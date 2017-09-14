Banderlog написав:Он Гончаренко теж спорна лічность при Шоколадному, але він питання демобілізації піднімає. Не соглашається голосувати за продовження бусифікації допоки не буде чітких термінів демобілізації. А шоколадний не особо переймається проблемами індєйцєв, ну і нам нема чого за нього переживати.
посмотрите его историю...
я знаю його історію і історію шоколадного теж. Шмигаль згадав про необхідність демобілізації лиш коли його зняли... цей новий рішив все оцифрувати щоб сзч не було. Думаю після того як оцифрує доведеться засекретити дані а там і проблема рішиться якщо про неї ніхто не знатиме щодо хто гірший хз. З разумковом пару раз бачився і півсловом перекинувся, склав враження людини що відповідає за свої слова. Чесно кажучи, серед сучасних політиків більшість це абсолютно порожні люди. Не бачу шансів в на нормальне життя України на найближчі 10 -15 років.
fox767676 написав:Гончаренко єдиний з легальних політиків хто за імплементацію трампівських миротворчих ініціатив, хоча і мажор і коньюктурщик-опортуніст.
Гончаренко -типовий флюгер, намагається тримати носа по вітру, всі його рухи тілом не мають відношення до одеситів (які переважно ватні до самих ніг, не тільки в голові), переважно ті, кому за 50+
не кажу що молодь прогресивна і проукраїнська, а звідки їм такими зростати, якщо вони тут на 70% понаїхали з брянщини(курщини, воронежа) ось вам приклад: йду зранку і бачу як "бабуся" (років 55-58) веде онуку до школи і вчить її російському віршу, коли проходили повз мене -питаю, а чому не український вірш(чи казочка)? -я погано українською володію , бо народилась в роісі -а тут скільки років живете, 40 чи 50? -яка різниця? -ок, ви не розмовляєте українською, а вірш списати з книжки (чи з інтернету, хоч на 20 слів) можна? -дівчинка ходить до школи, там її навчать як правильно українською, а я може навчу не правильно -було б бажання вчитися , ви самі починайте з онукою разом вчити (навіть маленькі віршики), нє? -дивиться недобрим поглядом, нічого позитивного не відповіла
гадаю, що так саме і ЛАД своїм онукам "о рибаке и рыбке читал" і жодного слова українською не навчив
Після скандалу з Тимошенко фракцію "Батьківщина" покинула депутатка Людмила Буймістер народилась у 1985 році і здобула вищу освіту в МГІМО та Лондонській бізнес-школі. До політики вона працювала у сфері менеджменту та бізнес-консалтингу.
40 років а така страшна це її в лондонській бізнес-школі чи у мгімо надоумили косити під чекистку-більшовичку що мінімум 10 років на царській каторзі відбула ?? І люди що свідомо поїхали вже у нульових здобувати московської науки, ще забороняють бандерлогам ходити до звичних церков чи ЛАДам згадувати юність
Я всегда был против федерализации Украины. Видимо, я ошибался, а Черновол был прав.
Я уявляю майбутню Україну федеративною державою — союзом земель, які склалися історично й несуть на собі природно-кліматичні, культурно-етнографічні, мовно-діалектні, побутово-господарчі та інші відмінності, що творять неповторне різнолике обличчя єдиного народу. Бачу в складі Української Федеративної Народної Республіки такі землі, як Київщина, Поділля, Волинь, Галичина, Буковина, Закарпаття, Гетьманщина, Слобожанщина, Запоріжжя, Донеччина, Таврія (Чорноморія), а Крим — як незалежного сусіду або автономну республіку в союзі з Україною. — В'ячеслав Чорновіл, із програми кандидата у народні депутати на виборах 1990 до парламенту УРСР
prodigy написав:............ не кажу що молодь прогресивна і проукраїнська, а звідки їм такими зростати, якщо вони тут на 70% понаїхали з брянщини(курщини, воронежа)
Коли це молодь встигла "понаїхати з брянщини(курщини, воронежа)"? Да ещё именно в Одессу?
-дівчинка ходить до школи, там її навчать як правильно українською, а я може навчу не правильно
И в чём бабуся не права? В школе внучку научат и українській мові і українськім віршам і літературі, а бабушка научит русским. Ребёнок будет знать больше.
гадаю, що так саме і ЛАД своїм онукам "о рибаке и рыбке читал" і жодного слова українською не навчив
Вы бы меньше гадали.
Да ещё именно в Одессу?
понаїхали в 1955-1975 з рф (рух почався після приходу до влади Хрущова, при сталіні селяни були кріпаками, виїзд з села на добу це як СЗЧ) маю двох сестер (66 і 63) народились в Калужській області, до нас переїхали у 1973р, досі сумують за Калужськими болотами? (до речі у 1977р в їхній деревні не було електрики і води(вода з річки,або колодязна), про газофікацію мови немає... село офіційно зникло з карти у 2010році , коли останніх 3х мешканців діти забрали в іншу деревню, станом на 2018р з 9 сіл зробили один "сельсовєт" бо там на всіх 70 мешканців (поліція, лікарня, магазини відсутні-хліб доставляють раз на тиждень автолавкою) і це не Алтайський край (де так було останні 150 років), це 250км від москви(100км від обласного центру калуга в сторону брянська)