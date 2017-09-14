Додано: Пон 12 січ, 2026 16:10

ЛАД написав: О разоружении вообще ни слова. О разоружении вообще ни слова.

Есть же текст резолюции, там всё написано.Совет Безопасности,ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие резолюции, в частности свои резолюции 661 (1990) от 6 августа 1990 года, 678 (1990) от 29 ноября1990 года, 686 (1991) от 2 марта 1991 года, 687 (1991) от 3 апреля 1991 года,688 (1991) от 5 апреля 1991 года, 707 (1991) от 15 августа 1991 года, 715 (1991)от 11 октября 1991 года, 986 (1995) от 14 апреля 1995 года и 1284 (1999) от17 декабря 1999 года, и на все соответствующие заявления своего Председателя,ссылаясь также на свою резолюцию 1382 (2001) от 29 ноября 2001 года инапоминая о своем намерении полностью осуществить ее,признавая угрозу, которую представляют собой невыполнение Ираком резолюций Совета и распространение оружия массового уничтожения и ракетбольшой дальности для международного мира и безопасности."выражая сожаление по поводу того факта, что Ирак не предоставил точной, полной, окончательной и всеобъемлющей информации, как требовалосьрезолюцией 687 (1991), обо всех аспектах его программ разработки оружиямассового уничтожения и баллистических ракет дальностью свыше 150 км и овсех запасах такого оружия, его компонентах и производственных объектах иместоположениях, а также всех других ядерных программ, в том числе тех, которые, по его утверждению, осуществляются в целях, не связанных с материалами, которые могут быть использованы для производства ядерного оружия, "Позиция США и союзников: Они утверждали, что Резолюция 687 лишь «приостановила» боевые действия 1991 года. Раз Ирак нарушил условия разоружения (пункты об ОМУ и инспекциях), то действие мандата на применение силы (Резолюция 678 от 1990 года) автоматически возобновляется.Позиция противников войны (Франция, Россия, Китай): Они настаивали, что только новая резолюция СБ ООН может санкционировать применение силы, а Резолюция 687 не давала права на автоматическое вторжение.