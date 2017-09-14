Флайман, хотів би здавати кавалірку дорожче?
|
|
|
Додано: Вів 13 січ, 2026 08:42
Рубрика «в Бердянську кавалірки стали навіть дорожче!»
Флайман, хотів би здавати кавалірку дорожче?
Додано: Вів 13 січ, 2026 09:26
Аракчі виглядає як людина що має недостатньо сну, а так все на зразок рашкі (переможні реляції)
Додано: Вів 13 січ, 2026 09:33
ПН
ПН - потужна незламність!
Як хотів Бандерлог, тиловий Київ відчув дихання війни. Чим гріше, тим краще!
Востаннє редагувалось flyman в Вів 13 січ, 2026 09:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 09:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На пальцях
У нас є поліцейський патруль який моніторить місто щоб до простої людини не приставала різна шушера... (умовні Будівельники їздять на авто і ймовірність що якийсь алконавт пристане до них в автобусі чи на вулиці-мізерна)
У нас є ювенальна поліція , яка дивиться за дітьми в неблагополучних сімях (дітей умовних Будівельників-це точно не стосується)
У нас є приклади побутового садизму... ( це більше стосується людей з нижчим інтелектом, тобто знову ж умовних Будівельників це не стосується)
Далі продовжувати?
Додано: Вів 13 січ, 2026 09:58
Тільки чомусь від тих планів раз за разом відмовляється саме Україна.
Напевно ми перемагаємо, ще ось-ось і кава в Криму?
По факту:
- На фронті щодня "росіяни просунулись, росіяни захопили...".
- Ситуація з мобілізацією - у них досі найманці, у нас давно вже невмотивовані бусифіковані бідолахи, частина з яких одразу йдуть в СЗЧ;
- Катастрофа з піхотою, діди 45-50+ не витягують, тому і тікають, найбільш придатний для цьго "мобресурс" 18-25(27) заради піару довший час не залучали і врешті випустили в ЄС, а тисячі силовиків, непотрібних під час війни чиновників і нетойвосів в піхоту не підуть за жодних обставин;
- Війна в повітрі, ситуація з ППО - очевидна, вони нам Київ, Одесу, Дніпро, а ми їм Бєлгород, вони нам ТЕС, а ми їм підстанцію і бочку солярки;
- Допомога США фактично втрачена, ще якщо старлінки і розвіддані закриють, то...
- Допомога ЄС буде втрачена в найближчі роки, бо орбанізація йде повним ходом, рейтинги потужних євролідорів з коаліції неспроможних близько 10%;
- Систематичні погавкування на Китай приведуть до повного перекривання поставок незамінних комплектуючих до БПЛА, що обвалить стіну дронів.
- і т.д. і т.п. "перемоги".
То хто ж дурень (або за гроші), той хто хоче, нехай з втратами як Фінляндія, але зберегти державність, чи той, хто хоче з теплого місця потужнічати до останньої верби, довівши ситуацію до поразки і втрати державності, повторивши історичний досвід УНР?
|