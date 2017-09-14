RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 16:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав: Він 20 років збирає гроші, думаєте за пів року багато назбирає.

Ну за 2022 рік, поки не почали працювати санкції (в грудні), назбирав достатньо грошей на 2 роки війни.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 16:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:ви вважаєте так легко почати війну?

ИМХО якщо є гроші, люди і зброя, то дуже легко. людей і зброю можна купити, тому основним для початку війни є достатня сума ліквідних грошей (хоча б втричі більше ніж в того, з ким зібрався воювати).
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 17:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну



ой ... а что случилось ? ...
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 17:07

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:ви вважаєте так легко почати війну?

ИМХО якщо є гроші, люди і зброя, то дуже легко. людей і зброю можна купити, тому основним для початку війни є достатня сума ліквідних грошей (хоча б втричі більше ніж в того, з ким зібрався воювати).

А я вважаю важко. Це не я вважаю, це історичний факт.
У світі 200 країн, воюють одиниці і то рідко і війни ті маленькі. Більшість країн століттями не знають війн.
А таких масштабних війн як наша - була тільки одна(окрім нашої) - ірано-іракська за 75 останніх років.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 17:08

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:То може Трамп всеж був правий на рахунок карт?, може намагався своїми мирними планами врятувати таки нас від поразки, а не росію?

Тільки дурень не бачить, що Росія не згодна ні на які мирні плани ...
Або не дурнеь, а за гроші

Тільки чомусь від тих планів раз за разом відмовляється саме Україна.
Ukraine rejects Trump's seven-point peace plan
Ukraine Rejects U.S. Peace Push

скільки ти написав, але все в штангу ...

Раніше ти писав, от як відбудеться зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, так і побачимо, хто за мир, а хто ні

Зустріч відбулась ? Ні
Причина ? Позиція РФ, а не України

Тут навіть той, хто абетку скурив в першому класі, допетряє що до чого ...
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 17:09

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:ви вважаєте так легко почати війну?

ИМХО якщо є гроші, люди і зброя, то дуже легко. людей і зброю можна купити, тому основним для початку війни є достатня сума ліквідних грошей (хоча б втричі більше ніж в того, з ким зібрався воювати).

А я вважаю важко. Це не я вважаю, це історичний факт.

Ти вважаєшь, але це не ти вважаешь )
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 17:19

Бгд

  pesikot написав:

ой ... а что случилось ? ...

в скільки разів Бгд менше Києва?
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 17:20

нагляд за парковками не повинен пострадати by Banderlog

  Banderlog написав:
  flyman написав:

залежить чи виборець наступить на граблі ще раз (там вище писали: "якщо був сьогодні дощ, то і завтра теж")

Шмигаль закликає прийняти урядовий законопроєкт про терміни служби та нові контракти :lol:


Костянтин Байчук

·
Сьогодні в районі вул.Державності (Чернишевського) біля 16:00 була спроба мене бусіфіцирувати (!).....
Був змушений двом молодим та гарним "бійцям" доводити, що я є підполковником у відставці, який досягнув ще рік назад граничного віку перебування на військовій службі, що був в АТО та 3 роки 100 ОМБр, тощо.
Але чому проводяться відпрацювання таких "підстаркуватих" кандидатів на військову службу, коли на вулицях та в ресторанах міста достатньо набагато молодших? А також взагалі чому посади, на яких могли б працювати ветерани, які з честю відвоювали, зайняті заброньованими та недоторканими ухилянтами "в законі"?
Наведу приклад. 30.12.25 перед воротами свого двору отримав на лобове скло штраф. Молодий та гарний "тиловий воїн" нашого доблесного бойового підрозділу муніципальної варти Луцька ще не встиг відійти від мого авто після вдало проведеного передноворічного "бойового виходу". На моє питання «де служив», цей бравий вояка відповів, що ще з 2010 має відмазку від служби через зір... Після чого відбувся його швидкий "відхід з позицій" та ухиляння від подальших моїх запитань.
Не секрет, що у європейських країнах, які не перебувають 4 роки у стані війни(!),як Україна, не побачиш чоловіків, які виконують функції нагляду за паркуванням та оформленням штрафних санкцій на вулицях населених пунктів. ЦЕ ЖІНОЧА робота там! Чому у нас це робота для таких "молодих та гарних" ? А це, на жаль, тільки один приклад де шукати мобілізаційний ресурс для фронту. Невтішна ситуація там усім відома.
Той, кого цей мій пост зацікавив та хто його дочитав до кінця, може у коментах навести свої приклади.
Залишається сподіватись, що ця неприємна складова у не завжди прозорих процесах навколо мобілізації, буде поступово приборкана, а для ветеранів побільшає робочих місць на які вони заслуговують.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:У світі 200 країн, воюють одиниці і то рідко і війни ті маленькі.

Так було, бо майже всі гроші були в США (навіть гроші Садама Хусейна в них були). Та й США достатньо навоювали.
Року з 2002 почався перетік грошей (хоча досі понад 50% в США) і тоді почали воювати ті ж москалі.
