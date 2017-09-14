|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 14 січ, 2026 07:44
Господар Вельзевула написав: Banderlog написав: pesikot написав:
У Зеленського і запитуй, і у тих, хто за нього голосував
хіба шоколадний за чіткі терміни демобілізації? Всі за війну до останньої верби. Тільки ющ не согласєн, він за те щоб йти до москви . А діти в них усіх за кордоном.
Вот и скажите, за кого голосовать?
Один блазень обещал перестать стрелять, посмотреть в глаза-и тот нажарил.
Я не голосую, шухевич не голосував і я не голосую. Для чого я маю їх легітимізувати? А з цим презедентом вони мене таки здивували
Banderlog
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:24
Господар Вельзевула написав: Banderlog написав: pesikot написав:
У Зеленського і запитуй, і у тих, хто за нього голосував
хіба шоколадний за чіткі терміни демобілізації? Всі за війну до останньої верби. Тільки ющ не согласєн, він за те щоб йти до москви . А діти в них усіх за кордоном.
Вот и скажите, за кого голосовать?
Один блазень обещал перестать стрелять, посмотреть в глаза-и тот нажарил.
А хто піде?
Зачищають помаленько.
Залужного відправили послом.
Буданова замазали, тепер він "свій".
На Тимошенко ось справу завели.
Порошенко я думаю шансів не має.
Так що вибори можуть бути без виборів, як в диктатурах.
andrijk777
Додано: Сер 14 січ, 2026 13:07
Господар Вельзевула написав: flyman написав: andrijk777 написав:
. Якщо сьогодні дощ то і завтра буде дощ.
Статистично це має високу кореляцію.
Да,есть такое правило, "больших чисел"-оно именно про это.
Кстати,есть такой чувак, Олег вроде Попенко, голова какой-то спилки, он уже года три предсказывает полный пздц зимой,и пересичные в комментах его просто шлют матом.
И вот пздц наступает, в Тредс вылазит Попенко и начинает радостно орать что "а я вам з 2022 року казав" и вангует дальнейшие ухудшения и невозможность быстрого ремонта
Так что иногда все таки реальность меняется.
Якщо хочете прям математику то я коротко поясню.
Ключовий момент в цьому питанні: зв'язані чи не зв'язані події.
Приклад не зв'язаних подій: кидання монетки. Якщо 10 разів випала решка, то це нічого не означає. Для 11 кидку ймовірність решки все рівно 50%. Тому що ці події(кидки монети) не зв'язані.
Дощ: це зв'язані події. Дощ йде не просто так. Він йде бо прийшов циклон. Він прийшов на пару днів. Тому ймовірність дощу на наступний день збільшується просто від факту падіння дощу.
Аналогічно, "пздц зимой" - це зв'язані події. Якщо нам розбомбили енергетику то з великою ймовірністю(більше 50%) на наступну зиму буде ще гірше. Ясно що відновити все на 100% - нереально, нового нічого не будують, а засоби знищення - покращуються з часом.
Не потрібно бути крутим прогнозистом щоб "ванговать дальнейшие ухудшения" в цьому питанні.
"Теорія великих чисел" - це дещо інше.
andrijk777
Додано: Сер 14 січ, 2026 13:13
andrijk777 написав:Якщо хочете прям математику то я коротко поясню.
Ключовий момент в цьому питанні: зв'язані чи не зв'язані події.
Приклад не зв'язаних подій: кидання монетки. Якщо 10 разів випала решка, то це нічого не означає. Для 11 кидку ймовірність решки все рівно 50%
. Тому що ці події(кидки монети) не зв'язані.
Дощ: це зв'язані події. Дощ йде не просто так. Він йде бо прийшов циклон. Він прийшов на пару днів. Тому ймовірність дощу на наступний день збільшується просто від факту падіння дощу.
Аналогічно, "пздц зимой" - це зв'язані події. Якщо нам розбомбили енергетику то з великою ймовірністю(більше 50%) на наступну зиму буде ще гірше. Ясно що відновити все на 100% - нереально, нового нічого не будують, а засоби знищення - покращуються з часом.
Не потрібно бути крутим прогнозистом щоб "ванговать дальнейшие ухудшения" в цьому питанні.
"Теорія великих чисел" - це дещо інше.
