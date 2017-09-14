RSS
  #
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:01

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Та ви ж писали що там все домовлено. Що жодне ПЗРК не було застосоване - значить зрада.
А тут якісь незрозумілі статті про "суперзброю".

А ось і стаття про зраду:
https://www.nytimes.com/2026/01/12/world/americas/venezuela-russian-weapons-fail.html

Стаття фактично підтверджує мої слова що операція таки була здійснена силою а не грошима.
В кінці статті сказано що запуски ПЗРК таки були! Тобто ви були не праві.
andrijk777

 
Повідомлень: 7245
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:01

WAT?

  Дюрі-бачі написав:Schmit невже така важко зрозуміти, що Україна може піти на будь-які поступки москалям якщо в мирному плані буде 1 пункт:
1. коли москалі на нас знову нападуть - їм оголошує віну гарант (який має ядерну зброю), війська якого одразу вступають в бій.
Без такого пункту будь-який план не коштує паперу на якому написаний, бо москалі знову нападуть і захочуть Одесу/Харків/Київ...

1. так уже нема чим, РФ розпадеться за 2-3 тижні
2. чому на фортецю, якщо є НАТО яке роздулося далеко за кордони 91?
flyman

 
Повідомлень: 42079
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:03

  sashaqbl написав:Мені потрібен водій.

А сам за руль сісти не можеш? навіщо це марнотратство.
Schmit
 
Повідомлень: 5364
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:04

  Дюрі-бачі написав:Schmit невже така важко зрозуміти, що Україна може піти на будь-які поступки москалям якщо в мирному плані буде 1 пункт:
1. коли москалі на нас знову нападуть - їм оголошує віну гарант (який має ядерну зброю), війська якого одразу вступають в бій.
Без такого пункту будь-який план не коштує паперу на якому написаний, бо москалі знову нападуть і захочуть Одесу/Харків/Київ...

Вам ще раз написати, яких поступок від нас вимагали у квітні?
Вам ще раз написати, що потрібно робити, щоб на нас знову не напали?
Schmit
 
Повідомлень: 5364
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:РФ розпадеться за 2-3 тижні

Щоб вона розпалась потрібно нормальні санкції і регулярно крати тих, хто допомагає їх обходити, зокрема щоб ЄС ловив танкери як США...
Дюрі-бачі

 
Повідомлень: 5826
З нами з: 29.07.22
Подякував: 925 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:06

  Дюрі-бачі написав:Schmit невже така важко зрозуміти, що Україна може піти на будь-які поступки москалям якщо в мирному плані буде 1 пункт:
1. коли москалі на нас знову нападуть - їм оголошує віну гарант (який має ядерну зброю), війська якого одразу вступають в бій.
Без такого пункту будь-який план не коштує паперу на якому написаний, бо москалі знову нападуть і захочуть Одесу/Харків/Київ...

Невже так важко зрозуміти що такого пункту ніколи не буде.

Такі конкретні зобов'язання ніхто нікому ніколи не давав, навіть в НАТО такого немає. Чому якійсь Україні хтось їх має дати? :D
andrijk777

 
Повідомлень: 7245
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:А сам за руль сісти не можеш? навіщо це марнотратство.

Тому що коли екіпаж літає, хтось має бути в авто на випадок екстреної ситуації.
sashaqbl

 
Повідомлень: 2512
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:А сам за руль сісти не можеш? навіщо це марнотратство.

Комусь це життя. А комусь - маронотратство.
sashaqbl

 
Повідомлень: 2512
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:07

andrijk777
Ну тоді в України єдиний шлях - ставати Білоруссю 2.0. А в адекватних українців - емігрувати
Дюрі-бачі

 
Повідомлень: 5826
З нами з: 29.07.22
Подякував: 925 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:22

  Дюрі-бачі написав:andrijk777
Ну тоді в України єдиний шлях - ставати Білоруссю 2.0. А в адекватних українців - емігрувати



ну ви ж не хочете посилити зсу, хоч один з небагатьох на гілці молодше 40, та ще й ваш регіон один з небагатьох що виграли від цих євроінтеграційних змаганнь
а замість того займаєтесь імітаціею науково-викладацької діяльності, хоча геть не маєте для цього інтелектуального потенціалу
fox767676

 
Повідомлень: 5079
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
  #
