Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 17:47

prodigy
А когда появился современный украинский язык и на каком языке разговаривала верхушка во времена Речи Посполитой?
К чему это?
Может, ещё дальше в историю уйдём?
В какой-нибудь 10 век?
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 17:54

budivelnik в Одесі українську мову почали нищити за часи льоні брежнева у середині 60х, кінець ссср (1991р) у самому місті було 2-3 українські школи (де викладали всі предмети (математику, фізику, географію, біологію) українською

але 5-10 км від Одеси (Прилиманське, Нерубайське, Усатове) та інші села
мова зберіглася

я низко вклоняюся нашім людям з села, що за часи совка плекали і зберегли українську мову (хоч на Одещині багато суржику )
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 17:59

  ЛАД написав:prodigy
А когда появился современный украинский язык и на каком языке разговаривала верхушка во времена Речи Посполитой?
К чему это?
Может, ещё дальше в историю уйдём?
В какой-нибудь 10 век?


подивиться відео-російська мова створена на базі української

у 10му сторіччі в Києві була та сама руська мова(письменна-староболгарська), а на болотах розмовляли московитською мовою

У Московії до XVIII століття розмовляли московитською мовою — сумішшю місцевих угро-фінських діалектів, тюркських запозичень та елементів старослов'янської, яка не вважалася "руською", а була ближчою до фінських говорів, тоді як українська мова була відома як "руська". Пізніше, за часів Петра I та Катерини II, відбулася штучна стандартизація цієї мови на основі старослов'янської, що призвело до формування сучасної російської мови.


Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 18:03

  ЛАД написав:prodigy
А когда появился современный украинский язык и на каком языке разговаривала верхушка во времена Речи Посполитой?
К чему это?
Может, ещё дальше в историю уйдём?
В какой-нибудь 10 век?


ви припинили освіту 50 років тому, я досі намагаюсь поглибити свою освіту в різних цікавих мені напрямках (як то історія, спорт, музика, медицина)
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 18:36

  prodigy написав:budivelnik в Одесі українську мову почали нищити за часи льоні брежнева у середині 60х.
........

Вам не нравится цифра 1897 года - 49,1%?
Будивельник привёл за 1926 год - 66,1% (Эмсский указ и пр. уже давно не действовали) и за 1989 - 71,0%. Как-то не вижу резкого знищення мови именно при Брежневе - рост с 66,1 до 71,0% явно не существенный.
Не надо подгонять историю под свои убеждения и желания.
Учтите ещё, что понятие "родной язык" неоднозначное. Часто люди на вопрос о родном языке отвечают, исходя их национальности, а не из того, на каком языке разговаривают в реальной жизни и какой лучше знают.

И, кстати, Эмсский указ, конечно, нанёс большой вред и сильно затормозил развитие укр. языка и культуры, но, тем не менее, во время его действия были напечатаны многие произведения Тараса Шевченко, Ивана Нечуй-Левицкого, Панаса Мирного, Леси Украинки и других украинских писателей. И против этого указа выступали многие русские писатели. Сегодня в Украине русскоязычные книги не издаются вообще. И вы это приветствуете.

ви припинили освіту 50 років тому, я досі намагаюсь поглибити свою освіту в різних цікавих мені напрямках (як то історія, спорт, музика, медицина)
Что и когда я "припинив", вы понятия не имеете.
Не знаю, чем вы пользуетесь для изучения спорта, музыки, медицины, но источники по истории у вас явно сомнительные.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 18:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сегодня в Украине русскоязычные книги не издаются вообще. И вы это приветствуете.
В роССії останніх 100 років не видавались книги на українській..
І ти чомусь цьому бурно аплодував.
Тому ще раз
Труси-Хрестик
Вимагай від України тільки те що ВЖЕ для українців зроблено в педерації...
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 18:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Повітряні сили збили 10 реактивних дронів за 10 годин, які летіли на Київ
Станом на 17:00 були збиті 10 з 10 реактивних безпілотників. Проте атака та бойова робота по них триває, попередили військові. На півдні столиці фіксуються звичні "шахеди" та дрони інших типів.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 18:48

Співвідношення українських та російських шкіл в УРСР в 1951-1962 роки
___Роки ___Українські школи у тис. у % Російські школи у тис. у %
1_1951-52 __5 551_______81.3_________________________1207_____________17.7
2_1955-56___3 846_______72.8_________________________1 392____________26.3
3_1961-62___4 170_______64.5__________________________2 000____________30.9

А тепер нехай любитель педераційного покаже скільки було Українських шкіл в РФСРС
Період СРСР (приблизно до 1991 року):

Пріоритет російської мови: Кількість українських книг у СРСР була значно меншою, ніж російських, і ця тенденція посилювалася:
у 1980 році в Україні видали 2164 назви українською проти 6572 російською,
причому в РРФСР на душу населення видавали втричі більше книг, ніж в УРСР.

Після 1991 року (в сучасній РФ):

В сучасній Російській Федерації видання книг українською мовою, ймовірно, впало до вкрай низького рівня, що не йде в жодне порівняння з радянськими роками, і стосується здебільшого спеціалізованих видань для україномовних громад або діаспори.

Висновок: Немає точних статистичних даних про кількість українських книг, надрукованих саме в РФ за 100 років, але загальна тенденція показує, що українська книга була маргіналізована порівняно з російською, а кількість видань в незалежній Росії мінімальна.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 19:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 19:08

"останніх 100 років" России не существовало. 2/3 этого времени был СССР.
В СССР украинские книги издавались.
А вообще мне нравится, когда украинские патриоты приводят и берут за пример и образец для подражания не ЕС, куда мы, вроде как, стремимся, а нашего врага РФ. :)
Причём, практически по всем вопросам.