Ви погано вчились )
Але території друку фублів ми з вами прям 1000% співпали )))
stm
Додано: Сер 14 січ, 2026 14:51
katso написав: sashaqbl написав:
Могли 5-6 транспортниих вертольотів пролетіти на висоті кількасот метрів над Каракасом без втрат, якби ППО працювало? Навіть з увахуванням попередніх ударів по позиціях ППО і РЕБу?
Хотели бы - посбивали бы банально работой МВГ, которым и РЭБ ни страшен и на одном месте они не стоят
Вы немного путаете ситуацию в Венесуэле, где не было никакой войны с ситуацией в Украине, где война идёт уже скоро 4 года.
Откуда там МВГ?
Они есть, например, хоть в одной стране Зап. Европы?
Они существовали у нас до войны и появления шахедов?
ЛАД
Додано: Сер 14 січ, 2026 15:52
Banderlog написав:
Он Гончаренко теж спорна лічность при Шоколадному
Гончаренко єдиний з легальних політиків хто за імплементацію трампівських миротворчих ініціатив, хоча і мажор і коньюктурщик-опортуніст. Скоріш за все він відчуває настрої виборців-одеситів.
Доречі, ми з Вами трошки сперечалися хто з 2 мажорів - Гончаренко чи Разумков гірший. Гадаю шо Разумков повністю закапсульований у олігархічній бульбашці, а у Гончаренка ще залишився зв'язок з людьми
fox767676
Додано: Сер 14 січ, 2026 16:01
fox767676 написав: Banderlog написав:
Он Гончаренко теж спорна лічность при Шоколадному
Гончаренко єдиний з легальних політиків хто за імплементацію трампівських миротворчих ініціатив, хоча і мажор і коньюктурщик-опортуніст. Скоріш за все він відчуває настрої виборців-одеситів.
Доречі, ми з Вами трошки сперечалися хто з 2 мажорів - Гончаренко чи Разумков гірший. Гадаю шо Разумков повністю закапсульований у олігархічній бульбашці, а у Гончаренка ще залишився зв'язок з людьми
Маленький штрих - он был единственным (кроме друзей и близких), кто поздравил меня с 75-летием. Понятно, не лично, а через Гончаренко-центр.
Так же понятно, что это предвыборная акция (типа гречки, только дешевле
), но всё равно приятно.
ЛАД
Додано: Сер 14 січ, 2026 16:04
ЛАД
ЛАД написав:
он был единственным (кроме друзей и близких), кто поздравил меня с 75-летием.
, вітаю з ювілеєм, міцного козацького здоров'я
prodigy
Додано: Сер 14 січ, 2026 16:05
Vadim_ написав: Banderlog написав:
Он Гончаренко
теж спорна лічность при Шоколадному, але він питання демобілізації піднімає.
Не соглашається голосувати за продовження бусифікації допоки не буде чітких термінів демобілізації. А шоколадний не особо переймається проблемами індєйцєв, ну і нам нема чого за нього переживати.
посмотрите его историю...
я знаю його історію і історію шоколадного теж. Шмигаль згадав про необхідність демобілізації лиш коли його зняли... цей новий рішив все оцифрувати щоб сзч не було.
Думаю після того як оцифрує доведеться засекретити дані а там і проблема рішиться якщо про неї ніхто не знатиме
щодо хто гірший хз. З разумковом пару раз бачився і півсловом перекинувся, склав враження людини що відповідає за свої слова.
Чесно кажучи, серед сучасних політиків більшість це абсолютно порожні люди. Не бачу шансів в на нормальне життя України на найближчі 10 -15 років.
Banderlog
Додано: Сер 14 січ, 2026 16:06
ЛАД написав: fox767676 написав: Banderlog написав:
Он Гончаренко теж спорна лічность при Шоколадному
Гончаренко єдиний з легальних політиків хто за імплементацію трампівських миротворчих ініціатив, хоча і мажор і коньюктурщик-опортуніст. Скоріш за все він відчуває настрої виборців-одеситів.
Доречі, ми з Вами трошки сперечалися хто з 2 мажорів - Гончаренко чи Разумков гірший. Гадаю шо Разумков повністю закапсульований у олігархічній бульбашці, а у Гончаренка ще залишився зв'язок з людьми
Маленький штрих - он был единственным (кроме друзей и близких), кто поздравил меня с 75-летием. Понятно, не лично, а через Гончаренко-центр.
Так же понятно, что это предвыборная акция (типа гречки, только дешевле ), но всё равно приятно.
це дно
но снизу ещё могут постучать
Востаннє редагувалось Vadim_
в Сер 14 січ, 2026 16:07, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
