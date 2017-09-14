Додано: Сер 14 січ, 2026 18:36

prodigy написав: budivelnik в Одесі українську мову почали нищити за часи льоні брежнева у середині 60х.

........ в Одесі українську мову почали нищити за часи льоні брежнева у середині 60х.........

ви припинили освіту 50 років тому, я досі намагаюсь поглибити свою освіту в різних цікавих мені напрямках (як то історія, спорт, музика, медицина)

Вам не нравится цифра 1897 года - 49,1%?Будивельник привёл за 1926 год - 66,1% (Эмсский указ и пр. уже давно не действовали) и за 1989 - 71,0%. Как-то не вижу резкого знищення мови именно при Брежневе - рост с 66,1 до 71,0% явно не существенный.Не надо подгонять историю под свои убеждения и желания.Учтите ещё, что понятие "родной язык" неоднозначное. Часто люди на вопрос о родном языке отвечают, исходя их национальности, а не из того, на каком языке разговаривают в реальной жизни и какой лучше знают.И, кстати, Эмсский указ, конечно, нанёс большой вред и сильно затормозил развитие укр. языка и культуры, но, тем не менее, во время его действия были напечатаны многие произведения Тараса Шевченко, Ивана Нечуй-Левицкого, Панаса Мирного, Леси Украинки и других украинских писателей. И против этого указа выступали многие русские писатели. Сегодня в Украине русскоязычные книги не издаются вообще. И вы это приветствуете.Что и когда я "припинив", вы понятия не имеете.Не знаю, чем вы пользуетесь для изучения спорта, музыки, медицины, но источники по истории у вас явно сомнительные.