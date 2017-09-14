|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 13 січ, 2026 20:00
Наверное все заметили, как повернулась риторика российского интернет сегмента в отношении обычных, мирных, ни в чем не виноватых граждан Украины?
Плавненько с "они же дети", "это наши, русские люди", "они нас ждут", "они одурманены" вдруг начали вспоминать про то, что Украинская сторона делала (и делает) в отношении наших (и своих) граждан с 2014 года. Типа озарение пришло. Внезапное.
Вчера в голосовании, исключительно из человеколюбия, я добавил третий пункт. Вообще пунктов изначально было всего два. И какой результат такого голосования, я думаю всем будет понятен. Хотите поспорим?
А что случилось?
Случилось понимание того, что на четвертый год войны наших в/на Украине остался такой мизерный процент, что при выборе целей нашего обращать внимание на них бессмысленно.
Все кто хотел сбежать - сбежал. Все кто не хотел воевать против России - сбежал, или сдался в плен.
Остальные граждане работают на продолжение войны, на продолжение террора, на поддержку курса Зели. Работают на убийство наших граждан.
Про то, что эти граждане бесперебойно поставляют живую силу на фронт, снабжают их и всячески помогают им, как бы было и так понятно.
Вся жалость, гуманность, джентльменство, надежда на здравый смысл в итоге оплачивается нашими воинами на фронте жизнями. И чем дольше, тем разумеется эта цена будет больше. Да хохлы, тоже платят, но кого на этой планете вообще волнует, что там и кому платят хохлы?
Я не призываю лупить целенаправленно мирняк. Я призываю лупить все что так или иначе помогает Украине в войне. Хоть двойного назначения, хоть тройного.
Поставили на жилую многоэтажку расчет ПЗРК. Снесите ее на*** со всеми жителями.
Собирают в подвале школы дроны - сносите к хуям. Весь квартал.
И т.д.
Те немногие украинцы, которые конечно же остаются на Украине, в один голос пишут. "Разьебите здесь всё и всех. Мы вас ждем".
Причем они прекрасно понимают, что дождутся нас не все.
Ось так росіяни хочуть миру ...
Чий це допис - шукайте самі
Від себе додам, цей недольотчик постійно писав, що Чернігів потрібно рівняти з землею, тому що ... Красноярцєва посміли збити
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 13 січ, 2026 20:02, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13103
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 13 січ, 2026 20:00
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Він 20 років збирає гроші, думаєте за пів року багато назбирає.
Ну за 2022 рік, поки не почали працювати санкції (в грудні), назбирав достатньо грошей на 2 роки війни.
Не вірне твердження
Є така штука як постійні витрати на функціонування Держави..
Тому
Пуйло з 2000 року збирав гроші на війну....
І до 2025 року їх витратив....
Тому
рахуйте в 2022 році тільки різницю між зібраною сумою і витраченою на ПОСТІЙНЕ функціонування Держави до війни..
І тільки РІЗНИЦЯ можна записати як заробив НА ВІЙНУ
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27738
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 13 січ, 2026 20:09
Schmit написав:
Потужний обмін блекаутами.
Ти сам звідки пишеш, зрадунець ти наш ? )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13103
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 13 січ, 2026 20:10
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
У світі 200 країн, воюють одиниці і то рідко і війни ті маленькі.
Так було, бо майже всі гроші були в США (навіть гроші Садама Хусейна в них були). Та й США достатньо навоювали.
Року з 2002 почався перетік грошей (хоча досі понад 50% в США) і тоді почали воювати ті ж москалі.
Ви колись в своїй голові зможете розділити
матеріальні ресурси (товари послуги)
і еквівалент обміну цих ресурсів - гроші?
Гроші можна НАДРУКУВАТИ швидко , але їх зїсти не можна, тому
Наявність фальшивих новонадрукованих фантиків не впливає на вартість тих фантиків - короткий проміжок часу.
