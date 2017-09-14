Додано: Пон 12 січ, 2026 15:33

Є в нас один совкофіл , для якого

нЄ всьО тАк АднАзнАчнА

і ще б куди не йшло , якби в нього до всіх випадків однаковий підхід..

але ж в нього

якщо педерація напала на Україну - то це її ЗМУСИЛИ дії(НАТО , України , Українців)

А якщо США ні на кого не нападаючи викрала і доставила до суду голову наркокартелю (одночасно президента Венесуели) - то це протиправно і так далі....

Може труси-ХРЕСТИК ?



Простий приклад

Рубати двері сокирою в сусіда - погано..

Але якщо в сусідській хаті голова сімї збирається вбити свою дружину і дітей (або потихеньку вбиває голодом і психологічними тортурами) - то використання сокири ніби й то не такий вже й злочин..



Тому

як тільки москальський любитель чехова і балету -зрозуміє різницю..

Тоді й можна буде з ним спілкуватись..

І чому адміністрація цих сторінок цьому злочинцю дає можливість вільно розповсюджувати пропуйловські наративи , та ще й під час війни -в мене виникають певні питання..

Правила форуму - вторинні по відношенню до правил суспільства на яке напав ворог

і тому у ворога, або в того хто цьому ворогу співчуває - має бути в рази менше прав ніж в найостаннішого українця.