Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 16:11

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:
  Banderlog написав:Он Гончаренко теж спорна лічность при Шоколадному, але він питання демобілізації піднімає.
Не соглашається голосувати за продовження бусифікації допоки не буде чітких термінів демобілізації. А шоколадний не особо переймається проблемами індєйцєв, ну і нам нема чого за нього переживати.

посмотрите его историю...
я знаю його історію і історію шоколадного теж. Шмигаль згадав про необхідність демобілізації лиш коли його зняли... цей новий рішив все оцифрувати щоб сзч не було.
Думаю після того як оцифрує доведеться засекретити дані а там і проблема рішиться якщо про неї ніхто не знатиме :lol:
щодо хто гірший хз. З разумковом пару раз бачився і півсловом перекинувся, склав враження людини що відповідає за свої слова.
Чесно кажучи, серед сучасних політиків більшість це абсолютно порожні люди. Не бачу шансів в на нормальне життя України на найближчі 10 -15 років.

нажаль :( , така земля і так занедбали правителі :(
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Доречі, що там днпропетровська синангога напередодні 15 січня - підманула-підвела ? Що в віп-кулуарах Мико кажуть ?
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 16:18

  prodigy написав:
  ЛАД написав:он был единственным (кроме друзей и близких), кто поздравил меня с 75-летием.


ЛАД, вітаю з ювілеєм, міцного козацького здоров'я

Спасибо, но это было уже почти 3 месяца назад.
А міцного козацького здоров'я на жаль вже нема. :)
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Гончаренко єдиний з легальних політиків хто за імплементацію трампівських миротворчих ініціатив, хоча і мажор і коньюктурщик-опортуніст.


Гончаренко -типовий флюгер, намагається тримати носа по вітру, всі його рухи тілом не мають відношення до одеситів (які переважно ватні до самих ніг, не тільки в голові), переважно ті, кому за 50+

не кажу що молодь прогресивна і проукраїнська, а звідки їм такими зростати, якщо вони тут на 70% понаїхали з брянщини(курщини, воронежа)
ось вам приклад: йду зранку і бачу як "бабуся" (років 55-58) веде онуку до школи і вчить її російському віршу, коли проходили повз мене -питаю, а чому не український вірш(чи казочка)?
-я погано українською володію , бо народилась в роісі
-а тут скільки років живете, 40 чи 50?
-яка різниця?
-ок, ви не розмовляєте українською, а вірш списати з книжки (чи з інтернету, хоч на 20 слів) можна?
-дівчинка ходить до школи, там її навчать як правильно українською, а я може навчу не правильно
-було б бажання вчитися , ви самі починайте з онукою разом вчити (навіть маленькі віршики), нє?
-дивиться недобрим поглядом, нічого позитивного не відповіла

гадаю, що так саме і ЛАД своїм онукам "о рибаке и рыбке читал" і жодного слова українською не навчив :mrgreen:
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 16:22

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:он был единственным (кроме друзей и близких), кто поздравил меня с 75-летием.


ЛАД, вітаю з ювілеєм, міцного козацького здоров'я

Спасибо, но это было уже почти 3 месяца назад.
А міцного козацького здоров'я на жаль вже нема. :)


в наш час, навіть у більш молодих його бракує
спитайте у Бандерлога, як його стан здоров'я :roll:
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 16:34

Нещодавно ти Юлю в спікера парламенту задвигав )

Але ось як воно насправді
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 16:37

  prodigy написав:............
не кажу що молодь прогресивна і проукраїнська, а звідки їм такими зростати, якщо вони тут на 70% понаїхали з брянщини(курщини, воронежа)
Коли це молодь встигла "понаїхати з брянщини(курщини, воронежа)"?
Да ещё именно в Одессу?

-дівчинка ходить до школи, там її навчать як правильно українською, а я може навчу не правильно
И в чём бабуся не права?
В школе внучку научат и українській мові і українськім віршам і літературі, а бабушка научит русским.
Ребёнок будет знать больше.

гадаю, що так саме і ЛАД своїм онукам "о рибаке и рыбке читал" і жодного слова українською не навчив :mrgreen:
Вы бы меньше гадали.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення


Після скандалу з Тимошенко фракцію "Батьківщина" покинула депутатка
Людмила Буймістер народилась у 1985 році і здобула вищу освіту в МГІМО та Лондонській бізнес-школі. До політики вона працювала у сфері менеджменту та бізнес-консалтингу.


40 років а така страшна
це її в лондонській бізнес-школі чи у мгімо надоумили косити під чекистку-більшовичку що мінімум 10 років на царській каторзі відбула ??
І люди що свідомо поїхали вже у нульових здобувати московської науки, ще забороняють бандерлогам ходити до звичних церков чи ЛАДам згадувати юність
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 16:49

Я всегда был против федерализации Украины.
Видимо, я ошибался, а Черновол был прав.
Я уявляю майбутню Україну федеративною державою — союзом земель, які склалися історично й несуть на собі природно-кліматичні, культурно-етнографічні, мовно-діалектні, побутово-господарчі та інші відмінності, що творять неповторне різнолике обличчя єдиного народу. Бачу в складі Української Федеративної Народної Республіки такі землі, як Київщина, Поділля, Волинь, Галичина, Буковина, Закарпаття, Гетьманщина, Слобожанщина, Запоріжжя, Донеччина, Таврія (Чорноморія), а Крим — як незалежного сусіду або автономну республіку в союзі з Україною.
— В'ячеслав Чорновіл, із програми кандидата у народні депутати на виборах 1990 до парламенту УРСР
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 16:51

  ЛАД написав:
  prodigy написав:............
не кажу що молодь прогресивна і проукраїнська, а звідки їм такими зростати, якщо вони тут на 70% понаїхали з брянщини(курщини, воронежа)
Коли це молодь встигла "понаїхати з брянщини(курщини, воронежа)"?
Да ещё именно в Одессу?

-дівчинка ходить до школи, там її навчать як правильно українською, а я може навчу не правильно
И в чём бабуся не права?
В школе внучку научат и українській мові і українськім віршам і літературі, а бабушка научит русским.
Ребёнок будет знать больше.

гадаю, що так саме і ЛАД своїм онукам "о рибаке и рыбке читал" і жодного слова українською не навчив :mrgreen:
Вы бы меньше гадали.


Да ещё именно в Одессу?
понаїхали в 1955-1975 з рф (рух почався після приходу до влади Хрущова, при сталіні селяни були кріпаками, виїзд з села на добу це як СЗЧ)
маю двох сестер (66 і 63) народились в Калужській області, до нас переїхали у 1973р, досі сумують за Калужськими болотами? (до речі у 1977р в їхній деревні не було електрики і води(вода з річки,або колодязна), про газофікацію мови немає...
село офіційно зникло з карти у 2010році , коли останніх 3х мешканців діти забрали в іншу деревню, станом на 2018р з 9 сіл зробили один "сельсовєт" бо там на всіх 70 мешканців
(поліція, лікарня, магазини відсутні-хліб доставляють раз на тиждень автолавкою) і це не Алтайський край (де так було останні 150 років), це 250км від москви(100км від обласного центру калуга в сторону брянська)