На тривалому проміжку, чим більше надруковано - тим менше вони коштують (навіть для того хто друкує)
Тому орієнтуватись тільки на еквіваленти (тим більше що вони не є константою а мають властивість різко змінюватись) - не можна.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27738
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 13 січ, 2026 20:30
flyman написав: andrijk777 написав:
. Якщо сьогодні дощ то і завтра буде дощ.
Статистично це має високу кореляцію.
Да,есть такое правило, "больших чисел"-оно именно про это.
Кстати,есть такой чувак, Олег вроде Попенко, голова какой-то спилки, он уже года три предсказывает полный пздц зимой,и пересичные в комментах его просто шлют матом.
И вот пздц наступает, в Тредс вылазит Попенко и начинает радостно орать что "а я вам з 2022 року казав" и вангует дальнейшие ухудшения и невозможность быстрого ремонта
Так что иногда все таки реальность меняется.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1143
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 січ, 2026 20:36
Господар Вельзевула написав:
Кстати,есть такой чувак, Олег вроде Попенко, голова какой-то спилки, он уже года три предсказывает полный пздц зимой
,и пересичные в комментах его просто шлют матом.
И вот пздц наступает, в Тредс вылазит Попенко и начинает радостно орать что "а я вам з 2022 року казав"
и вангует дальнейшие ухудшения и невозможность быстрого ремонта
Так что иногда все таки реальность меняется.
это только подтверждает постулат что "даже сломанные часы два раза в сутки показывают правильно время"
но к теории "больших чисел" это не имеет никакого отношения...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14257
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 934 раз.
- Подякували: 1464 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 13 січ, 2026 20:43
Прохожий написав: Господар Вельзевула написав:
Кстати,есть такой чувак, Олег вроде Попенко, голова какой-то спилки, он уже года три предсказывает полный пздц зимой
,и пересичные в комментах его просто шлют матом.
И вот пздц наступает, в Тредс вылазит Попенко и начинает радостно орать что "а я вам з 2022 року казав"
и вангует дальнейшие ухудшения и невозможность быстрого ремонта
Так что иногда все таки реальность меняется.
это только подтверждает постулат что "даже сломанные часы два раза в сутки показывают правильно время"
но к теории "больших чисел" это не имеет никакого отношения...
+
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4479
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 641 раз.
- Подякували: 524 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 січ, 2026 21:02
Господар Вельзевула написав:
Да,есть такое правило, "больших чисел"-оно именно про это.
Кстати,есть такой чувак, Олег вроде Попенко, голова какой-то спилки, он уже года три предсказывает полный пздц зимой,и пересичные в комментах его просто шлют матом.
И вот пздц наступает, в Тредс вылазит Попенко и начинает радостно орать что "а я вам з 2022 року казав" и вангует дальнейшие ухудшения и невозможность быстрого ремонта
Так что иногда все таки реальность меняется.
И это пишет тот, кто от недавнего блэк-аута в Днепре ныл постоянно, показывая свою беспомощность )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13103
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 13 січ, 2026 21:16
pesikot написав: Schmit написав:
Потужний обмін блекаутами.
Ти сам звідки пишеш, зрадунець ти наш ? )
понятно шо з москви. То коли там блекаут в москві як потужний обіцяв?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4427
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 13 січ, 2026 21:17
pesikot написав:
И это пишет тот
Господар Вельзевула написав:
Да,есть такое правило, "больших чисел"-оно именно про это.
Кстати,есть такой чувак, Олег вроде Попенко, голова какой-то спилки, он уже года три предсказывает полный пздц зимой,и пересичные в комментах его просто шлют матом.
И вот пздц наступает, в Тредс вылазит Попенко и начинает радостно орать что "а я вам з 2022 року казав" и вангует дальнейшие ухудшения и невозможность быстрого ремонта
Так что иногда все таки реальность меняется.
, кто от недавнего блэк-аута в Днепре ныл постоянно, показывая свою беспомощность )
зачем сраться и срать в тапки соседу, не северовосточному?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4479
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 641 раз.
- Подякували: 524 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|188973
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|390421
|
|
|6076
|1094599
|
|