budivelnik написав:2 Буду настоювати що діаметр ствола (калібр ствола) і діаметр кулі(калібр кулі) - є поняттями тотожними Просто діаметр ствола на якусь величину більший від діаметру кулі...
Оба Ваши утверждения верны, но для разных систем определения калибра. Диаметр пули с некоторым приближением можно считать равным калибру при условии ненулевого положительного допуска (он чуть-чуть больше калибра) для советского оружия. Пуля должна слегка проминаться нарезкой. Второе утверждения верно для калибров НАТО, там диаметр пули меньше калибра. Например, для орудия 155 мм диаметр снаряда чуть больше 152.4 мм. Предлагаю угадать, каков диаметр пули для калибра 5.56 мм?
Я не інженер металообробки.... Тому для мене дивно звучить Пуля должна слегка проминаться нарезкой з одночасним 155 мм калібр при снаряді в 152,4 мм... Допуск в 2,6 мм з урахуванням роздування ствола при пострілі..... При цьому знаючи що калібр якось повязаний ще й з довжиною ствола.... Тому я обмежусь твердженням що На станках виготовлених в США в 1925-1945 роках - система координат не була метричною , а тому на цих станках ВИГІДНІШЕ (простіше/легше/доцільніше) виготовляти вироби які також привязані до дюймів/галонів і так далі...
fox767676 написав: ні якщо це вважати "картами" то в рф їх в 10 разів більше і такі "карти" є в будь-якої третьосортної країни, а може і мексиканських наркокартелів але вони чомусь не ставлять за мету перемоглти США чи рф
Та ні. Карта "населення в 35 млн." мало у кого є. Так, у РФ вона є, тому вони і напали. У мексиканських наркокартелів немає цього, тому вони і не ставлять таку мету. Я не розумію ваших аргументів.
*Окрім населення ще потрібна зброя(або гроші). Або власна(РФ) або допомога інших країн(Україна).
andrijk777 написав:Карти у Зеленського є - десь 9 мільйонів по деяких оцінках.
так ці 9 мільйонів картами себе особисто не вважають, максимум як ксенон - когось іншого з тих 9 міліонів. але точно не себе карти шредингера
А їх питати не будуть. Є умовний мільйон "недоторканих", які служити не будуть в любому випадку. Решта 8 млн.- ресурс. А поки що(поки вистачає людей на фронті) їх бриють фінансово. А хто не має ні бабла ні зав'язків - welcome to okop.
Нормальні істерія нормального нікомунепотрібного і нічогоневміючого..... 1 Йде війна 2 На фронті потрібні солдати 3 В тилу потрібні ті хто зможе виготовити необхідне для Солдатів 4 В тилу потрібні ті хто зможе оплатити виготовлення потрібного для Солдат і оплатити зарплату солдат.
В яку з цих категорій ти можеш себе віднести? в категорію істериків яким всі винуваті?
andrijk777 написав:Та ви ж писали що там все домовлено. Що жодне ПЗРК не було застосоване - значить зрада. А тут якісь незрозумілі статті про "суперзброю". Не вірили що США могли все виконати бездоганно, а тут, прочитавши якусь статейку раптом повірили? Погано що одна стаття(фактично без фактів) так сильно змінює ваші погляди.
Пряником і револьвером можна досягнути куди більше ніж просто пряником. Я й досі переконаний, що 50 мільйонів за Мадуро зіграли куди більшу роль, ніж десяток безпілотників. Подавити кожного бійця з ПЗРК неможливо, і куди легше більшість із них відключити за допомогою доларів. Разом з тим, військова складова операції цікава. Важливо бачити як сильні, так і слабкі сторони партнерів. В даному випадку, якщо щось із того правда - то це сильна сторона. І вона, як мінімум, заслуговує уваги.
budivelnik написав:Ти повинен усвідомити а - Мілов дбає про себе і не повинен дбати ні про Україну ні про тебе б - з іншого боку - діяльність Мілова тобі на користь (краще ніж її б взагалі не було) тому ти можеш або ПОПРОСИТИ його діяти більш зручно для себе, або ОПЛАТИТИ йому те що ти від нього хочеш. Внаслідок того що від тебе ні грошей ні підтримки - то з якого будуна ти вирішив що світ має обертатись навколо тебе?
Ти повинен усвідомити а - Трамп дбає про себе і не повинен дбати ні про Україну ні про тебе б - з іншого боку - діяльність Трампа тобі на користь (краще ніж її б взагалі не було) тому ти можеш або ПОПРОСИТИ його діяти більш зручно для себе, або ОПЛАТИТИ йому те що ти від нього хочеш. Внаслідок того що від тебе ні грошей ні підтримки - то з якого будуна ти вирішив що світ має обертатись навколо тебе?
А ти десь бачив якісь мої вимоги до трампа? чи до Мілова ? чи навіть до Зеленського ? Не бачив - то може зможеш зрозуміти що тобі пишуть? ТИ ПОВИНЕН зробити ВСЕ щоб було краще І чим більше людей так буде робити -тим менше треба буде на когось надіятись.
budivelnik написав:Тому для мене дивно звучить Пуля должна слегка проминаться нарезкой
Простите, Вы точно бывший военный?
budivelnik написав:з одночасним 155 мм калібр при снаряді в 152,4 мм...
Вы упорно не хотите замечать, что я подчеркиваю постоянно разницу между советскими и НАТОвскими калибрами. НАТО меряет калибр по нарезке, а совок по площадкам нарезки. Из-за этого и разница. Советсий 152 и НАТОвский 155 - это один и тот же калибр.
budivelnik написав:На станках виготовлених в США в 1925-1945 роках - система координат не була метричною , а тому на цих станках ВИГІДНІШЕ (простіше/легше/доцільніше) виготовляти вироби які також привязані до дюймів/галонів і так далі...
Легче, но это не является причиной выбора дюймового калибра в 1891 году.
С длиной ствола калибр никак не связан. Есть у оружия такой параметр, как соотношении длины ствола к калибру.
Если Вам так нравятся красивые, но не имеющие никакого фактического обоснования легенды, могу предложить еще одну Когда-то был принят стандарт диаметра сигареты 0.3", чтобы в случае войны перевести табачные фабрики на выпуск патронов