМІС каже, що за війну до останньої верби навіть зараз аж 74% - чи не той же лохторат, що поржать хотів у 2019. Якщо серйозно, то у 2022-23 бажаючих захищати країну було більш ніж достатньо, але скористатись з цього влада злодійкуватих нездар не змогла - вирішили попіаритись на 18-27. Результат відомий.

Ти не був серед них ні в 22 ні в 23 тому не бреши. Ти такий самий, як і лохотрат Зеленського. Більше того, ти набагато гірший за тих, хто шукав миру, але коли почалась війна, то пішов воювати.
Бо ти досі віриш що хтось принесе тобі мир на тарілочці.
sashaqbl
