Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:01
Стаття фактично підтверджує мої слова що операція таки була здійснена силою а не грошима.
В кінці статті сказано що запуски ПЗРК таки були! Тобто ви були не праві.
andrijk777
Повідомлень: 7245
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:01
Дюрі-бачі написав:Schmit
невже така важко зрозуміти, що Україна може піти на будь-які поступки москалям якщо в мирному плані буде 1 пункт:
1. коли москалі на нас знову нападуть - їм оголошує віну гарант (який має ядерну зброю), війська якого одразу вступають в бій.
Без такого пункту будь-який план не коштує паперу на якому написаний, бо москалі знову нападуть і захочуть Одесу/Харків/Київ...
1. так уже нема чим, РФ розпадеться за 2-3 тижні
2. чому на фортецю, якщо є НАТО яке роздулося далеко за кордони 91?
flyman
Повідомлень: 42079
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1624 раз.
- Подякували: 2872 раз.
1
4
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:03
sashaqbl написав:
Мені потрібен водій.
А сам за руль сісти не можеш? навіщо це марнотратство.
Schmit
Повідомлень: 5364
З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:04
Дюрі-бачі написав:Schmit
невже така важко зрозуміти, що Україна може піти на будь-які поступки москалям якщо в мирному плані буде 1 пункт:
1. коли москалі на нас знову нападуть - їм оголошує віну гарант (який має ядерну зброю), війська якого одразу вступають в бій.
Без такого пункту будь-який план не коштує паперу на якому написаний, бо москалі знову нападуть і захочуть Одесу/Харків/Київ...
Вам ще раз написати, яких поступок від нас вимагали у квітні?
Вам ще раз написати, що потрібно робити, щоб на нас знову не напали?
Schmit
Повідомлень: 5364
З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:05
flyman написав:
РФ розпадеться за 2-3 тижні
Щоб вона розпалась потрібно нормальні санкції і регулярно крати тих, хто допомагає їх обходити, зокрема щоб ЄС ловив танкери як США...
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5826
З нами з: 29.07.22
- Подякував: 925 раз.
- Подякували: 644 раз.
1
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:06
Дюрі-бачі написав:Schmit
невже така важко зрозуміти, що Україна може піти на будь-які поступки москалям якщо в мирному плані буде 1 пункт:
1. коли москалі на нас знову нападуть - їм оголошує віну гарант (який має ядерну зброю), війська якого одразу вступають в бій.
Без такого пункту будь-який план не коштує паперу на якому написаний, бо москалі знову нападуть і захочуть Одесу/Харків/Київ...
Невже так важко зрозуміти що такого пункту ніколи не буде.
Такі конкретні зобов'язання ніхто нікому ніколи не давав, навіть в НАТО такого немає. Чому якійсь Україні хтось їх має дати?
andrijk777
Повідомлень: 7245
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:06
Schmit написав:
А сам за руль сісти не можеш? навіщо це марнотратство.
Тому що коли екіпаж літає, хтось має бути в авто на випадок екстреної ситуації.
sashaqbl
Повідомлень: 2512
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:07
Schmit написав:
А сам за руль сісти не можеш? навіщо це марнотратство.
Комусь це життя. А комусь - маронотратство.
sashaqbl
Повідомлень: 2512
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:07
andrijk777
Ну тоді в України єдиний шлях - ставати Білоруссю 2.0. А в адекватних українців - емігрувати
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5826
З нами з: 29.07.22
- Подякував: 925 раз.
- Подякували: 644 раз.
1
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:22
Дюрі-бачі написав:andrijk777
Ну тоді в України єдиний шлях - ставати Білоруссю 2.0. А в адекватних українців - емігрувати
ну ви ж не хочете посилити зсу, хоч один з небагатьох на гілці молодше 40, та ще й ваш регіон один з небагатьох що виграли від цих євроінтеграційних змаганнь
а замість того займаєтесь імітаціею науково-викладацької діяльності, хоча геть не маєте для цього інтелектуального потенціалу
fox767676
Повідомлень: 5079
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 214 раз.
