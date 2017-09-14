Banderlog написав:... Хай тепер її дружбан кулявлоба за неї заступається
ніколи Арсеній Яценюк не мав дружбу Юлієй скористався обставинами, коли та сиділа в тюрмі (як кажуть не дав партіє Батьківщина сконати ) Яценюк (після звільнення юлі) швидко відокремився і створив пласний політ проект "Народний Фронт", який переміг(22,14%) навіть БПП Порошенка(21,82%) у 2014р а Юля посіла 6 місце(5,68%)
fox767676 написав:Гончаренко єдиний з легальних політиків хто за імплементацію трампівських миротворчих ініціатив, хоча і мажор і коньюктурщик-опортуніст.
Гончаренко -типовий флюгер, намагається тримати носа по вітру, всі його рухи тілом не мають відношення до одеситів (які переважно ватні до самих ніг, не тільки в голові), переважно ті, кому за 50+
не кажу що молодь прогресивна і проукраїнська, а звідки їм такими зростати, якщо вони тут на 70% понаїхали з брянщини(курщини, воронежа) ось вам приклад: йду зранку і бачу як "бабуся" (років 55-58) веде онуку до школи і вчить її російському віршу, коли проходили повз мене -питаю, а чому не український вірш(чи казочка)? -я погано українською володію , бо народилась в роісі -а тут скільки років живете, 40 чи 50? -яка різниця? -ок, ви не розмовляєте українською, а вірш списати з книжки (чи з інтернету, хоч на 20 слів) можна? -дівчинка ходить до школи, там її навчать як правильно українською, а я може навчу не правильно -було б бажання вчитися , ви самі починайте з онукою разом вчити (навіть маленькі віршики), нє? -дивиться недобрим поглядом, нічого позитивного не відповіла
гадаю, що так саме і ЛАД своїм онукам "о рибаке и рыбке читал" і жодного слова українською не навчив
ви звісно старше і може краще пам'ятаєте але мені здається що пункт про федералізацію був переферійним у його програмієі спливав здебільшого коли маятник настроїв був не на рухівському боці. Тобто якщо РУХу і йому подібним не виходить контролювати Київ, тоді треба вимагати федеративних прав для Заходу УКраїни. А якщо культурну і зовнішню політику контролюють люди близькі до його програми то нафіг йому цей федералізм потрібний _))) А таких ситуативних "федералістів" пруд-пруди ))
ЛАД написав:Я всегда был против федерализации Украины. Видимо, я ошибался, а Черновол был прав.
Дивлячись назад, я також вважаю що Чорновіл був правий. Федералізація - була норм для України, вирішила б ключову проблему - надто різна Україна в різних своїх частинах. Правда на сьогодні це вже не актуально.
якщо мова про російську імперію, то почитайте про Емський указ 1876 року царя Александра II
Емський указ 1876 року (часів Олександра II, але продовжений при Олександрі III), який забороняв друк українською мовою, ввезення книг, викладання та театри, що сильно обмежувало культурне життя. Інші важливі акти цього періоду — це «Циркуляр про кухарчиних дітей» (1887) та університетський статут 1884 року, що обмежували освіту та права, але саме Емський указ є найвідомішим щодо української мови.
ви звісно старше і може краще пам'ятаєте але мені здається що пункт про федералізацію був переферійним у його програмієі спливав здебільшого коли маятник настроїв був не на рухівському боці. Тобто якщо РУХу і йому подібним не виходить контролювати Київ, тоді треба вимагати федеративних прав для Заходу УКраїни. А якщо культурну і зовнішню політику контролюють люди близькі до його програми то нафіг йому цей федералізм потрібний _))) А таких ситуативних "федералістів" пруд-пруди ))
ви звісно старше і може краще пам'ятаєте але мені здається що пункт про федералізацію був переферійним у його програмієі спливав здебільшого коли маятник настроїв був не на рухівському боці. Тобто якщо РУХу і йому подібним не виходить контролювати Київ, тоді треба вимагати федеративних прав для Заходу УКраїни. А якщо культурну і зовнішню політику контролюють люди близькі до його програми то нафіг йому цей федералізм потрібний _))) А таких ситуативних "федералістів" пруд-пруди ))
Не без этого. Но вот что пишет ИИ:
Вячеслав Чорновіл виступав за федеративний устрій України, бачачи її як союз історичних земель із широким місцевим самоврядуванням та власними парламентами і урядами на регіональному рівні, але зберігши цілісність держави; однак під тиском критики він згодом замінив термін "федерація" на "міжрегіональне самоврядування", щоб уникнути асоціацій з розпадом країни, хоча його ідея стосувалася саме децентралізації з підпорядкуванням центру, а не відокремлення, як зазначають Збруч та. .......Заміна термінології: У президентській програмі він замінив "федералізм" на "міжрегіональне або земельне самоврядування", пояснюючи, що це краще розуміється і не асоціюється з розвалом України.
ви звісно старше і може краще пам'ятаєте але мені здається що пункт про федералізацію був переферійним у його програмієі спливав здебільшого коли маятник настроїв був не на рухівському боці. Тобто якщо РУХу і йому подібним не виходить контролювати Київ, тоді треба вимагати федеративних прав для Заходу УКраїни. А якщо культурну і зовнішню політику контролюють люди близькі до його програми то нафіг йому цей федералізм потрібний _))) А таких ситуативних "федералістів" пруд-пруди ))
таке напише тільки москаль, на мою думку
Моя порада - якщо ти і далі будеш вважати "москалем" кожного хто зневажає твою трьохкопійчану метилову гідність, то краще одразу повісся на мотузу
ви звісно старше і може краще пам'ятаєте але мені здається що пункт про федералізацію був переферійним у його програмієі спливав здебільшого коли маятник настроїв був не на рухівському боці. Тобто якщо РУХу і йому подібним не виходить контролювати Київ, тоді треба вимагати федеративних прав для Заходу УКраїни. А якщо культурну і зовнішню політику контролюють люди близькі до його програми то нафіг йому цей федералізм потрібний _))) А таких ситуативних "федералістів" пруд-пруди ))
Не без этого. Но вот что пишет ИИ:
Вячеслав Чорновіл виступав за федеративний устрій України, бачачи її як союз історичних земель із широким місцевим самоврядуванням та власними парламентами і урядами на регіональному рівні, але зберігши цілісність держави; однак під тиском критики він згодом замінив термін "федерація" на "міжрегіональне самоврядування", щоб уникнути асоціацій з розпадом країни, хоча його ідея стосувалася саме децентралізації з підпорядкуванням центру, а не відокремлення, як зазначають Збруч та. .......Заміна термінології: У президентській програмі він замінив "федералізм" на "міжрегіональне або земельне самоврядування", пояснюючи, що це краще розуміється і не асоціюється з розвалом України.
Нема таймінгів - коли і щр він казав. Можливо це у 1990 було, коли сказати зо петлюра не зовсім поганий то вже неабияка крамола була. І він хотів для Львова з Вінницею вибороти таке право
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 14 січ, 2026 17:29, всього редагувалось 1 раз.